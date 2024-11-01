Javier Tebas: "Voy a intentar que se pongan medidas por los pitos al himno, no es libertad de expresión"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha condenado este lunes los pitos al himno de España durante la celebración de la final de la Copa del Rey y ha apuntado que desde su posición de vicepresidente de la RFEF va a intentar que "se ponga medidas" ya que "no" los considera "libertad de expresión" y cree que si no se pone ningún remedio seguirá siendo un problema recurrente cada vez que la final la dispute un equipo de País Vasco o Cataluña