Un joven fotógrafo capta el primer lince ibérico leucístico registrado en la Península

Un joven fotógrafo capta el primer lince ibérico leucístico registrado en la Península  

El jiennense Ángel Hidalgo, apasionado de la fotografía de naturaleza, ha logrado una proeza única en el mundo de la fauna ibérica: captar en vídeo e imagen al primer ejemplar de lince ibérico leucístico avistado en la Península Ibérica. El inédito hallazgo se produjo el pasado 22 de octubre en una sierra de Jaén, cuya ubicación se mantiene en secreto por motivos de seguridad y bienestar del animal. No tiene nombre aún aseguran desde el proyecto de conservación ni collar y, lógicamente nació en libertad.

perogrullobrrr #2 perogrullobrrr
Es precioso.
Parece el abuelo de todos los linces
Ze7eN #3 Ze7eN
Que preciosidad de animal.
Pacman #4 Pacman
Leucístico significa una alteración genética que causa una pérdida parcial de pigmentación en los animales, provocando que su pelaje, plumaje o piel sean parcial o totalmente blancos, pero conservan el color normal en los ojos. A diferencia del albinismo, donde no hay melanina en absoluto y los ojos suelen ser rojos o rosados, el leucismo es una falta de pigmento solo en las áreas afectadas.

/de nada
Meneanauta #5 Meneanauta *
Malditos cazadores. Conteneos joder.
Estas cosas por desgracia es mejor no divulgarlas. Son un chute de dopamina para los descerebrados.
Mañana todos ellos buscando al lince
