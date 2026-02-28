edición general
2 meneos
8 clics
Netanyahu afirma que "hay muchas señales" de que el líder supremo iraní murió en los ataques

Netanyahu afirma que "hay muchas señales" de que el líder supremo iraní murió en los ataques

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró en la noche de este sábado que “hay muchas señales” de que el líder supremo de Irán “ya no está con nosotros”, aunque no llegó a afirmar definitivamente su muerte. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró previamente a la NBC que, según su conocimiento, el ayatola Alí Jamenei y otros altos funcionarios iraníes siguen con vida. Netanyahu se encuentra actualmente en el avión presidencial volando cerca de Grecia por miedo al contrataque iraní, según seguimiento OSINT.

| etiquetas: geoestrategia , militar , guerra , escalada , inteligencia
2 0 0 K 33 actualidad
13 comentarios
2 0 0 K 33 actualidad
alehopio #3 alehopio
Netanyahu se encuentra actualmente en el avión presidencial volando cerca de Grecia por miedo al contrataque iraní, según seguimiento OSINT.

x.com/SprinterPress/status/2027814987637420050
2 K 42
#12 soberao *
#3 Pues que lo escolten hasta y lo entreguen a la corte del Tribunal internacional que pide su extradición por genocida y crímenes contra la humanidad. www.icc-cpi.int/defendant/netanyahu
La falta de fe de esta gente, mucho que lo pone en la Biblia para robar tierras, pero luego los primeros en salir por patas cuando los ataques no son a civiles.
0 K 16
ostiayajoder #2 ostiayajoder
Ostia....

Q netanyahu ha saludo por patas!!!!

Lol, vaya rata. xD
3 K 28
#6 guillersk
#2 no, si te parece se queda quietecito.

Es Netanyahu, no tonto
0 K 10
KoLoRo #10 KoLoRo
#6 Puedes esconderte, pero pirarte del Pais despues de atacar otro y dejar a toda tu población vendida... es la reostia xD
0 K 7
#5 guillersk
Ayer apostaba yo a ver cuál sigue vivo en un mes... Debería haber sido una semana :troll:
1 K 18
Sinfonico #7 Sinfonico
#4 Me parece que dicen lo mismo...
0 K 15
ostiayajoder #4 ostiayajoder
#1 realmente esta desmiente esa, no?
0 K 9
alehopio #8 alehopio
#1 Esa que mencionas no recoge las declaraciones. Ha dicho literalmente que "hay muchas señales" pero no lo ha asegurado porque no lo saben.

En esta que envío yo también está la respuesta del gobierno iraní, que desmienten eso.
0 K 17
#13 Zamarro
No es ninguna idea loca, que antes de huir, se les pueda identificar por si se quitan el traje, no?  media
0 K 8
#11 Kuruñes3.0
Pues un joputa menos. Pero esas niñas que quedaron en el camino, jodío bastardo y asesino? No reventaras tú con zanahorio y así os vais los tres con Satanás de la manita...
0 K 7

menéame