Una jueza de Badajoz, condenada a 16 años de inhabilitación por prevaricación

La titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Badajoz, Paula Orosa Rico, ha sido inhabilitada durante 16 años por un delito continuado de prevaricación judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) considera probado que esta magistrada mantuvo bloqueados indebidamente los fondos de un hombre que había sido absuelto y no pudo acceder durante seis años a 42.000 euros de una cuenta bancaria que en un principio contenía 800.000, incluso en contra del criterio de la Audiencia Provincial.