Irene Montero: "El genocidio no acabará hasta que derrotemos militar y políticamente al Estado terrorista de Israel"

La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, no da credibilidad al acuerdo de paz para Gaza firmado por Israel y Hamás en la Cumbre de Egipto. Montero ha sostenido este domingo que "el genocidio contra el pueblo palestino no acabará hasta que derrotemos militar y políticamente al Estado terrorista de Israel".

escuadron #1 escuadron
Los que pedían no intervenir en Ucrania ahora piden intervenir militarmente en Israel.
#9 silzul
#1 Bueno... Es un avance. Antes era flower powers y pacifistas, que negaban la necesidad de un ejército cuya función es la defensa, no la proyección yankee, rusa o china.

Hoy se acaban de dar cuenta que cuando te cae un enemigo como Israel o Rusia... O te defiendes o te arrasan el pais.
Libre_albedrío #16 Libre_albedrío
#1 No es que lo pida Montero, es que lo está buscando Israel, poniendo a su pueblo en manos de un genocida. Soy pacifista y no veo la manera de hacerle parar a Netanyahu. La firma de paz, fue una pantomima. No sobra el tiempo para salvar niños, familias...ya se va tarde.
anonimo115 #20 anonimo115
#16 han probado a boicotear oficial e internacionalmente a Israel?
Libre_albedrío #28 Libre_albedrío
#20 No lo han hecho, en la proporción que requiere la situación sangrante de Gaza.
#27 Beticom
#1 Podemos pedía solucionar la guerra de Ucrania mediante el diálogo entre los dos bloques, y creo que el genocidio que está pasando en Palestina no se puede arreglar por diálogo. No veo que haya contradicción en sus palabras.
Yonny #38 Yonny
#27 yo creo que algunos argumentos son tremendamente hipócritas, y hay que estar ciego para defender 2 cosas contrarias a la vez
CerdoJusticiero #41 CerdoJusticiero
#27 Pero es que tú sabes leer. No molestes a @escuadron con movidas intelectuales.
Olepoint #32 Olepoint
#1 Una cosa es una guerra, y otra un genocidio. Lo que un huevo a una castaña, vamos.
oceanon3d #39 oceanon3d
#1 Cascos Azules.
XtrMnIO #8 XtrMnIO
Pues tiene toda la razón.

Israel es el factor desestabilizador de Oriente Medio.

Un error que nunca debió de haberse cometido.
Nihil_1337 #10 Nihil_1337
#8 Pues ya se cometió, ¿tienes alguna solución final para desfacer el entuerto?
CarlosGoP #14 CarlosGoP
#8 guerra contra Israel, principal aliado de EEUU? Qué ha tomado?
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
ahi tienes el cetme tu ve abriendo paso que yo me tengo que buscar el chandal color caqui del decathlon
Pertinax #2 Pertinax
...tía.
g3_g3 #11 g3_g3
Derrotar militarmente?

La pacifista se ve que se ha pasado a la droga dura ahora que maneja billetes.
vilgeits #6 vilgeits
Si por ella fuese enviaba mañana mismo a las soldadas.
azathothruna #18 azathothruna
#6 Pues asi las feministas ganarian millones de puntos, si tuvieran ovarios.
Imagina feministas haciendo algo bueno por el mundo, como masacrar zionistas
angelitoMagno #21 angelitoMagno
Pues entonces no acabará, porque Israel no tiene pinta de que vaya a ser derrotada en lo militar al menos durante la próxima década.
#17 theMooche
En el mismo artículo se critica el aumento de gasto en defensa al tiempo que se pide intervenir militarmente otro país...
g3_g3 #19 g3_g3
#17 Es coherente con su incoherencia.
#25 theMooche
#19 "Es coherente con su incoherencia" Constante
meroespectador #12 meroespectador
Muy bien lo de apoyar a Palestina, pero también hay que apoyarla contra Hamas y nunca meter un solo soldado ahí, no es nuestra guerra, todo deben de ser medidas políticas para parar el genocidio y ya.
Enero2025 #13 Enero2025 *
Seguro que sus hijos o su marido no combatirían esa guerra en la que nos quiere meter.
#26 El_dinero_no_es_de_nadie
Irene, pues tenemos que invertir un 3% en defensa para poder derrotar militarmente a Israel.

Ve adiestrando a tus hijos para ir al frente
Libre_albedrío #24 Libre_albedrío
Creo que ese comentario, está fuera de contexto. Hoy en día, declarar la guerra puede hacerse de mucha maneras. La perfecta sería, no pasar a oriente medio ni un arma o material bélico. Boicot a todas las empresas israelíes y sus productos. Eso es guerra en 2025. No, una firma y mañana seguimos matando.
#31 theMooche
#24 Con Rusia funcionó... (No, no funcionó).

La perfecta sería, no pasar a oriente medio ni un arma o material bélico.
No sé si te refieres a sus vecinos o a la propia Israel. Israel es uno de los principales fabricantes de armas, habría que empezar por no comprarles a ellos.

Boicot a todas las empresas israelíes y sus productos
Estoy de acuerdo.
Libre_albedrío #35 Libre_albedrío
#31 Tengo entendido que fabrican parte, No todo.
Respecto a Rusia, no fue un boicot 100%. España no dejó de comprar gas, por ejemplo. Y mucho más.
#36 theMooche
#35 El problema es que los judios Israel son expertos en ingeniería financiera, y evadirían fácilmente sanciones o bloqueos.

Respecto a Rusia, no fue un boicot 100%. España no dejó de comprar gas, por ejemplo. Y mucho más.
Las sanciones han afectado a buena parte de su economía, pero no tardaron en buscar formas de evitarlas o conseguir nuevos clientes/proveedores.
JackNorte #42 JackNorte
Los que llamaban genocidio a lo de Ucrania y son incapaces de llamar genocidio a lo de Gaza quieren dar lecciones de que pedir a quien tiene claro que es un genocidio y que no lo es y que medidas tomar contra un genocidio que son incapaces de pronunciar.
Atusateelpelo #33 Atusateelpelo *
"Los democratas quieren un ejercito pequeño y enviarlo a todas partes, los republicanos quieren un ejercito grande y no mandarlo a ningun lado"

Sustituyase democratas por izquierda y republicanos por derecha para españolizarlo/europeizarlo.
g3_g3 #23 g3_g3
Los pacifistas que intentan hundir la noticia a negativos, antes votaban a vox. :troll:
bronco1890 #37 bronco1890
Ah, pero ¿no era esto?  media
DrEvil #30 DrEvil
Es curioso como la mayoría de políticos están consiguiendo que se hable más de un tema sobre el que ellos no tienen ningún poder que de los problemas que alguien en su posición debería estar intentando solucionar.

Que sí, que hay civiles que no tienen culpa y lo están pasando mal y hay que hacer algo. Todos de acuerdo en hacer el bien para la humanidad.

Pero yo espero que mi médico me hable de mi salud, mi gestor de mis finanzas, y mi político de los problemas que he delegado en él.
Zibi #40 Zibi
Será imbécil la concubina!
#5 lordban
"derrotemos"

¿Es palestina? Yo pensaba que era una representante española.
Nihil_1337 #7 Nihil_1337 *
¿Cuando no quede un solo judío en la zona? Madre mía que berenjenal de epoca nos está tocando vivir.
#34 _15
A Irene le falta un hervor.
#15 Ricochet
A Irene Montero no hay que hacerle caso.
Enero2025 #29 Enero2025
Aquí mi fusil, aquí mi pistola.  media
Enero2025 #22 Enero2025
Irene yo me apunto a esa guerra si tú coges un fusil también.
