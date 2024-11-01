Javier Tebas: "Voy a intentar que se pongan medidas por los pitos al himno, no es libertad de expresión"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha condenado este lunes los pitos al himno de España durante la celebración de la final de la Copa del Rey y ha apuntado que desde su posición de vicepresidente de la RFEF va a intentar que "se ponga medidas" ya que "no" los considera "libertad de expresión" y cree que si no se pone ningún remedio seguirá siendo un problema recurrente cada vez que la final la dispute un equipo de País Vasco o Cataluña
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Es un puto himno! Una canción, como la bandera es un trapo. Patriota es pagar impuestos, ser buen vecino
Se te ve el plumero a 50 kilómetros
Sobre los seguidores del Atleti pidiendo taxis se ha pronunciado?.
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Lo que hay que hacer es ser tolerantes cuando pitan el himno de españa, el de euskadi o a rosalia, de eso va la tolerancia.
En el tenis incluso te expulsan por hacer ruido durante un saque.
Pero si lo que prohibes es precisamente pitar cuando suena un himno o cuando sale una persona en concreto al palco, etc, eso es otra cosa, que como he dicho antes se acerca bastante al fascismo porque solo permites… » ver todo el comentario
Pitar un himno es un gesto de odio parecido al "musulmán el que no bote" de hace unos días. No serán delito, pero son cosas que el mundo del deporte debería apartar de su camino en forma de sanciones a los clubes y restricciones a los aficionados.
Por restricciones a los aficionado nunca me refiero denunciarlos por un delito, sino vetarlos de una actividad privada, expulsarlos del estadio por ejemplo.
Es que cuando dices que hay que sancionar la intencionalidad, eso es lo peligroso, porque eso depende de quien se siente ofendido, con lo cual te podrian sancionar por pitar al rey o porque un policia diga que le parece que le has mirado mal.
No, para sancionar tienen que ser hechos objetivos, fuera de la subjetividad de nadie.
Y pitar un himno o que aparezca un rey en el palco no me parece sancionable, para nada, es libertad de expresion
Creo que se jugaría la final siempre entre los mismos equipos.
No he leído el artículo, pero supongo que para nada habla de proponer los silbidos como delito. Sino de iniciar los protocolos estos de primero avisar por megafonía que no se pueden lanzar mensajes de falta de respeto, racismo, insultos, parar el partido, etc.
Como cualquier discurso de odio que no está contemplado como delito pero es conveniente erradicarlo del deporte #15.
Libertad de expresion es aceptar que alguien pueda decir algo que te molesta y que eso no es punible.