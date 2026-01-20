La interfaz de Windows que no te gusta, para Linux

Si te pidieran que eligieras la más molesta de las diversas interfaces de Microsoft Windows que han aparecido a lo largo de los años, es muy probable que tu elección recayera en la pantalla de inicio Metro y el lenguaje de diseño de la interfaz de Windows 8. En 2012, la empresa de software abandonó su escritorio probado y comprobado, cuyas raíces se remontaban a Windows 95, en favor de los coloridos bloques que había creado para su línea de reproductores de música y teléfonos móviles. El usuario er-bharathas ha creado Win8DE, para Linux.