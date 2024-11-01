·
14
meneos
53
clics
"Jope. Si necesitas algo nos dices": así respondió el Govern a que los barrancos estaban "a punto de colapsar" por la DANA
El contexto: El entonces número dos de Emergencias, Emilio Argüeso, avisó de la situación de los barrancos en un chat donde estaba la consellera de Servicios Sociales y vicepresidenta de la Generalitat.
|
etiquetas:
:
dana
,
valencia
,
emergencias
actualidad
#1
NPCMeneaMePersigue
Los bots sionistas de Vox repiten en redes "si necesitan ayuda que la pidan" bueno pues aquí pa contestar
3
K
63
#2
Andreham
No deja de ser poético que unas horas después abusaran del "si necesitan ayuda que la pidan".
Son pura maldad.
3
K
39
#4
NPCMeneaMePersigue
Un día sabremos que los sionistas y sus fondos de inversion presionaron a mazon para que no hiciera nada xq hundía el consumo, turismo y resevas del puente
Y que esos mismos presionan a la extrema derecha para estar en contra del cambio climático
¿Quién mataría millones de personas para hacer dinero?
1
K
29
#3
Priorat
Hubiese molado aún más "jopelines".
0
K
13
