Un joven fotógrafo capta el primer lince ibérico leucístico registrado en la Península  

El jiennense Ángel Hidalgo, apasionado de la fotografía de naturaleza, ha logrado una proeza única en el mundo de la fauna ibérica: captar en vídeo e imagen al primer ejemplar de lince ibérico leucístico avistado en la Península Ibérica. El inédito hallazgo se produjo el pasado 22 de octubre en una sierra de Jaén, cuya ubicación se mantiene en secreto por motivos de seguridad y bienestar del animal. No tiene nombre aún aseguran desde el proyecto de conservación ni collar y, lógicamente nació en libertad.