Los jóvenes giran a la derecha: PP y Vox superan el 50% entre los menores de 30 años, según Sigma Dos

El último sondeo de Sigma Dos para el diario El Mundo constata un cambio profundo en el mapa electoral español: la derecha ya no solo domina entre adultos y mayores, sino que se impone también entre los jóvenes

| etiquetas: sigma dos , encuesta , jóvenes
mmlv #3 mmlv
Cuesta abajo y sin frenos
azathothruna #18 azathothruna
#3 KARMA
Los votantes de derecha en el bloque colonizador añoran las epocas de poder y gloria, ya sea porque sus abuelos apenas escucharon de eso, o porque les hace sentir mejor a su POSICION ACTUAL.
Por eso tambien pega la propaganda anti china.
Prefieren la imagen del chino sucio y pobre a aquel chino que te hace quebrar tu negocio sin pensarlo y sin pena.
Macnulti_reencarnado #21 Macnulti_reencarnado *
#3 tranquilo, al perro y a la narizona les quedan dos telediarios.
#30 yukatan
#21 y vendran tus tecnocratas no??? jjajajajaja El frijol y el mantenido
JuanCarVen #35 JuanCarVen
#30 oxímoron tecnócrata y ese par
Macnulti_reencarnado #40 Macnulti_reencarnado
#30 pues lamentablemente, no. Seguiremos sufriendo a inútiles y/o ladrones como llevamos sufriendolos desde hace 7 años.
Escafurciao #1 Escafurciao
Todos futuros criptobros residentes en Andorra.
oceanon3d #8 oceanon3d *
Me parece perfecto.

Que les congelen los sueldos, las becas, el bono de transporte a tpc, las matriculas más caras, los alquileres aún más descontrolados, las pensiones de sus abuelos congeladas (a rascar la paguita familia otro lado), los subsidios lo mismo, o directamente a la mierda,incluyendo la ayuda mínima vital, copagos sanitarios (a pagar 30€ por la consulta al médico si tienes gripe y plus medicamentos) etc etc.

Ya verás lo rápido que espabilan y se les olvida las idioteces.
#11 guillersk
#8 "o yo o el caos"
oceanon3d #19 oceanon3d *
#11 No; es lo que hace el PP cuando gobierna.

No tienes que ser un lumbreras para saberlo o retraerte un siglo: solo ver lo que hacen cuando gobiernan sobre todo a nivel nacional..

Así que ahorrate de tratar de convencerme de lo que se ve solo visitando Google 5 minutos.

Las políticas del PP perjudican al 90% de los habitantes de este país. Eso es un dato incontestable. Todas las rentas familiares hasta 200.000 salen tocadas y las más comunes muy tocadas.

Punto.
#15 Eukherio
#8 Tiene que ser una hostia muy, muy dura para que algunos de los que van a muerte con los ultras espabilen. Yo creo que alguno con 40/50 llegará a la conclusión de que no se va hacer rico con las crypto, la IA, y o el timo que toque en ese momento, y entonces seguramente espabile.
JuanCarVen #43 JuanCarVen
#15 Entonces se enrocaran en su error.
Alakrán_ #28 Alakrán_
#8 Resumiendo, a no ser que seas rico, votar a la derecha es mear contra el viento.
#6 Usuario22
No es un éxito de la derecha, es un fracaso de la “izquierda”.
oceanon3d #14 oceanon3d *
#6 No; es un éxito de las derechas. Con su rodillo mediático y de control de las redes sociales ha conseguido que millones de borregos botes a los lobos como solución a sus problemas. El natos ejeccio de psicología de moldeo de metes de los últimos siglos.

La generación de los gilipollas por excelencia.

A los de mu época no los manipulaban así de fácil.
#29 Usuario22
#14 llamar borregos a los que “votan mal” sigue siendo un fracaso de la “izquierda”.
JuanCarVen #41 JuanCarVen
#29 Votan a leopardoscomecaras y lo sabes.
Supercinexin #57 Supercinexin
#29 Llamar "progres", "feminazis", "islamofascistas", "charos", "planchabragas", "comunistas de mierda", "wokes" e "hijo de puta" al Presidente del Gobierno deseándole la muerte en mangas callejeras semanales, todo eso no es un fracaso de la derecha, sino que es el pueblo dándole de lo lindo a la patética izmierda que debería hacer autocrítica y no la hace.

Y el péndulo está ya muy escorado y cuando vuelva le va a dar a la izquierda muy fuerte y la va a barrer porque se han rayao mucho estos años con sus insultos y su agresividad.

Es curioso como, para los fachas, todo ésto siempre aplica contra la izquierda, pero jamás contra su puta ideología de mierda.
Macnulti_reencarnado #22 Macnulti_reencarnado
#6 como si le hablases a las paredes.
powernergia #33 powernergia *
#6 Claro la derecha nunca se equivoca, y si se equivoca recibe más votos.

#22
Macnulti_reencarnado #36 Macnulti_reencarnado
#33 son TODOS unos inútiles y/o ladrones. TODOS los políticos españoles. A ver, repite conmigo.
powernergia #39 powernergia
#36 Hombre el "todos son iguales" del día, tardaba en salir.
Macnulti_reencarnado #42 Macnulti_reencarnado
#39 bastante mejor que el "todos son una mierda menos los míos, que yo se de lo que hablo".
powernergia #45 powernergia
#42 No, todos son una mierda, solo las propuestas electorales (las pocas que hay, cuatro consignas entañabobos ) de la derecha son una mierda, y las de la ultraderecha ni te cuento.

En el último programa de Vox que eche un vistazo venía lo de eliminar el IRPF a los pensionistas.

Brillante, sobre todo para arañar votos como sea.
Macnulti_reencarnado #46 Macnulti_reencarnado
#45 prefiero lo de la ley mordaza, las 180000 viviendas públicas y los aforamientos. Sus votantes os lo creéis todo.
powernergia #54 powernergia
#46 Todo eso (sea culpa del gobierno o no) son votos que pierde el PSOE y Sumar.

Sin embargo las propuestas engañabobos de la derecha se repiten una y otra vez en las campañas electorales engañabobos:

"El PP es el partido que más subidas de impuestos ha realizado en la historia fiscal de este país, por mayor volumen recaudatorio y en menos tiempo. Esta voracidad por obtener ingresos, sin importar su procedencia, se extendió también a una inusual amnistía fiscal por la que sólo se obtuvo la mitad de la caja prevista"

www.elmundo.es/economia/2013/11/24/5291150e0ab7405f068b4578.html  media
#53 malarte
#6 Que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso desvíe 61,5 millones de euros procedentes de las residencias públicas de mayores para pagar deudas pendientes con los hospitales privados del grupo Quirón, según el último informe de la Cámara de Cuentas de Madrid es claramente UN FRACASO DE LA IZQUIERDA. Claro que si, campeón.
0 K 7
Andreham #2 Andreham
Ya se darán cuenta.

O quizá no, total, los mayores tampoco se han dado cuenta.
#12 encurtido
Habrá que insultarles un poco más desde la izquierda, diciéndoles que es que follan poco (incels) y son (facha)pobres. Así seguro que Podemos mayoría absoluta.
Escafurciao #20 Escafurciao
#12 no, lo que hay es que darle la papilla hasta las 70 y después meterlos en un asilo madrileño.
Macnulti_reencarnado #26 Macnulti_reencarnado *
#12 eso solo pasa en este panfleto. Si yo fuera Vox, compraría está página por cuatro perras y la dejaría funcionando como hasta ahora. No hay mejor forma de captar votantes para Vox que entrar aquí y leer los comentarios de la borregada que frecuenta esta web.
obmultimedia #4 obmultimedia
ElMundo = bulo
#13 Katos
#4 ¿ante los precios actuales d vivienda cuantos hijos te permites tener antes de los 30?.

"Quizas es que no hay bulo, sino que el bulo eres tú" :-*
JuanCarVen #37 JuanCarVen
#13 Yo me di cuenta de ese problema hace 2 décadas, vas un poco tarde.
powernergia #38 powernergia
#13 Puedes preguntar en Italia sobre precios de vivienda y natalidad.

Con la derecha eliminando restricciones al turismo facilitando aún más a los inversores seguro que lo arreglan.

Y bajando impuestos y recortando gasto social ya terminan de arreglar la natalidad.

#4
Alakrán_ #27 Alakrán_
#4 ¿Que tal el CIS y ese PSOE con su cómoda ventaja sobre el PP?

Todas las encuestas tienen sesgo, pero si hablas con personas de verdad en la calle, descubrirás que está no está muy desencaminada.
#48 malarte
#27 ¿Personas de verdad en la calle? Espero que no sean las mismas que con las que hablabas en Julio de 2023…
Alakrán_ #51 Alakrán_
#48 Si te quieres engañar a ti mismo, allá tú.
#31 Horkid *
Los jovenes viven en su piel que el problema de la vivienda son los bajos sueldos y las condiciones laborales inestables; lo que no saben es que estas condiciones laborales las decretó Rajoy: www.meneame.net/story/recuerdas-politicas-economicas-gobierno-m-rajoy
Macnulti_reencarnado #49 Macnulti_reencarnado
#31 sois maravillosos.
plutanasio #5 plutanasio
Entonces van a bajar la edad para votar a los 16 años?
miq #9 miq *
#5 Ya no, eso se ha cancelado :troll:
#17 Eukherio
#5 Debería. A medio plazo es una apuesta cojonuda porque los chavales que llegan intentan llevarle la contraria a sus padres o mayores. De una generación de chavales de Podemos (cuando eran vistos como antisistema) pasamos rápido a una de Vox, con lo que la próxima ya estará hasta los huevos de la ultraderecha.
#10 Katos
La políticas de izquierdas actuales son ridiculas y anti jóvenes.

No es país para jóvenes.

No es que sean de derechas es que estan hasta los cojones de las políticas de izquierdas qué les joden la vida.. Nadie se puede comprar una casa. Salarios que han subido un 3% en 20 años.

España es un país para viejos, aumentos de pensiones mientras los jóvenes se comen el mojón...
No es raro que voten a la derecha con esta realidad, que no ideología.

Seguid obviando el problema y hundiros en las urnas.
Escafurciao #16 Escafurciao
#10 que fácil es mirarse tú propio dedo lleno de mocos, ahora resulta que es la izquierda la culpable del neoliberalismo, aunque creo que no sabrás que implica.
Macnulti_reencarnado #25 Macnulti_reencarnado
#16 hasta las palomas de mi barrio aprenden antes.
Moixa #24 Moixa
#10 yo alucino de que habléis de políticas de izquierdas. Que política de izquierdas se hace en España? No se pueden comprar una casa por las políticas de izquierdas o por que la derecha las regaló a los fondos buitre?
Dragstat #47 Dragstat
#24 ese es uno de los problemas, el sistema está secuestrado por los poderes económicos, ningún gobierno va a realizar políticas de izquierda contundentes porque se quedaría fuera del sistema. Razón principal por ejemplo del problema de la vivienda.
powernergia #34 powernergia
#10 La derecha va a bajar las pensiones?.

No lo he visto en los programas.
ummon #55 ummon
#10 Si piensas que la derecha va a hacer algo para que suban los sueldos vas muy mal encaminado
#56 UserNotFound_164
#10 si cobran poco, tendrán que pedir a su empresa que les paguen más, no?. O es que quieres que el estado pague sus sueldos?.

Si la queja es que los pisos son caros, que quieres, vivienda publica?.

Andas un poco perdido en los conceptos de izquierdas y derechas
#23 okeil
España es fachapobre ... siempre estarás empadronado en casa de tus padres aunque vivas debajo de un puente, puedes votar ... Esto sólo por comentar el principal problema que tienen hoy los jóvenes. El segundo creo que es ETA ...
Arzak_ #7 Arzak_
Una generación perdida 8-D
Gotsel #44 Gotsel *
Hay muchísima gente que prefiere estar mal y sacrificar muchas cosas antes que aguantar el buenismo, o al menos el discurso buenista, imperante desde hace muchos en Europa y esto nos va arrastrar a tiempos muy oscuros, ya se atisba en el horizonte.
Macnulti_reencarnado #50 Macnulti_reencarnado
#44 lo que hay es muchísima gente que pisa la calle.
#52 Juantxi
Lo malo es que van a descubrir lo peor que puede pasar. Sería mejor que estudien historia y algo de política, porque a toda persona formada le repugnan las ideas totaltarias y contrarias al respeto a as personas.
