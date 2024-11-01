John Williams (93 años) saldrá de su retiro para poner música a la nueva película de Spielberg

Algunas parejas artísticas resultan más sólidas que muchos matrimonios, y la de Steven Spielberg y John Williams es una de ellas. El director y su músico de cabecera han producido imágenes memorables y composiciones tan gloriosas como el tema de Tiburón o la Raiders March de Indiana Jones, por citar unas pocas. Damien Woetzel, presidente de la escuela de música Juilliard, ha confirmado la noticia, Williams ha vuelto de su retiro para poner banda sonora a la nueva película sobre OVNIs de Spielberg, que supondrá la 30ª colaboración entre ambos.