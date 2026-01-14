Irán advierte de que bombardeará bases de EEUU en la región si Trump le ataca

El ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nafizardeh, ha advertido este miércoles que su país atacará bases estadounidenses en la región si Estados Unidos lanza una ofensiva contra la nación persa. El militar ha asegurado que "todas las bases de Estados Unidos y las bases militares de otros países de la región que ayuden a EEUU en ataques contra suelo iraní serán considerados objetivos legítimos".