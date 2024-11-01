Una joven que "vivió toda una vida" en coma y "dio a luz" revela la devastación que sintió al despertar (Eng)

Clélia Verdier, de 19 años, conserva recuerdos muy vívidos del nacimiento de sus trillizas. Recuerda el dolor insoportable del parto, la alegría de tener a sus hijas en brazos por primera vez y la profunda tristeza cuando una de ellas falleció poco después. ¿El único inconveniente? Nunca estuvo embarazada, nunca dio a luz y nunca fue madre. En realidad, estuvo en coma inducido en un hospital por tres semanas, y despertó creyendo que había criado hijos durante 7 años en una vida alternativa. Tuvo que recibir terapia para lidiar con el duelo.