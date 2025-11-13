Una joven de 20 años, violada por tres hombres en un parque de Roma mientras inmovilizan a su novio

Una pareja ha sido víctima de una auténtica pesadilla en un parque de Roma, Italia. Los hechos tuvieron lugar el 25 de octubre en el parque Tor Tre Teste, donde la joven pareja pasaba el rato a solas en el interior de un vehículo. De repente, la pareja fue atacada por al menos tres hombres de origen marroquí. Según informa Sky TG24, la joven fue sacada del vehículo y agredida sexualmente por uno de ellos, mientras los otros dos inmovilizaban a su pareja y lo obligaban a presenciar la escena.
Pero sigamos mirando a otro lado y culpando al porno en el móvil, por ejemplo, palmeros.
Todavía no entiendo por qué se considera que la izquierda tiene que defender al mundo musulmán. Ni curas, ni imames, ni dioses.
"al menos tres hombres de origen marroquí"
Es más fácil echar la culpa al porno y a la turbo-giga-derecha y chis pum.
fíjate que solo tienes que irte al INE para ver los datos de España, por ejemplo:
Datos clave (2023)
Total condenados por delitos sexuales: 2.867 adultos.
Por nacionalidad:
Españoles: 1.917 condenados (≈67%).
Extranjeros: 950 condenados (≈33%)
Se os cae el racismo y se os ve, anda, recogedlo y guardadlo.
Mira, por si tu racismo quiere jugar un ratito ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=28752
Que el 13% de la población tenga un 33% de condenas te parecerá normal
Si no entiendes matemáticas de primaria, nada puedo hacer.
Te refieres a la iglesia católica, igual tambien hay que expulsarlos.
No ha más ciego que el que no quiere ver
Luego recuerdo cuando decapitaron a dos turistas nórdicas por aquellos lares. Y lees sobre las seres involucrados y sus posturas políticas y piensas que hasta poco pasa. Y, por una extraña razón, están entrando en Europa como si no pasara nada.
es.wikipedia.org/wiki/Asesinatos_de_Louisa_Vesterager_y_Maren_Ueland
Ahora, como la vuelven a poner, dicen que es duplicada y sacan pecho.
Lo normal en meneame.
mira que me sorprende de La Vanguardia, cuando el violador o los violadores son españoles no leo "la pareja fue atacada por al menos tres hombres españoles".
Y todavía alguno traga, pero luego que por qué los jóvenes votan ultraderecha y mierdas así. La gente está hasta los huevos, y es normal.
www.elmundo.es/pais-vasco/2025/11/13/69162cc8e4d4d8fb368b4579.html
Los que dan más valor a ciertos pointers que a otros sí.
Cuidado con el péndulo que, no sólo siempre vuelve, sino que además a lo mejor el lado que crees que va a ser bueno para ti no lo es tanto.