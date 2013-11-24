Los jóvenes giran a la derecha: PP y Vox superan el 50% entre los menores de 30 años, según Sigma Dos

El último sondeo de Sigma Dos para el diario El Mundo constata un cambio profundo en el mapa electoral español: la derecha ya no solo domina entre adultos y mayores, sino que se impone también entre los jóvenes
Los votantes de derecha en el bloque colonizador añoran las epocas de poder y gloria, ya sea porque sus abuelos apenas escucharon de eso, o porque les hace sentir mejor a su POSICION ACTUAL.
Por eso tambien pega la propaganda anti china.
Prefieren la imagen del chino sucio y pobre a aquel chino que te hace quebrar tu negocio sin pensarlo y sin pena.
Que les congelen los sueldos, las becas, el bono de transporte a tpc, las matriculas más caras, los alquileres aún más descontrolados, las pensiones de sus abuelos congeladas (a rascar la paguita familia otro lado), los subsidios lo mismo, o directamente a la mierda,incluyendo la ayuda mínima vital, copagos sanitarios (a pagar 30€ por la consulta al médico si tienes gripe y plus medicamentos) etc etc.
Ya verás lo rápido que espabilan y se les olvida las idioteces.
No tienes que ser un lumbreras para saberlo o retraerte un siglo: solo ver lo que hacen cuando gobiernan sobre todo a nivel nacional..
Así que ahorrate de tratar de convencerme de lo que se ve solo visitando Google 5 minutos.
Las políticas del PP perjudican al 90% de los habitantes de este país. Eso es un dato incontestable. Todas las rentas familiares hasta 200.000 salen tocadas y las más comunes muy tocadas.
Punto.
La generación de los gilipollas por excelencia.
A los de mu época no los manipulaban así de fácil.
Y el péndulo está ya muy escorado y cuando vuelva le va a dar a la izquierda muy fuerte y la va a barrer porque se han rayao mucho estos años con sus insultos y su agresividad.
Es curioso como, para los fachas, todo ésto siempre aplica contra la izquierda, pero jamás contra su puta ideología de mierda.
#22
En el último programa de Vox que eche un vistazo venía lo de eliminar el IRPF a los pensionistas.
Brillante, sobre todo para arañar votos como sea.
Sin embargo las propuestas engañabobos de la derecha se repiten una y otra vez en las campañas electorales engañabobos:
"El PP es el partido que más subidas de impuestos ha realizado en la historia fiscal de este país, por mayor volumen recaudatorio y en menos tiempo. Esta voracidad por obtener ingresos, sin importar su procedencia, se extendió también a una inusual amnistía fiscal por la que sólo se obtuvo la mitad de la caja prevista"
www.elmundo.es/economia/2013/11/24/5291150e0ab7405f068b4578.html
O quizá no, total, los mayores tampoco se han dado cuenta.
"Quizas es que no hay bulo, sino que el bulo eres tú"
Con la derecha eliminando restricciones al turismo facilitando aún más a los inversores seguro que lo arreglan.
Y bajando impuestos y recortando gasto social ya terminan de arreglar la natalidad.
#4
Todas las encuestas tienen sesgo, pero si hablas con personas de verdad en la calle, descubrirás que está no está muy desencaminada.
No es país para jóvenes.
No es que sean de derechas es que estan hasta los cojones de las políticas de izquierdas qué les joden la vida.. Nadie se puede comprar una casa. Salarios que han subido un 3% en 20 años.
España es un país para viejos, aumentos de pensiones mientras los jóvenes se comen el mojón...
No es raro que voten a la derecha con esta realidad, que no ideología.
Seguid obviando el problema y hundiros en las urnas.
No lo he visto en los programas.
Si la queja es que los pisos son caros, que quieres, vivienda publica?.
Andas un poco perdido en los conceptos de izquierdas y derechas