Israel anuncia que Ali Jamenei ha muerto

El lider iraní ha sido eliminado como parte de una operación conjunta de Israel y Estados Unidos en el país el sábado 28 de febrero de 2026. Anuncio en televisión: x.com/persianmiow/status/2027833026730676231
Es que en los últimos 30 minutos han pasado cosas en el mundo.
O sea que se ha muerto. Si te asesinan, te matan. O sea, te mueres.
Mejor nos esperamos a que lo comunique oficialmente Al-Jazeera en vez de darle voz al monstruo genocida que miente más que habla.
Se hacen eco de la información de Israel, lo mismo que de la fuente iraní que dice que está a salvo.
Pero de los dos bandos
La guerra no solo se libra en el campo de batalla, también en los medios para que la gente crea vivir en la realidad que les pregonan.
www.notimerica.com/politica/noticia-iran-ali-lariyani-promete-eeuu-isr
Quiero decir ¿cómo carajo tiene el mossad foto del cadáver entre los escombros? ¿Y cómo podemos creer lo que diga Bibi? Verificación independiente, por lo menos. O que saquen a Khamenei a una hora respetable a dar el discursillo que llevan anunciando y retrasando tol día, que se me va a caer la retina.
Confirmación por parte de un medio iraní de la muerte de Jamenei
a) Que salga Ali Jamenei dando señales de vida y dar pistas para que Israel lo intente matar otra vez
b) Que realmente haya muerto y sufrir desmoralización, o lo que es peor, que los más radicales (Guardia Revolucionaria) den un golpe de estado y tomen el poder. Sí hay más radicales que el actual gobierno iraní, es un régimen complejo con muchas aristas y divisiones de poder
Me da que la opción a, como no sea mediante IA o una ouija, va a estar difícil
Incluso diciendo la supuesta verdad es propaganda genocida.