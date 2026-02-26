·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6788
clics
China acaba de hacer públicos los detalles satelitales de cada base estadounidense en los Estados del Golfo (EN)
4736
clics
InfluRatas
4529
clics
Mascotas
5328
clics
Anabel Alonso condena el discurso anti impuestos de la exconcursante de 'MasterChef' atrapada en Dubai: "Una cosa es ser imbécil..."
4930
clics
El ácido comentario de Sarah Santaolalla a Vito Quiles tras sus fotos poniéndose botox: “La polioperada era ella”
más votadas
656
Una concejal del PP de Palencia recibe un chalé con piscina de protección oficial en un caso con similitudes al de Alicante
533
InfluRatas
469
La IA de Musk y miles de cuentas sionistas tratan de negar el bombardeo de la escuela en Irán
411
Tucker Carlson afirma que Arabia Saudí y Catar detuvieron a agentes del Mossad que planeaban atentados con bombas. (Eng)
377
La jueza de la dana alerta de que el abogado y 'youtuber' conspiracionista Rubén Gisbert quiere “dinamitar” la causa
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
125
meneos
231
clics
El embajador de Israel en EEUU dice que tienen "derecho bíblico" para quedarse "con todo" Oriente Medio
En una entrevista con la estrella conservadora Tucker Carlson, Huckabee aseguró que Israel puede quedarse “con todo” Oriente Medio.
|
etiquetas
:
eeuu
,
israel
,
biblia
70
55
0
K
418
actualidad
32 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
70
55
0
K
418
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Dene
Están tarados
36
K
355
#17
Kleshk
#1
Están igual que talados que los islamistas radicales
Solo que estos tienen dinero y se les ríe cualquier cosa
3
K
31
#26
Dogkiller
#17
y que los cristianos radicales
1
K
13
#18
Niessuh
#1
Felipe VI ha heredado el título de Rey de Jerusalen, asi que ya le están poniendo trono en la ciudad...
1
K
26
#25
javierchiclana
#1
Es típico de las religiones. El supremacismo.
0
K
16
#2
Verdaderofalso
Quienes eran los fanáticos religiosos?
13
K
126
#11
themarquesito
#0
Tienes el titular al contrario: Mick Huckabee es el embajador de EE.UU en Israel, no el de Israel en EE.UU
9
K
105
#12
Supercinexin
Pero el peligro son los musulmanes que quieren conquistar Occidente. Y las teocracias son siempre los moros, no USrael.
4
K
65
#3
Poll
El derecho bíblico de matar niños menores de dos años al rededor de Belén lo llevan al pie de la letra.
6
K
58
#7
Veelicus
#3
Es que para ellos los palestinos, en todo caso cualquiera que no sea judio, no es un humano tal y como son ellos, todos somos inferiores a ellos segun su religion.
Y aqui, los bobos se creen que los apoyan se creen que los sionistas son sus amigos, y son tan estupidos que no se dan cuenta que cuando no los necesiten seran los siguientes
1
K
17
#13
Metabarón
Que vayan tomando nota
2
K
41
#14
alamajar
#13
lo mejor de cada casa
2
K
25
#21
Bacalhau
#13
Es una cosa que me flipa enormemente, como chirría que los islamistas radicales se lleven mejor con Netayanhu que los islamistas moderados.
3
K
37
#29
Un_señor_de_Cuenca
#13
Vaya plantel. Por cierto, ¿el de la derecha no es Mohammed VI? ¿Qué tiene que ver con el Medio Oriente?
1
K
23
#6
marcotolo
es evidente que iran necesita armas nucleares,
fue un error no ir a por ellas en el pasado,
espero que aprendan del error
3
K
40
#20
soberao
#6
No necesita armas nucleares porque eso es amoldarse al discurso de occidente. Con sus ingenieros en balística les basta. Han puesto drones en Chipre que han acertado en la base inglesa. Y todo esto por sus propios medios, que está solo y lleva décadas aislados con sanciones económicas por todos lados.
0
K
17
#27
marcotolo
#20
entiendo la postura, pero si no quiere tener amenazas o guerras constantes por los matones de siempre,
la disuasion nuclear es una buena garantia, ya que las sanciones las tiene igual por parte de esas naciones agresoras,
y podria desarrollarse de una manera mas estable
0
K
9
#31
soberao
#27
Paquistán tiene armas nucleares y no ha impedido que les ataque Afganistán o que estén en el punto de mira de Israel. Para mí que la posición de Irán con sus ingenieros en balística es la más acertada. Les falta el apoyo aéreo, que tuvieran a China o Rusia controlando a los que entran en su espacio aéreo. Así los ataques del escuadrón sionista estarían más limitados.
0
K
17
#23
Kantinero
Y esa biblia cuantas notarías la han firmado?
1
K
27
#10
Sacapuntas
Bíblicamente, deben tenerle inquina a todo el mundo conocido, porque todos les dieron por el culo. Y como siguen con su libro, no pasan página.
2
K
24
#22
soberao
*
#10
Es bueno que vayan con la Biblia por delante, rezando fuerte porque rezar no les sirve para nada, y que su cuento sea para ellos un título de escritura no se lo creen ni ellos. Que recen fuerte que eso no sirve para nada.
0
K
17
#16
Format_C
Pues Roma reclama todos sus territorios históricos
1
K
22
#8
maspipinobreve
El problema es que están tarados, pero vivos.
1
K
22
#9
Sacronte
#8
Pues si, si cada dia uno de estos la palmara lo mismo se calman.
2
K
20
#15
capitan__nemo
*
¿No lo tienen ya practicamente a traves de eeuu, sus bases militares, sus empresas e inversiones mutuas?
La alianza epstein.
Los oligarcas estadounidenses tendran inversiones en por ejemplo saudi aramco, la petrolera saudi y otras de las empresas. Y los oligarcas de oriente medio tendran inversiones el lockheed, boing, raytheon, nvidia, alphabet, openai, ...
0
K
18
#5
Tachy
Y USA tiene derecho divino a quedarse el resto.
1
K
17
#24
j-light
Viendo lo tarados que están, lo de Epstein termina teniendo todo el sentido.
rebelion.org/lee-el-talmud-goyim/
0
K
10
#32
scalvo
#24
He leído cosas parecidas del Talmud en otros sitios pero ninguno con enlaces alas referencias concretas del Talmud en inglés o español.
De hecho, encontrar el Talmud en internet es difícil. Y manejarse dentro de él, para quien no sabe nada, más aún. Tú artículo no enlaza, por lo que se momento no me lo voy a creer. Las referencias que pone son francamente difíciles de encontrar.
0
K
9
#30
DayOfTheTentacle
Miedo es poco.
0
K
9
#19
lobomad
Perfecto ellos se quedan con Asia y EEUU con el resto.
0
K
6
#28
kkjj
Los nuevos nazis
0
K
6
#4
Emotivo
*
Estos políticos religiosos dicen, todo para mí que Jahvé no come.
0
K
6
Ver toda la conversación (
32
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Solo que estos tienen dinero y se les ríe cualquier cosa
Y aqui, los bobos se creen que los apoyan se creen que los sionistas son sus amigos, y son tan estupidos que no se dan cuenta que cuando no los necesiten seran los siguientes
fue un error no ir a por ellas en el pasado,
espero que aprendan del error
la disuasion nuclear es una buena garantia, ya que las sanciones las tiene igual por parte de esas naciones agresoras,
y podria desarrollarse de una manera mas estable
La alianza epstein.
Los oligarcas estadounidenses tendran inversiones en por ejemplo saudi aramco, la petrolera saudi y otras de las empresas. Y los oligarcas de oriente medio tendran inversiones el lockheed, boing, raytheon, nvidia, alphabet, openai, ...
rebelion.org/lee-el-talmud-goyim/
De hecho, encontrar el Talmud en internet es difícil. Y manejarse dentro de él, para quien no sabe nada, más aún. Tú artículo no enlaza, por lo que se momento no me lo voy a creer. Las referencias que pone son francamente difíciles de encontrar.