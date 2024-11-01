¿Por qué los jóvenes en todas partes son tan infelices? [ENG]

Últimamente hemos escuchado mucho sobre lo miserables que se sienten los jóvenes estadounidenses. En el reciente Informe Mundial de la Felicidad, Estados Unidos cayó a su puesto más bajo desde que comenzó la encuesta, y ese resultado fue impulsado por la infelicidad de las personas menores de 30 años en este país. Entonces, ¿qué está pasando?