Israel anuncia que Ali Jamenei ha muerto

El lider iraní ha sido eliminado como parte de una operación conjunta de Israel y Estados Unidos en el país el sábado 28 de febrero de 2026. Anuncio en televisión: x.com/persianmiow/status/2027833026730676231 ; Medio iraní: www.iranintl.com/en/202602280738 Reuters confirma: www.reuters.com/world/iran-crisis-live-explosions-tehran-israel-announ

#1 girapomos *
De CNN hace 14 min:

Iranian supreme leader and president are "safe and sound," government spokesperson says

Edito: edition.cnn.com/world/live-news/israel-iran-attack-02-28-26-hnk-intl#c
#2 Leclercia_adecarboxylata *
#1 Parece que hace escasos minutos ya se ha dado la noticia en Irán: x.com/persianmiow/status/2027833026730676231
yoma #4 yoma *
#2 Y hace unos minutos también se ha enviado aquí: www.meneame.net/story/netanyahu-afirma-hay-muchas-senales-lider-suprem
Y unos minutos antes también se decía aquí: meneame.net/story/netanyahu-sobre-ayatola-ali-jamenei-tirano-ya-no-exi
#5 Leclercia_adecarboxylata
#4 Y antes de esa, esta: www.meneame.net/m/actualidad/netanyahu-sobre-ayatola-ali-jamenei-tiran

Es que en los últimos 30 minutos han pasado cosas en el mundo.
yoma #6 yoma
#5 Ya pero no morirse tres veces. :troll:
#7 Leclercia_adecarboxylata
#6 Ahora, se caerá la noticia de su muerte y luego se enviará a meneame su segunda muerte. Vamos por la primera todavía.
1 K 21
#12 Toponotomalasuerte
#7 si hubiese muerto irán lo diría y lo convertiría en un mártir. No? Siempre lo hace.
Apotropeo #17 Apotropeo
#6 ni se ha muerto ni lo han eliminado, lo han asesinado
1 K 18
cosmonauta #33 cosmonauta *
#17 asesinar: Matar a alguien con alevosía, ensañamiento o por una recompensa.

O sea que se ha muerto. Si te asesinan, te matan. O sea, te mueres.
Supercinexin #11 Supercinexin
#2 Una cuenta de Twitter anti-iraní, probablemente ni siquiera gestionada por iraníes ni dentro ni fuera de Irán, enfocando a un televisor con cosas escritas en árabe que evidentemente no podemos leer, no es una prueba de absolutamente nada.

Mejor nos esperamos a que lo comunique oficialmente Al-Jazeera en vez de darle voz al monstruo genocida que miente más que habla.
#20 Leclercia_adecarboxylata
#11 :troll: jeje si si, tienes toda la razón xD
Aokromes #16 Aokromes
#2 una television irani con una mujer con el pelo completamente expuesto? permiteme que lo dude.
Yonny #21 Yonny *
#1 La CNN ya está diciendo que está muerto, ahora mismo. - En la misma página que has publicado
edition.cnn.com/world/live-news/israel-iran-attack-02-28-26-hnk-intl
#23 parladoiro *
#21 • ÚLTIMA HORA: El líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, murió hoy en los masivos ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, según fuentes israelíes.
Se hacen eco de la información de Israel, lo mismo que de la fuente iraní que dice que está a salvo.
grow #9 grow *
Un éxito absoluto, se han cargado a alguien sin ningún apoyo, joven y que podría haber hecho mucho daño de aquí a 50 años. Por suerte lo han eliminado antes de que le diera tiempo a organizar un régimen y dejar todo bien atado y con sucesor designado. Un plan sin fisuras de la CIA y el Mosad.

OH WAIT.
TetraFreak #10 TetraFreak
#9 Le han dado al regimen un mártir.
JuanCarVen #14 JuanCarVen
#9 A mí me pasa algo parecido con Putin, me da miedo pensar que el que le reemplace sea peor. Y por desgracia suele ser la norma.
Lamantua #15 Lamantua *
#9 Aquí hace 50 años había otro hijodeputa que dejó un sucesor ladrón y todo atado y bien atado.
#8 casicasi
El Mal ha matado de nuevo.
#3 R2dC
Hay un concepto en el gaming llamado "overextend", espero con ansia que les pase eso a los matones globales y se derrumbe su poder bajo su propia avaricia
#26 guillersk
todo es propaganda

Pero de los dos bandos
alehopio #29 alehopio
#26 Claro, quieren que no se hablen sobre las consecuencias del contraataque.

La guerra no solo se libra en el campo de batalla, también en los medios para que la gente crea vivir en la realidad que les pregonan.
#35 amusgada
#34 era una pregunta retórica, saber del sucesor se lo dejo a Trump, que acaba de decir que está bien informao de quien será xD

Quiero decir ¿cómo carajo tiene el mossad foto del cadáver entre los escombros? ¿Y cómo podemos creer lo que diga Bibi? Verificación independiente, por lo menos. O que saquen a Khamenei a una hora respetable a dar el discursillo que llevan anunciando y retrasando tol día, que se me va a caer la retina.
Milmariposas #18 Milmariposas *
www.iranintl.com/en/202602280738

Confirmación por parte de un medio iraní de la muerte de Jamenei
Torrezzno #25 Torrezzno
Aquí dicen que han encontrado el cuerpo del barbas

www.reuters.com/world/iran-crisis-live-explosions-tehran-israel-announ
#32 amusgada
#25 ahí dicen que los israelíes dicen que encontraron el cuerpo y les pasaron foto. Que ya me dirás, ¿cómo carajo tienen la foto del cadáver y quien andará dirigiendo la ofensiva si el pepinazo en el complejo de Khamenei cayó a primera hora de la mañana?
pitercio #30 pitercio *
Es el Jamenei de Schrödinger. En el mismo medio confirman que está tieso y vivo.
josete15 #19 josete15
Un hijo de puta menos, ya solo faltan Trump, Netanyahu y Putin.
Heni #24 Heni *
Se da un dilema interesante para el gobierno iraní. Partiendo que Israel miente más que habla se dan dos situaciones

a) Que salga Ali Jamenei dando señales de vida y dar pistas para que Israel lo intente matar otra vez
b) Que realmente haya muerto y sufrir desmoralización, o lo que es peor, que los más radicales (Guardia Revolucionaria) den un golpe de estado y tomen el poder. Sí hay más radicales que el actual gobierno iraní, es un régimen complejo con muchas aristas y divisiones de poder
#27 guillersk
#24

Me da que la opción a, como no sea mediante IA o una ouija, va a estar difícil :troll:
JackNorte #22 JackNorte *
La fuente de informacion genocidas que mienten mas que hablan. Pero todos los medios haciendoles la ola. Y eso no quiere decir que no haya muerto , solo que un genocida dice cosas por interes y que antes ha mentido y mucho incluso mentiras sobre el genocidio.
Incluso diciendo la supuesta verdad es propaganda genocida.
#31 guillersk
Informa esto Israel, buena escabechina  media
#28 mariopg *
eeuu-israel pueden matar a quien quieran, y luego decís que por qué perro sanxe ha ampliado rota…
