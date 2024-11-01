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Irán despliega más de 20 minisubmarinos Ghadir para amenazar a los portaaviones estadounidenses en el Golfo Pérsico
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:
minisumbarino
,
iran ghadir
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#1
Garminger2.0
Si no fuera porque llevan un reactor nuclear dentro... me encantaría ver hundido un portaaviones estadounidense, a ver si a los putos yankis se les bajan los humos un poco y se sienten menos invencibles.
5
K
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#2
wata
#1
Simplemente con que les tocasen el casco perdían ya su fama de intocables. No hace falta hundirlo.
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K
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#6
Verdaderofalso
#2
ya la han perdido, solo hay que ver cómo fallan las lavanderías
3
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#14
Pitchford
#6
Y menos mal que estaba lejos y no han podido decir que ha sido un atentado de España...
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#7
GuerraEsPaz
*
#1
#2
#5
y aunque ni le rocen, son capaces de buscar volar su propio portaaviones y echar la culpa a los minisubmarinos para declararles la guerra al igual que paso con el uss maine
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K
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#8
wata
#7
Estooo... Ya están en guerra. O era sarcasmo?
1
K
22
#12
GuerraEsPaz
*
#8
cierto
donde digo digo, digo diego. declarar la guerra = escalar mas las tensiones para que comiencen la invasion terrestre contra iran.
0
K
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#3
javibaz
#1
el más grande que tienen, está en puerto seguro durante mínimo 18 meses para reparaciones. Después de ser alcanzado por Irán y negado por los USA.
7
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70
#4
asbostrusbo
#1
a mí no me importa que se hunda incluso con su reactor
0
K
7
#5
cenutrios_unidos
#1
Si eso ocurre ya te digo yo que EE.UU va a escalar. Hirosima y Nagasaki se van a quedar en mantillas. Esta gente es muy rencorosa, ellos pueden bombardear, pero ni se te ocurra bombardearles que les sienta mal y todo.
4
K
36
#9
Alfon_Dc
#5
Bueno..pero para eso primero tienen que desalojar al pueblo genocida..quería decir elegido..porque igual no toleran bien la radiación.
Si no han usado las nucleares, es por algo.
0
K
13
#10
cenutrios_unidos
#9
Las bombas de ahora no son como las de antes. Con una bomba en altura te cargas Teheran y no te creas que queda mucha radiación.
0
K
17
#11
Alfon_Dc
*
#10
Puede ser..pero si no lo han hecho, tenido en cuenta su historial pederasta,genocida y exploliador, es por algo..si no es la radioactidad,sera otra cosa? Miedo a que respondan con bombas sucias?? Miedo a que se una algún otro país, por ejemplo el chinito ese tan malo ,tan malo que ha invadido 0 países, ha organizado 0 golpes de estado,a impuesto 0 bloqueos, y a masacraso y robado a x países..
El chungo de Corea del Norte digo...
0
K
13
#13
NO86
Estos van a hundir lo que se meta en el estrecho, por ejemplo barcos de transporte de tropas. Porque trumpete no va a meter ahí ningún portaviones si le quedan dos neuronas en total a sus asesores militares.
0
K
7
#15
PerritaPiloto
#13
De todas las opciones que barajan para trasladar tropas el desembarco anfibio y el transporte en helicóptero son las más arriesgadas, comparadas por descender en paracaídas de manera dispersa.
El tema es que la población de donde aterricen con los paracaídas seguramente sea hostil.
1
K
16
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15
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Bueno..pero para eso primero tienen que desalojar al pueblo genocida..quería decir elegido..porque igual no toleran bien la radiación.
Si no han usado las nucleares, es por algo.
Puede ser..pero si no lo han hecho, tenido en cuenta su historial pederasta,genocida y exploliador, es por algo..si no es la radioactidad,sera otra cosa? Miedo a que respondan con bombas sucias?? Miedo a que se una algún otro país, por ejemplo el chinito ese tan malo ,tan malo que ha invadido 0 países, ha organizado 0 golpes de estado,a impuesto 0 bloqueos, y a masacraso y robado a x países..
El chungo de Corea del Norte digo...
El tema es que la población de donde aterricen con los paracaídas seguramente sea hostil.