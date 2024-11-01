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Irán despliega más de 20 minisubmarinos Ghadir para amenazar a los portaaviones estadounidenses en el Golfo Pérsico

Los submarinos enanos iraníes de clase Ghadir están diseñados estratégicamente para emboscadas en el Golfo Pérsico, lo que complica ...

| etiquetas: minisumbarino , iran ghadir
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
#1 Garminger2.0
Si no fuera porque llevan un reactor nuclear dentro... me encantaría ver hundido un portaaviones estadounidense, a ver si a los putos yankis se les bajan los humos un poco y se sienten menos invencibles.
5 K 52
wata #2 wata
#1 Simplemente con que les tocasen el casco perdían ya su fama de intocables. No hace falta hundirlo.
3 K 37
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#2 ya la han perdido, solo hay que ver cómo fallan las lavanderías
3 K 48
#14 Pitchford
#6 Y menos mal que estaba lejos y no han podido decir que ha sido un atentado de España...
1 K 26
GuerraEsPaz #7 GuerraEsPaz *
#1 #2 #5 y aunque ni le rocen, son capaces de buscar volar su propio portaaviones y echar la culpa a los minisubmarinos para declararles la guerra al igual que paso con el uss maine
0 K 9
wata #8 wata
#7 Estooo... Ya están en guerra. O era sarcasmo?
1 K 22
GuerraEsPaz #12 GuerraEsPaz *
#8 cierto :wall: donde digo digo, digo diego. declarar la guerra = escalar mas las tensiones para que comiencen la invasion terrestre contra iran.
0 K 9
javibaz #3 javibaz
#1 el más grande que tienen, está en puerto seguro durante mínimo 18 meses para reparaciones. Después de ser alcanzado por Irán y negado por los USA.
7 K 70
asbostrusbo #4 asbostrusbo
#1 a mí no me importa que se hunda incluso con su reactor
0 K 7
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
#1 Si eso ocurre ya te digo yo que EE.UU va a escalar. Hirosima y Nagasaki se van a quedar en mantillas. Esta gente es muy rencorosa, ellos pueden bombardear, pero ni se te ocurra bombardearles que les sienta mal y todo.
4 K 36
Alfon_Dc #9 Alfon_Dc
#5
Bueno..pero para eso primero tienen que desalojar al pueblo genocida..quería decir elegido..porque igual no toleran bien la radiación.
Si no han usado las nucleares, es por algo.
0 K 13
cenutrios_unidos #10 cenutrios_unidos
#9 Las bombas de ahora no son como las de antes. Con una bomba en altura te cargas Teheran y no te creas que queda mucha radiación.
0 K 17
Alfon_Dc #11 Alfon_Dc *
#10
Puede ser..pero si no lo han hecho, tenido en cuenta su historial pederasta,genocida y exploliador, es por algo..si no es la radioactidad,sera otra cosa? Miedo a que respondan con bombas sucias?? Miedo a que se una algún otro país, por ejemplo el chinito ese tan malo ,tan malo que ha invadido 0 países, ha organizado 0 golpes de estado,a impuesto 0 bloqueos, y a masacraso y robado a x países..

El chungo de Corea del Norte digo...
0 K 13
#13 NO86
Estos van a hundir lo que se meta en el estrecho, por ejemplo barcos de transporte de tropas. Porque trumpete no va a meter ahí ningún portaviones si le quedan dos neuronas en total a sus asesores militares.
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#15 PerritaPiloto
#13 De todas las opciones que barajan para trasladar tropas el desembarco anfibio y el transporte en helicóptero son las más arriesgadas, comparadas por descender en paracaídas de manera dispersa.

El tema es que la población de donde aterricen con los paracaídas seguramente sea hostil.
1 K 16

menéame