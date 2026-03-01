edición general
8 meneos
24 clics

Irán declara la “jihad” mientras los disturbios contra Estados Unidos se extienden por Oriente Medio [EN]

El ayatolá Naser Makarem Shirazi emitió una fatwa para la yihad contra Estados Unidos e Israel y dijo que la venganza era “el deber religioso de todos los musulmanes en el mundo para que el mal de estos criminales sea erradicado de la Tierra”. El ayatolá Hossein Noori Hamedani emitió anteriormente una fatwa escrita declarando que la venganza era una obligación. Él escribió: “Es obligatorio para todos los musulmanes vengar la sangre de su líder martirizado de los perpetradores de este crimen”.

| etiquetas: manifestantes , pakistán , irak , makarem shirazi , noori hamedani
8 0 0 K 111 actualidad
2 comentarios
8 0 0 K 111 actualidad
carakola #2 carakola
En breve monta el Mossad unos atentados en Europa para polarizar a la población y echarle la culpa a Irán.
5 K 60
JackNorte #1 JackNorte *
Cando los israelies se creen los poseedores biblicos de lo que se les antoja, todos pueden jugar a eso, a ver quien es el mas creyente extremista .
1 K 25

menéame