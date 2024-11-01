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Javier Tebas: "Voy a intentar que se pongan medidas por los pitos al himno, no es libertad de expresión"

Javier Tebas: "Voy a intentar que se pongan medidas por los pitos al himno, no es libertad de expresión"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha condenado este lunes los pitos al himno de España durante la celebración de la final de la Copa del Rey y ha apuntado que desde su posición de vicepresidente de la RFEF va a intentar que "se ponga medidas" ya que "no" los considera "libertad de expresión" y cree que si no se pone ningún remedio seguirá siendo un problema recurrente cada vez que la final la dispute un equipo de País Vasco o Cataluña

| etiquetas: laliga , tebas , pitidos , himno españa , libertad de expresión
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43 comentarios
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Comentarios destacados:      
Pertinax #2 Pertinax *
¿Va a bloquear todas las ondas sonoras?
17 K 206
devilinside #3 devilinside
#2 Y las cerebrales
4 K 65
antesdarle #6 antesdarle
#2 Javier Tebas es como el villano de James Bond, que te viene por aliexpress :troll:
1 K 18
#16 sorlak
#2 Con pitidos para adentro, que anulan los pitidos normales..
0 K 6
u_1cualquiera #4 u_1cualquiera
Cómo que no es Libertad de Expresión?? Estos se llenan la boca de Libertad , pero la que les da la gana a ellos
Es un puto himno! Una canción, como la bandera es un trapo. Patriota es pagar impuestos, ser buen vecino
12 K 107
nopolar #17 nopolar
#4 La libertad de decidir que es la libertad.
0 K 9
TipejoGuti #20 TipejoGuti *
#4 Creo que se refiere a lo suyo, que su propuesta no es libertad de expresión sino el exabrupto de un puro anormal.
0 K 11
Arkhan #10 Arkhan
¿Tan subidito está después de conseguir que un juez le lama el culo como para ahora meterse a legislar sobre derechos constitucionales?
2 K 36
yoma #34 yoma
¿Y de los insultos y abucheos al Presidente del gobierno ha dicho algo?
2 K 34
ur_quan_master #12 ur_quan_master
Por eso Franco no se metía en política :shit:
1 K 23
#37 muerola
#29 poniendo al mismo nivel actitudes fascistas con que aficiones que quieren tener selección propia piten .
Se te ve el plumero a 50 kilómetros
1 K 22
radon2 #24 radon2
El dictador Primo de Rivera ya cerró el campo del Barça durante seis meses por pitar el himno de España, las buenas tradiciones siempre se mantienen.
Sobre los seguidores del Atleti pidiendo taxis se ha pronunciado?.
1 K 22
Veelicus #28 Veelicus
#24 No me he enterado nada de que va eso de los taxis, te importaria decirme un poco de que va el tema? Gracias
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radon2 #30 radon2
#28 Es en serio la pregunta o tengo el medidor de ironías desactivado?

'
1 K 22
Veelicus #32 Veelicus
#30 No, es que no me he enterado en serio, no soy seguidor de ninguno de los dos equipos
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radon2 #41 radon2
#32 Tú crees que en un campo de fútbol, cuando alguien levanta el brazo es para pedir un taxi?.
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Veelicus #43 Veelicus
#41 ah vale, hablas de los saludos fascistas de los aficionados del atletico?, es que no vi la final, por eso no se de que hablabais, pero es que eso no pasa solo en la final, pasa en todos los partidos del atletico y nadie los va a ilegalizar.
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Gry #23 Gry
Que prohíba la entrada al estadio a quienes tengan pito. :troll:
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Butters #21 Butters
fachas haciendo cosas fachas
1 K 19
pitercio #5 pitercio
Es libertad de presión.
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Imag0 #11 Imag0
Si sólo fueran mujeres al fútbol no habría tanto pito :shit:
1 K 14
Veelicus #27 Veelicus
#25 Pues si no es un delito no puedes sancionar por hacerlo, es seria puro fascismo, es decir, como a mi me molesta si lo haces te sanciono...
Lo que hay que hacer es ser tolerantes cuando pitan el himno de españa, el de euskadi o a rosalia, de eso va la tolerancia.
1 K 14
#29 encurtido *
#27 Claro que se puede. Las federaciones deportivas acuerdan sus propias normas de acuerdo con los clubes y jugadores. De hecho hay muchos aficionados expulsados o vetados a entrar en estadios por cosas que no son delitos como llevar simbología fascista o hacer el saludo.

En el tenis incluso te expulsan por hacer ruido durante un saque.
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Veelicus #31 Veelicus
#29 Es que estas mezclando un poco, porque si me dices que mañana no se permite pitar en un campo de futbol me pareceria mal pero seria lo que dices, para todos igual, no se podria pitar y listo, pero no se podria pitar un gol, o una falta o un himno o cuando sale el rey al campo...
Pero si lo que prohibes es precisamente pitar cuando suena un himno o cuando sale una persona en concreto al palco, etc, eso es otra cosa, que como he dicho antes se acerca bastante al fascismo porque solo permites…   » ver todo el comentario
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#35 encurtido
#31 No, no mezclo, no me refiero a "pitar" por cantar como un canario, sino a la intencionalidad.

Pitar un himno es un gesto de odio parecido al "musulmán el que no bote" de hace unos días. No serán delito, pero son cosas que el mundo del deporte debería apartar de su camino en forma de sanciones a los clubes y restricciones a los aficionados.

Por restricciones a los aficionado nunca me refiero denunciarlos por un delito, sino vetarlos de una actividad privada, expulsarlos del estadio por ejemplo.
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#38 muerola
#35 si igual igual , deberías replantearte lo que dices
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Veelicus #40 Veelicus
#35 Pitar un himno es mostrarse en contra del estado que representa, llamar "musulman el que no bote" es insultar a alguien por su fe religiosa.

Es que cuando dices que hay que sancionar la intencionalidad, eso es lo peligroso, porque eso depende de quien se siente ofendido, con lo cual te podrian sancionar por pitar al rey o porque un policia diga que le parece que le has mirado mal.

No, para sancionar tienen que ser hechos objetivos, fuera de la subjetividad de nadie.

Y pitar un himno o que aparezca un rey en el palco no me parece sancionable, para nada, es libertad de expresion
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#18 DenisseJoel
Exactamente, prohibir los pitos no es libertad de expresión. Es lo contrario. Libertad de expresión sería permitirlos.
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#39 muerola
Tebas hablando de libertad de expresión...
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devilinside #8 devilinside
Medidas y pitos en la misma frase no es muy afortunado, Tebas
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wata #26 wata
#25 Te imaginas que se pongan de acuerdo todas las aficiones en pitarlo?
Creo que se jugaría la final siempre entre los mismos equipos.
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#42 capitan.meneito
Va a bloquear los silbatos.
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#1 hokkien
No me gustaría estar en su piel...
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mikhailkalinin #7 mikhailkalinin
#1 Cariño, yo pongo medidas a los pitos por costumbre. No veo ningún tipo de sufrimiento en su cometido.
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CharlesBrowson #19 CharlesBrowson
me parece bien, al igual que se censure y se castigue los canticos de odio, a la caterva del aficionado del futbol es la unica manera de meterlos en cintura
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#33 arreglenenlacemagico
vete a la mierda ya tebas
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#9 encurtido
Es una falta de respeto hacia un colectivo de personas. Si se pitaran los himnos catalán o vasco todos aquí estaríamos de acuerdo que es una acción facha que hay que condenar, pues lo mismo.
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ingenierodepalillos #13 ingenierodepalillos
#9 No. Estoy a favor de la quema de cualquier bandera y de la pitada sobre cualquier himno regional.
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Huginn #14 Huginn
#9 Pintar un himno es una falta de educación pero nunca debe ser delito.
2 K 17
#15 encurtido
#14 Tampoco lo es "pedir un taxi" y los clubes han acordado que por el bien del espíritu deportivo se expulsará al que lo haga.

No he leído el artículo, pero supongo que para nada habla de proponer los silbidos como delito. Sino de iniciar los protocolos estos de primero avisar por megafonía que no se pueden lanzar mensajes de falta de respeto, racismo, insultos, parar el partido, etc.
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#25 encurtido
#22 Delito nunca, estaría en contra. Pero avisar por megafonía, parar el partido, sancionar con no ofrecer entradas a determinadas aficiones fuera de casa, sancionar con jugar con estadios vacíos total o parcialmente, etc. todo eso me parece necesario.

Como cualquier discurso de odio que no está contemplado como delito pero es conveniente erradicarlo del deporte #15.
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Veelicus #22 Veelicus
#9 Una cosa es criticar algo, totalmente legitimo, y otra cosa es prohibirlo porque a el señor Tebas le molesta.
Libertad de expresion es aceptar que alguien pueda decir algo que te molesta y que eso no es punible.
1 K 24
yoma #36 yoma
#9 Lo mismo es también pitar, insultar o abuchear al Presidente del Gobierno y cuando lo hacen dais palmas con las orejas.
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menéame