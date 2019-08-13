Javier Ruiz repele los ataques personales de la portavoz de Vox en 'Mañaneros': “Yo no le he insultado, usted a mí sí”

“El Open Arms es un barco privado”, le recordaba Ruiz, de modo que “no gasta los recursos de los españoles”. Y además, el periodista de RTVE tachaba de “mentira” otro de los argumentos de Pérez Moñino, pues “la tasa de delincuencia está bajando a niveles históricos” a pesar de que “tenemos 3,3 millones de inmigrantes más en los últimos años”. “¿Están ustedes utilizando la inmigración para ganar votos?”, le preguntaba a su invitada.
| etiquetas: javier ruiz , vox , inmigración , criminalidad
La de Vox ya va implícita
El las elecciones, el premio lo damos por cantidad en lugar de calidad. Mientras eso sea así, esta gente seguirá así.
www.elmundo.es/espana/2019/08/13/5d52a277fdddff21798b4570.html
¿Hacen cursos intensivos o algo?
Es normal que se repitan palabra por palabra los mismos mantras. Es lo que tiene pensar diferente.
El odio que les meten en la cabeza a los fanáticos de derechas es de flipar
Que pena de humanidad con gente así
En serio no te das cuenta de la falta de humanidad que hay en tus palabras?
Si tú hubieras tenido la suerte de ellos preferirías que te dejaran morir como pretendes hacerles?
Impedir que gente se ahogue en el mar es traficar con personas según el odio que te han metido en la cabeza.
Que pena de humanidad con gente así