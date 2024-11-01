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Una joven que "vivió toda una vida" en coma y "dio a luz" revela la devastación que sintió al despertar (Eng)

Clélia Verdier, de 19 años, conserva recuerdos muy vívidos del nacimiento de sus trillizas. Recuerda el dolor insoportable del parto, la alegría de tener a sus hijas en brazos por primera vez y la profunda tristeza cuando una de ellas falleció poco después. ¿El único inconveniente? Nunca estuvo embarazada, nunca dio a luz y nunca fue madre. En realidad, estuvo en coma inducido en un hospital por tres semanas, y despertó creyendo que había criado hijos durante 7 años en una vida alternativa. Tuvo que recibir terapia para lidiar con el duelo.

| etiquetas: actualidad , internacional , francia , joven , coma , vida , paralela
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
#4 Leon_Bocanegra
Deberían condenarla por hacer nacer a sus hijas en la inexistencia y la monarquía
6 K 87
manbobi #6 manbobi *
#4 Igual en esa vida imaginaria vivía en una opulenta república igualitaria y de ahí la bajona.
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#7 Leon_Bocanegra *
#6 podría haber aprovechado para preguntar a sus hijas si querrian nacer en las condiciones en las que las podría hacer nacer

www.meneame.net/story/nino-nacido-felicidad-nino-no-nacido-no-felicida
2 K 47
Josecoj #9 Josecoj
#4 brillante
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jm22381 #3 jm22381
Me recordó el capítulo The Inner Light de Star Trek: The Next Generation
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mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Por buscar un lado bueno, que piense en lo que se ha ahorrado de ayudarles en la entrada del piso.
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#5 UNX
Hace dos días leí un paper sobre como ciertos circuitos neuronales siguen activos durante la anestesia general. No sé qué fármacos emplearían en este caso para dar lugar a esa especie de sueños lúcidos.
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TikisMikiss #1 TikisMikiss
Operación matemáticamente conocida como Transformada de Resines.

Ahora a ver quién indemniza a la chica por perder a sus hijos.

Aunque no está mal que coma inducido = sueño largo.
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Spirito #10 Spirito
Ya de por sí el coma inducido tantos años es una putada tremenda, si encima despierta y descubre que nada era real... da para peli.
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#8 trasparente
Ya comenté en otro vilo que en los sueños, ya se que no es lo mismo que un coma, a veces el tiempo transcurre de una manera muy extraña.
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menéame