Una joven de 20 años, violada por tres hombres en un parque de Roma mientras inmovilizan a su novio

Una pareja ha sido víctima de una auténtica pesadilla en un parque de Roma, Italia. Los hechos tuvieron lugar el 25 de octubre en el parque Tor Tre Teste, donde la joven pareja pasaba el rato a solas en el interior de un vehículo. De repente, la pareja fue atacada por al menos tres hombres de origen marroquí. Según informa Sky TG24, la joven fue sacada del vehículo y agredida sexualmente por uno de ellos, mientras los otros dos inmovilizaban a su pareja y lo obligaban a presenciar la escena.