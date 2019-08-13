edición general
Javier Ruiz repele los ataques personales de la portavoz de Vox en 'Mañaneros': “Yo no le he insultado, usted a mí sí”

“El Open Arms es un barco privado”, le recordaba Ruiz, de modo que “no gasta los recursos de los españoles”. Y además, el periodista de RTVE tachaba de “mentira” otro de los argumentos de Pérez Moñino, pues “la tasa de delincuencia está bajando a niveles históricos” a pesar de que “tenemos 3,3 millones de inmigrantes más en los últimos años”. “¿Están ustedes utilizando la inmigración para ganar votos?”, le preguntaba a su invitada.

colipan
Ilegalización del PP ya...
La de Vox ya va implícita
XtrMnIO
Anda!! Esla es la famosa Moñoño!!
#14 Suleiman
Está bien que la haya invitado, para que luego diga que se les invisibiliza, y para destapar sus bulos.
Romfitay
Cuanto más ruido, más votos.

El las elecciones, el premio lo damos por cantidad en lugar de calidad. Mientras eso sea así, esta gente seguirá así.
#5 Ominous
El barco será privado, pero parte de su financiación viene de ayuntamientos, o sea, dinero público.

www.elmundo.es/espana/2019/08/13/5d52a277fdddff21798b4570.html
#15 fremen11
Vaya, vaya, que una reportera diga la verdad en la RTVE malo hay que echarla y amenazarla, que te insulte una indigente mental.........
#4 intotheflow
Palabra por palabra los mismo argumentos que se leen en esta plataforma.
¿Hacen cursos intensivos o algo?
#6 Leon_Bocanegra
#4 a ver, son gente que se caracteriza por pensar diferente. Les llaman fascistas por pensar diferente, les llaman racistas por pensar diferente, les llaman machistas por pensar diferente.
Es normal que se repitan palabra por palabra los mismos mantras. Es lo que tiene pensar diferente.
MadalenaBrava
Impedir que gente se ahogue en el mar es traficar con personas según vox.
El odio que les meten en la cabeza a los fanáticos de derechas es de flipar
Que pena de humanidad con gente así
alcama
#8 #9 se ahogan en las costas africanas y los llevan a costas españolas. Eso es tráfico de personas. En Italia ya les conocen
MadalenaBrava
#10 No cuela macho, son personas ahogandose.
En serio no te das cuenta de la falta de humanidad que hay en tus palabras?
Si tú hubieras tenido la suerte de ellos preferirías que te dejaran morir como pretendes hacerles?
#12 yukatan
#11 no alimentar troll
MadalenaBrava
#12 Pues también es verdad
MadalenaBrava
#2 Buena alteración de la realidad te gestionas.
Impedir que gente se ahogue en el mar es traficar con personas según el odio que te han metido en la cabeza.
Que pena de humanidad con gente así
