"Jope. Si necesitas algo nos dices": así respondió el Govern a que los barrancos estaban "a punto de colapsar" por la DANA

"Jope. Si necesitas algo nos dices": así respondió el Govern a que los barrancos estaban "a punto de colapsar" por la DANA

El contexto: El entonces número dos de Emergencias, Emilio Argüeso, avisó de la situación de los barrancos en un chat donde estaba la consellera de Servicios Sociales y vicepresidenta de la Generalitat.

Los bots sionistas de Vox repiten en redes "si necesitan ayuda que la pidan" bueno pues aquí pa contestar
No deja de ser poético que unas horas después abusaran del "si necesitan ayuda que la pidan".

Son pura maldad.
Un día sabremos que los sionistas y sus fondos de inversion presionaron a mazon para que no hiciera nada xq hundía el consumo, turismo y resevas del puente

Y que esos mismos presionan a la extrema derecha para estar en contra del cambio climático

¿Quién mataría millones de personas para hacer dinero?
Hubiese molado aún más "jopelines".
