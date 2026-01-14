edición general
Irán advierte de que bombardeará bases de EEUU en la región si Trump le ataca

El ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nafizardeh, ha advertido este miércoles que su país atacará bases estadounidenses en la región si Estados Unidos lanza una ofensiva contra la nación persa. El militar ha asegurado que "todas las bases de Estados Unidos y las bases militares de otros países de la región que ayuden a EEUU en ataques contra suelo iraní serán considerados objetivos legítimos".

lameth
Irán dejó en ridículo la Cúpula de Hierro israelí (con tecnología yanki).
Los humillados fueron ellos, que se creyeron que no tendrían consecuencias.

Esto va para @_Pozz , el valiente.
4 K 44
El_dinero_no_es_de_nadie
#5 La Cúpula de Hierro es una defensa antiaérea contra cohetes, no para misiles.

Informarte
1 K 17
soberao
#9 También ha dejado pasar los misiles de los Huties "que van en chanclas" y por este detalle solo deberían tener capacidad para lanzar piedras...
1 K 23
guillersk
#15 cuando se acabe el problema de irán, se acaban huties y Hamas de golpe.
1 K 20
soberao
#18 ¿Entonces Israel no es ningún problema para la zona? ¿Cuando se acaba el problema de Israel y deja de masacrar a los civiles de Palestina y Líbano?
El regimen teocrático de Israel no asesina ni desestabiliza nada.
2 K 7
guillersk
#20 No, no lo es, en general deja en paz a sus vecinos que no le atacan.

E Israel puede ser muchas cosas, pero no una teocracia ( reconociendo que los barbudos hacen que el opus dei parezca podemos )
0 K 10
soberao
#25 El fascista genocida del gobierno y otros muchos son integristas religiosos sionistas al estilo del ISIS en Siria. Son una teocracia integrista que nada tienen que envidiar a talibanes, ISIS o integristas cristianos del gobierno de Trump.
0 K 13
soberao
#25 Por supuesto que Israel es un estado teocrático cuando tiene más valor lo que dice su libro religioso que los títulos de propiedad de los habitantes originales de la zona. Son una teocracia y como toda teocracia su ley surge de su libro sagrado y de los cuentos que están en él descritos.
0 K 13
Antipalancas21
#9 Y los misiles que son, cohetes no, con una tecnología que no los pueden parar.
0 K 20
Eibi6
#9 aquí se conoce como cúpula de hierro al sistema completo, aunque el de misiles en concreto se llame honda de David si no recuerdo mal :shit: para el caso es un tecnicismo y #5 tiene razón, eso fue un escurridor de spaghetti
1 K 20
MJDeLarra
El problema de Irán es que tienen petróleo pero no tienen nukes para defenderlo... Encima son un régimen muy inestable, fácilmente revolucionable, dirigido por bocazas altamente ideologizados que creen que basta con lanzar hordas de gente a morir por la patria para parar cualquier invasión, y eso hace tiempo que no funciona, ahora las invasiones se cultivan en laboratorio y se esparcen desde dentro, a través de RR.SS.
3 K 38
Donald
#8 A mi me ha encantado el giro de guion de Telepedro:

- El regimen iraní es de ultraderecha.
- Así que la oposición debe ser de izquierda.
- La ultraderecha financiaba la tv de coletari
- La izquierda financiaba a vOx

que follón.

x.com/i/web/status/2011208153044828445
3 K 35
Donald
#12 y aquí no hablamos de cabalgar contradicciones, hablamos directamente de que por dinero soy capaz de hacerme de las SS aunque haya muertos por medio y blanqueo un régimen criminal. Que me quedo sin comerr

x.com/Mr_Jones_k/status/2010044133336068127
0 K 7
cosmonauta
Tirando balones fuera.
2 K 28
lameth
#1 ¿Pero que cojones os pasa siempre a los mismos? ¿De donde sacais esas ideas de lo que ha pasado, grabado y con pruebas?
¿Tirando balones fuera? Osea, Trump amenaza y dice que va a invadir Irán y ¿Vienes tu a decir que balones fuera?
7 K 92
ur_quan_master
#3 Si claro. Los iraníes se inventan ataques israelíes y de EEUU. Además la técnica de la "revolución de colorintxis" no se ha usado nunca en la zona.

Tu comentario apoya una guerra como las de Siria o Libia con iraníes muertos a carretadas y grupos militares apareciendo de la nada.

#4 alguien tiene que hacer el trabajo miserable.
3 K 50
kumo
#4 Sí, balones fuera.

Tiene una revolución montada en su territorio. Han matado a cientos o miles de manifestantes, encarcelado a no sé cuantos, censurado todo el país (hasta las granjas de bots se han resentido) y esos hijo de la gran puta con turbante siguen con su matraca a ver si engañan a alguien.

Y por supuesto que engañan a alguien... A la izquierda cuqui occidental, para variar. Esa que ahora intenta desligitimar las protestas e incluso negarlas porque vaya... Resulta que se estaban beneficiando de un régimen totalitario teócrata... Si fuese un chiste, se contaría solo.


Así que menos tonterías y menos propaganda.
2 K 28
cosmonauta
#31 Es la misma ultra[izquierda|derecha] que defiende dictadores como Putin, Basher Al Assad, la dictadura iraní, los huties o Gadafi.

Siempre en el lado bueno.
1 K 21
lameth
#31 ¿Pero puedes aprener a leer? ¿Donde he justificado yo nada del régimen iraní?
0 K 10
malarte
#31 Pues lo mismo que con la invasión de Ucrania, el hecho de que USA apoye tanto al gobierno ucraniano como a los manifestantes iraníes NO justifica ni hace mejores a los que asesinan impunemente a los manifestantes en Iran ni, por supuesto, a los que invaden Ucrania.
Que algunos , en principio, progresistas, coloquen la “perversa geopolítica” por encima de valores como la carta fundamental de Derechos Humanos o el Derecho Internacional es para hacérselo mirar.
0 K 7
kumo
#38 Hace poco leí una columna muy acertada en ese sentido. Al final está lo del caduco "anti-imperialismo yankee" y el quien y no el qué. Y por supuesto, el tema tabú, la pasta que hay por detrás.

Resulta que si USA apoya algo, mal, pero oye, tú de dónde estás sacando tus apoyos? Qué interés tiene al apoyarte? A algunos desestabilizar Europa les viene revestido de una píldora ideológica que lo suaviza todo.
0 K 9
Dav3n
#1 Claro que sí, wapi, EEUU e Israel no tienen nada que ver en las protestas, igual que el año pasado, tampoco los tenían hasta en la cocina...

Lo más gracioso es que tienes a EEUU matando, saqueando, secuestrando y amenazando pero la UE no dice ni pío mientras les ha faltado tiempo para hablar de sanciones a Irán.

Luego está el tema de que hay pruebas pero no te las pondrán jamás en televisión, no interesa romper el discurso, igual que en Ucrania:

x.com/War_Radar2/status/2011086548507509177

Eso sí, no ceses en tu empeño de defender al imperio.
14 K 160
eipoc
#7 aquí la gente se piensa que degollar a otros ciudadanos para protestar contra su gobierno es la consumbre y normalidad en países de "moros". Están metidos es sus estereotipos y películas hollywoodienses. Que nada tiene que ver con que traigan a mercenarios del ISIS los terroristas del mossad y la CIA.
2 K 41
Supercinexin
#1 En este caso tirando misiles fuera.

Hacia las bases militares del Imperio Fascista invasor, concretamente :-)
2 K 41
Veelicus
#1 Palabras de Mike Pompeo, si no sabes quien es te invito a que lo busques
“Feliz Año Nuevo a todos los iraníes que están en las calles. También a todos los agentes del Mossad que caminan junto a ellos”

Por lo que sea esta informacion no se da en los medios patrios... por lo que sea
4 K 58
security_incident
#24 Es brutal. Es que lo ha tuiteado. Y el tweet ha estado unos cuantos días ahí.
www.jpost.com/middle-east/iran-news/article-882149  media
0 K 18
soberao
#1 Irán dijo esto también en junio y atacó de manera símbolica (avisando) a una base estadounidense en Qatar. Nuevo no es: www.bbc.com/mundo/articles/c4gd99ljv0vo
0 K 13
guillersk
Claro, como cuando soleimani y la otra vez.

"Oye, que vamos a disparar hay, donde no hay nada para no enfadaros"


Y los Israelíes tirando bombas a placer en Teherán
1 K 17
Un_señor_de_Cuenca
Sería una buenísima noticia que por fin cayera el régimen de los putos fanáticos estos, y el de los ayatolás también. :troll:
0 K 14
soberao
Lo realmene alucinante, es la cantidad de retrasados mentales occidentales que apoyan estados genocidas y del terror como los sionistas genocidas de Israel.
Si Israel quiere la paz que empiecen ellos retirándose de los territorios ocupados de Palestina y paguen la reconstrucción de Gaza. Si ha optado por solucionar el problema a bombazos que disfrute cuando los bombazos les vengan de vuelta.
0 K 13
Albaricoquero
Hoy en la formación más puto repugnante jamás creada, podemos:

Valientes musulmanes iraníes luchan por la estabilidad, mientras 5 millones se sionistas intentan acabar con el régimen de lso derechos y la estabilidad.

Más asco es que ya no se peude dar
1 K 13
sorecer
Bueno, tu lo haces a tu manera, intentando engañar a la gente con tus sesgos y alguno habrá caído, seguro.
0 K 11
Eibi6
#_8 tiene razón, es increíble la cantidad de occidentales entre ellos Pozz que apoyan a las dictaduras de los follacabras de Arabia Saudi o Siria que aplican de verdad la Sharia
0 K 10
cosmonauta
#13 NOPE. Esta amenaza de hace 2 horas.

Es una "confirmación" o ampliación de la amenaza.
1 K 32
pozz
Estos retrasados de los ayatolas, no se cansan de hacer el ridiculo. xD xD
Despues de la humillacion que recibieron por parte de EEUU e Israel, no me entra en la cabeza como es que siguen con la tonteria... en serio son tan estupidos de creer que logran engañar a alguien? xD xD xD xD
9 K -21
sleep_timer
#2 Todas las dictaduras usan lo del enemigo externo. Va en el manual de sátrapa.
6 K 47
ombresaco
#3 aun teniendo razón, igual la palabra "sátrapa" no ha sido el mejor acierto (era una especie de gobernador de provincias en el imperio persa)

Edito: O quizás era el chiste, no sé
1 K 22
pozz
#3 Lo realmene alucinante, es la cantidad de retrasados mentales occidentales que apoyan dictaduras totalitarias y del terror como la de los folalcabras del os ayatolas.
3 K 30

