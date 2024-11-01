John Cleese de Monty Phyton cancela sus actuaciones en Israel (ENG)

El comediante y actor británico John Cleese, conocido por sus papeles en las series de Monty Python y en la comedia británica "Fawlty Towers", ha cancelado sus actuaciones previstas en Jerusalén y Tel Aviv. En ese sentido, les invitamos a una velada con Kevin Spacey, que tendrá lugar la próxima semana.
etiquetas: john cleese , israel , boicot , gaza
Si teneis oportunidad os recomiendo verlo en directo en su espectaculo "last chance to see me before i die" es muy divertido y permite hacerle preguntas en directo.
Vino a Barcelona hace un par de años y llenó el teatro, además había pantallas con traducción simultanea por si alguien no entendia el inglés.
Este año se que ha hecho un tour por escandinavia, así que sigue realizando ese espectaculo, si lo veis anuncado, apuntaros! yo, aunque ya lo he visto, pienso volver!
Solo faltaba ceder el Sáhara también a la ocupación sátrapa.
Se puede saber que pinta eso en la entradilla?