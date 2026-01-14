Irán advierte de que bombardeará bases de EEUU en la región si Trump le ataca

El ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nafizardeh, ha advertido este miércoles que su país atacará bases estadounidenses en la región si Estados Unidos lanza una ofensiva contra la nación persa. El militar ha asegurado que "todas las bases de Estados Unidos y las bases militares de otros países de la región que ayuden a EEUU en ataques contra suelo iraní serán considerados objetivos legítimos".
Los humillados fueron ellos, que se creyeron que no tendrían consecuencias.
Esto va para @_Pozz , el valiente.
El regimen teocrático de Israel no asesina ni desestabiliza nada.
E Israel puede ser muchas cosas, pero no una teocracia ( reconociendo que los barbudos hacen que el opus dei parezca podemos )
- El regimen iraní es de ultraderecha.
- Así que la oposición debe ser de izquierda.
- La ultraderecha financiaba la tv de coletari
- La izquierda financiaba a vOx
que follón.
¿Tirando balones fuera? Osea, Trump amenaza y dice que va a invadir Irán y ¿Vienes tu a decir que balones fuera?
Tu comentario apoya una guerra como las de Siria o Libia con iraníes muertos a carretadas y grupos militares apareciendo de la nada.
#4 alguien tiene que hacer el trabajo miserable.
Tiene una revolución montada en su territorio. Han matado a cientos o miles de manifestantes, encarcelado a no sé cuantos, censurado todo el país (hasta las granjas de bots se han resentido) y esos hijo de la gran puta con turbante siguen con su matraca a ver si engañan a alguien.
Y por supuesto que engañan a alguien... A la izquierda cuqui occidental, para variar. Esa que ahora intenta desligitimar las protestas e incluso negarlas porque vaya... Resulta que se estaban beneficiando de un régimen totalitario teócrata... Si fuese un chiste, se contaría solo.
Así que menos tonterías y menos propaganda.
Siempre en el lado bueno.
Que algunos , en principio, progresistas, coloquen la “perversa geopolítica” por encima de valores como la carta fundamental de Derechos Humanos o el Derecho Internacional es para hacérselo mirar.
Resulta que si USA apoya algo, mal, pero oye, tú de dónde estás sacando tus apoyos? Qué interés tiene al apoyarte? A algunos desestabilizar Europa les viene revestido de una píldora ideológica que lo suaviza todo.
Lo más gracioso es que tienes a EEUU matando, saqueando, secuestrando y amenazando pero la UE no dice ni pío mientras les ha faltado tiempo para hablar de sanciones a Irán.
Luego está el tema de que hay pruebas pero no te las pondrán jamás en televisión, no interesa romper el discurso, igual que en Ucrania:
Eso sí, no ceses en tu empeño de defender al imperio.
Hacia las bases militares del Imperio Fascista invasor, concretamente
“Feliz Año Nuevo a todos los iraníes que están en las calles. También a todos los agentes del Mossad que caminan junto a ellos”
Por lo que sea esta informacion no se da en los medios patrios... por lo que sea
"Oye, que vamos a disparar hay, donde no hay nada para no enfadaros"
Y los Israelíes tirando bombas a placer en Teherán
Si Israel quiere la paz que empiecen ellos retirándose de los territorios ocupados de Palestina y paguen la reconstrucción de Gaza. Si ha optado por solucionar el problema a bombazos que disfrute cuando los bombazos les vengan de vuelta.
Valientes musulmanes iraníes luchan por la estabilidad, mientras 5 millones se sionistas intentan acabar con el régimen de lso derechos y la estabilidad.
Más asco es que ya no se peude dar
Es una "confirmación" o ampliación de la amenaza.
Despues de la humillacion que recibieron por parte de EEUU e Israel, no me entra en la cabeza como es que siguen con la tonteria... en serio son tan estupidos de creer que logran engañar a alguien?
Edito: O quizás era el chiste, no sé