Netanyahu afirma que "hay muchas señales" de que el líder supremo iraní murió en los ataques

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró en la noche de este sábado que “hay muchas señales” de que el líder supremo de Irán “ya no está con nosotros”, aunque no llegó a afirmar definitivamente su muerte. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró previamente a la NBC que, según su conocimiento, el ayatola Alí Jamenei y otros altos funcionarios iraníes siguen con vida. Netanyahu se encuentra actualmente en el avión presidencial volando cerca de Grecia por miedo al contrataque iraní, según seguimiento OSINT.