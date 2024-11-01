edición general
John Cleese de Monty Phyton cancela sus actuaciones en Israel (ENG)

El comediante y actor británico John Cleese, conocido por sus papeles en las series de Monty Python y en la comedia británica "Fawlty Towers", ha cancelado sus actuaciones previstas en Jerusalén y Tel Aviv. En ese sentido, les invitamos a una velada con Kevin Spacey, que tendrá lugar la próxima semana.

nitsuga.blisset
Que el boicot al estado genocida de Israel dependa únicamente de iniciativas particulares y de los movimientos sociales es una auténtica vergüenza histórica de los estados de la Unión Europea y del llamado mundo occidental.
#4 eipoc
#4 la vergüenza no es que no lideren las acciones contra Israel, la vergüenza es que son cómplices del genocidio de Israel, que es mucho peor. Reclamarles por la parte "blanda" es hacerles un favor y desviar el foco.
Robus
Bien hecho!

Si teneis oportunidad os recomiendo verlo en directo en su espectaculo "last chance to see me before i die" es muy divertido y permite hacerle preguntas en directo.

Vino a Barcelona hace un par de años y llenó el teatro, además había pantallas con traducción simultanea por si alguien no entendia el inglés.

Este año se que ha hecho un tour por escandinavia, así que sigue realizando ese espectaculo, si lo veis anuncado, apuntaros! yo, aunque ya lo he visto, pienso volver! :-D
Estoeslaostia
#5 Me
lo
apunto!!
javibaz
afirman los productores: cedió a BDS. No, tuvo ojos y vio todo lo que estáis haciendo, genocidas.
#9 Klonx
#1 hombre es que es un periódico de Israel… hiede a sionismo… y a asufre…
Sandman
#1 También te digo, por mucho cariño que le tenga a Cleese, no es precisamente el más progresista y 'woke' del grupo. Sea cual sea el motivo real, bienvenido sea.
Estoeslaostia
Disidente!!
:hug: :-D
ehizabai
Yo dejo esto aquí:
youtu.be/qWVQZIH-B6U
ewok
#2 No la conocía. Le da un pequeño giro a la secuencia final, donde también aparecen.
#6 amusgada
en vez del cómico irreverente, venga, tenemos a un actor acusado de abusos en su gira de "vuelvo a ser respetable", que aquí en Israel siempre recibimos con los brazos abiertos a pedófilos y criminales sexuales.
MoñecoTeDrapo
Narizotas
#7 pirat
Tarde, la masacre continuada de palestinos viene de lejos.
Solo faltaba ceder el Sáhara también a la ocupación sátrapa.
#15 DavidEF
Es muy bonito ver que, en la vida real, John Cleese sí se da cuenta de que el loro está muerto.
#13 nosurrender
"En ese sentido, les invitamos a una velada con Kevin Spacey, que tendrá lugar la próxima semana."

Se puede saber que pinta eso en la entradilla?
