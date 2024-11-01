edición general
¿Por qué los jóvenes en todas partes son tan infelices? [ENG]

Últimamente hemos escuchado mucho sobre lo miserables que se sienten los jóvenes estadounidenses. En el reciente Informe Mundial de la Felicidad, Estados Unidos cayó a su puesto más bajo desde que comenzó la encuesta, y ese resultado fue impulsado por la infelicidad de las personas menores de 30 años en este país. Entonces, ¿qué está pasando?

| etiquetas: salud mental , psicología , jóvenes , felicidad
Bhuvaya #1 Bhuvaya
El puto sistema capitalista.
#8 surco
#1 Puede ser. Aunque también puede ser que se les haya educado para pensar que la vida ( o el puto sistema capitalista) les debe algo y luego llega la vida ( y el puto sistema) y te pone en tu sitio. O puede ser porque la felicidad es algo que depende tanto de ti como de lo que te rodea y nadie te lo ha contado o puede que la causa sea que creemos que hay que luchar pir los medios ( dinero, formación, estatus) y no por el auténtico fin ( aprender que es lo que te hace feliz).
Yo empezaría pir hacerme preguntas. Y luego ya si eso, le echamos la culpa al puto sistema, que pir cierto en Europa es el más social del mundo
#2 BoosterFelix *
qué coño infelices... cuando se hacen mayores también se vuelven defensores del derecho de hacer nacer a sus proles en la pobreza y en los regímenes que la causan. No podrán culparos de haberles hecho a ellos lo mismo, como vosotros tampoco podéis culpar a vuestros queridos papis.

Desde esta perspectiva, tener hijos es la manera mas clara y evidente (mas incluso que meter una papeleta en una urna) en que una persona puede mostrar su aprobación favorable del entorno económico o de las…   » ver todo el comentario
Pertinax #4 Pertinax *
#2 Joder, hacía tiempo que nadie encendía la Turraseñal. Obviamente has copiado y pegado en tres minutos.

Podrías hacer un artículo con tu turriarchivo de comentarios. Tendría su gracia.
Mark_ #3 Mark_
En todas partes...y en cualquier momento, ¿no?

¿Tendrá que ver con que el futuro que se les (nos) promete nunca llega por mucho que te esfuerces y te des cuenta de que al final la vida es trabajar, pagar facturas, ver a tu gente irse o morirse y en ningún momento saber qué coño está pasando?
#10 surco
#3 Eso es una forma de verlo.
Otra es que te va a ir bastante mejor que al 90% de la humanidad, que seguramente no vayas a pasar hambre, no vayas a dormir nunca en la calle y tu esperanza de vida este en 85 años.
Tb es probable ( eso es cierto) que no tengas grandes curros, pero que vayas a tener más tiempo de ocio y con tus colegas tomando birras que en el trabajo.
Igual resulta que el problema viene de pensar que vas a subir 7 peldaños sobre la clase social en la que has nacido, cuando lo…   » ver todo el comentario
johel #5 johel *
Porque son jovenes, odiar no les llena y tampoco pueden ponerse como las torgugas ninja mientras siguen el estilo de vida de llados que les daria la felicidad por consumo que venden todos los medios.
#6 ayarin
La culpa es de xxxxx (la última novedad tecnológica, cambia con la época)
#7 cocococo
Todo el mundo termina siendo muy feliz, cuando se muere.
duende #9 duende
Normal  media
woody_alien #11 woody_alien
Todos y en todas partes no, los hay felices en MadRid, Abu Dabi y otros sitios ...  media
