La interfaz de Windows que no te gusta, para Linux

Si te pidieran que eligieras la más molesta de las diversas interfaces de Microsoft Windows que han aparecido a lo largo de los años, es muy probable que tu elección recayera en la pantalla de inicio Metro y el lenguaje de diseño de la interfaz de Windows 8. En 2012, la empresa de software abandonó su escritorio probado y comprobado, cuyas raíces se remontaban a Windows 95, en favor de los coloridos bloques que había creado para su línea de reproductores de música y teléfonos móviles. El usuario er-bharathas ha creado Win8DE, para Linux.

maxxcan #1 maxxcan
Decidme que no es una maravilla.  media
2
Sr.No #2 Sr.No
#1 Por queeeé? Para queeeé? Jajaja
0
#3 cajadecartonmojada *
#1 Guarravilloso.
0
#4 guillersk
Yo en estos casos digo;

Hay gente que le gusta darse martillazos en la polla.

Me parece bien, que cada cual disfrute, pero que no cuenten conmigo
0
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo *
El "mejor" entorno de escritorio tiene que ser de solo texto. Una GUI en ASCII :troll:
0

