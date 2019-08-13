Javier Ruiz repele los ataques personales de la portavoz de Vox en 'Mañaneros': “Yo no le he insultado, usted a mí sí”

“El Open Arms es un barco privado”, le recordaba Ruiz, de modo que “no gasta los recursos de los españoles”. Y además, el periodista de RTVE tachaba de “mentira” otro de los argumentos de Pérez Moñino, pues “la tasa de delincuencia está bajando a niveles históricos” a pesar de que “tenemos 3,3 millones de inmigrantes más en los últimos años”. “¿Están ustedes utilizando la inmigración para ganar votos?”, le preguntaba a su invitada.