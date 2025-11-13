edición general
Una joven de 20 años, violada por tres hombres en un parque de Roma mientras inmovilizan a su novio

Una pareja ha sido víctima de una auténtica pesadilla en un parque de Roma, Italia. Los hechos tuvieron lugar el 25 de octubre en el parque Tor Tre Teste, donde la joven pareja pasaba el rato a solas en el interior de un vehículo. De repente, la pareja fue atacada por al menos tres hombres de origen marroquí. Según informa Sky TG24, la joven fue sacada del vehículo y agredida sexualmente por uno de ellos, mientras los otros dos inmovilizaban a su pareja y lo obligaban a presenciar la escena.

| etiquetas: joven , violada , manada , roma , vehículo , delante de su pareja
42 comentarios
Comentarios destacados:            
Kmisetas #2 Kmisetas *
Vaya, parece que en Roma las vacaciones se transforman en pesadilla cuando ciertos individuos de culturas con moral más laxa deciden “socializar” a su manera. Tres atacantes marroquíes, una pareja indefensa y un parque vacío: el combo perfecto para que la justicia tenga que ponerse seria y no solo hablar de prevención tecnológica o educación sexual. Datos claros, contexto brutal y la cruda realidad de lo que pasa cuando la responsabilidad cívica brilla por su ausencia.

Pero sigamos mirando a otro lado y culpando al porno en el móvil, por ejemplo, palmeros.
12 K 91
TonyStark #4 TonyStark
#2 macho, cuanta bilis y cuanta tontería, has cargado la escopeta y te has puesto a disparar a lo loco. Muy VOX te ha quedado el discurso.
7 K 18
#19 vituwaf
#4 Mira los datos que da la policía vasca, que es la única que los da.
4 K 55
Powertrip #21 Powertrip *
#4 voto a la izquierda desde que tengo uso de razón ¿significa eso que tengo que ser tolerante con culturas que no lo son? pues justo lo contrario, hay que erradicar cualquier cultura oprima a mujeres mediante burkas, matrimonios forzados y cosificación de la mujer tal cual se hace en una violación.
Todavía no entiendo por qué se considera que la izquierda tiene que defender al mundo musulmán. Ni curas, ni imames, ni dioses.
6 K 75
#35 danifart *
#21 porque sois woke y os preocupa todo aquel que se identifique como víctima. El problema es que de tanto intentar ser los buenos, sois tontos.
0 K 5
#40 anamabel
#4 Cuando un soldado yanki de la base de Zaragoza violó y mató a una chica española y luego se largó a su país, el dato de que fuera un militar que proviene de un país donde la estadística de violaciones es superior fue muy relevante. Lo mismo ocurre con los delitos cometidos por jóvenes marroquíes en europa. La información y las correlaciones aportan explicaciones plausibles a las causas de los delitos.
0 K 7
#41 UNX
#2 Moral más laxa? Al contrario, el problema de las sociedades tan conservadoras es que dan como producto lo contrario de lo que predican.
0 K 14
denocinha #1 denocinha
Por favor, no asociemos delitos y delincuentes
7 K 67
#18 vituwaf
#1 Claro que no. Los delitos son independientes.

"al menos tres hombres de origen marroquí"
3 K 38
#34 danifart
#18 son casos aislados, no hay una correlación. Deberían venir mas a Europa que en su país lo pasan muy mal y aquí estaran mejor
1 K 16
#20 Luiskelele
#14 mejor ocultarlo todo como que no hubiera pasado, en lugar de estudiar por qué una porción ínfima de la población copa sistemáticamente ciertos tipos de delitos y actuar allí donde hace falta.

Es más fácil echar la culpa al porno y a la turbo-giga-derecha y chis pum.
5 K 59
TonyStark #23 TonyStark *
#20 "por qué una porción ínfima de la población copa sistemáticamente ciertos tipos de delitos"

fíjate que solo tienes que irte al INE para ver los datos de España, por ejemplo:

Datos clave (2023)
Total condenados por delitos sexuales: 2.867 adultos.
Por nacionalidad:
Españoles: 1.917 condenados (≈67%).
Extranjeros: 950 condenados (≈33%)

Se os cae el racismo y se os ve, anda, recogedlo y guardadlo.

Mira, por si tu racismo quiere jugar un ratito ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=28752
3 K 42
#27 Luiskelele *
#23 A principios de 2024, los extranjeros representaban el 13,4% de la población total de España (censados, que ya será un punto o dos más de ilegales).

Que el 13% de la población tenga un 33% de condenas te parecerá normal xD

Si no entiendes matemáticas de primaria, nada puedo hacer.
5 K 26
TonyStark #29 TonyStark *
#27 no sabes mucho de estadística... Se te ha caído un negativo, te lo devuelvo ya q no sabes hablar sin negativizar.
0 K 12
#32 Luiskelele
#29 lo suficiente como para saber que cuando el 13% de la población hace un 33% de cierto tipo de delitos, algo pasa con ese 13%.
1 K 21
#33 Tailgunner
#23 tú, lo de la proporcionalidad, como que no es tu fuerte, verdad?
2 K 29
lameiro #42 lameiro
#23 "por qué una porción ínfima de la población copa sistemáticamente ciertos tipos de delitos"
Te refieres a la iglesia católica, igual tambien hay que expulsarlos.
0 K 10
ChatGPT #16 ChatGPT
Rápido #Húndase y así.. no ha pasado

No ha más ciego que el que no quiere ver
3 K 33
#7 j-light
Me da por pensar qué pasaría si, en vez de en Roma, hubiese sido en Marruecos.

Luego recuerdo cuando decapitaron a dos turistas nórdicas por aquellos lares. Y lees sobre las seres involucrados y sus posturas políticas y piensas que hasta poco pasa. Y, por una extraña razón, están entrando en Europa como si no pasara nada.

es.wikipedia.org/wiki/Asesinatos_de_Louisa_Vesterager_y_Maren_Ueland
2 K 32
#12 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
3 K 30
kastanedowski #9 kastanedowski
Parece ser mas tema el origen de los criminales que la mujer violada...
2 K 30
#30 vituwaf
#9 Ni lo uno ni lo otro. El tema en discusión en este hilo, como suele suceder, es la ocultación de datos.
1 K 17
apetor #25 apetor
Pero como que duplicada, mamarrachos lameculos de los cojones ?! y la otra tambien duplicada, no ? el caso es tumbar lo que no quereis que se vea. Tic.. tac.. tic.. tac... os va a llegar el dia donde tendreis que andaros por lo se segado... como minimo poniendoos de lado.
2 K 22
#31 Daniel2000
#25 Ya la pusieron, y los de siempre, el nucleo duro la votó como sensacionalista, como spam y otras mierdas.

Ahora, como la vuelven a poner, dicen que es duplicada y sacan pecho.

Lo normal en meneame.
3 K 33
TonyStark #3 TonyStark *
"la pareja fue atacada por al menos tres hombres de origen marroquí"

mira que me sorprende de La Vanguardia, cuando el violador o los violadores son españoles no leo "la pareja fue atacada por al menos tres hombres españoles".
10 K 21
TonyStark #8 TonyStark *
#5 caso mediático extremo. Falacia de muestra insuficiente. O como te dirían en derecho: “Casus singularis regulam non facit”
2 K 14
Golan_Trevize #10 Golan_Trevize
#8 Ah, es verdad. Tu muestra poblacional en la aseveración de #3 es irrefutable.
5 K 74
TonyStark #14 TonyStark *
#10 #13 flipan mucho este tipo de noticias, pq afloran los racistas que da gusto, os preocupa más la raza que el hecho en si mismo.
2 K 15
#26 vituwaf
#14 Mirarlo revés no ayuda. Te preocupa el hecho en sí mismo y ves qué dato está asociado al hecho en sí mismo.
0 K 7
#37 danifart
#14 estas un pelín desfasado. Llamar racista por señalar al claro problema de la inmigración que sufre Europa solo demuestra lo tonto, radical y ciego que eres
0 K 5
#13 Luiskelele
#8 muestra insuficiente dice xD

Y todavía alguno traga, pero luego que por qué los jóvenes votan ultraderecha y mierdas así. La gente está hasta los huevos, y es normal.
1 K 18
LeDYoM #39 LeDYoM
#13 Pues que voten ultraderecha. Luego cuando les obliguen a hacer la mili, los recluten, les obliguen a ir a misa, impongan toque de queda y todo eso, que no se quejen.
0 K 10
#24 vituwaf
#8 Cierto. Hay que mirar lo que dicen las estadísticas.

www.elmundo.es/pais-vasco/2025/11/13/69162cc8e4d4d8fb368b4579.html
0 K 7
Kmisetas #6 Kmisetas
#3 Sí, sí lo lees, hipócrita. Ya va siendo hora de que se muestren absolutamente los datos para que se puedan tomar medidas y actuar en consecuencia. Los datos NO son racistas. Os viene pendulazo, te jodes.
5 K 27
TonyStark #11 TonyStark
#6 anda, tómese la pastilla y acuéstese un ratito abuelo.
1 K 10
Andreham #15 Andreham *
#6 Los datos no son racistas.

Los que dan más valor a ciertos pointers que a otros sí.

Cuidado con el péndulo que, no sólo siempre vuelve, sino que además a lo mejor el lado que crees que va a ser bueno para ti no lo es tanto.
1 K 17
#28 vituwaf
#6 Nada de pendulazos. Hay que hacer lo que sea sensato hacer. Ocultar los datos está muy lejos de la sensatez.
2 K 20
alfre2 #17 alfre2
#3 exacto, no copiemos a los italianos en eso, que lo hacen cuando hablan de su país, pero lo obvian cuando hablan de otro lado y los delincuentes son ellos.
0 K 12
#22 vituwaf
#3 Sería algo muy raro que hubiera españoles en España. Sin duda el primer dato que se debe dar.
0 K 7
#36 pirat
#3 Es una redacción coherente, si no dices nada se entiente que son españoles, aparte de varones y de determinada edad, y se indica si no es así.
0 K 10

