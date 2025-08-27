Se insta a los hospitales franceses a prepararse para la guerra en marzo de 2026, según instrucciones del Ministerio de Salud (FR)

Según este documento, fechado el 18 de julio de 2025, Francia podría convertirse en la retaguardia de un conflicto a gran escala en los próximos meses. Por lo tanto, debe estar preparada para acoger a cientos de miles de soldados franceses y extranjeros heridos. «En el contexto internacional que vivimos, es necesario anticipar las modalidades de apoyo sanitario en situaciones de conflicto de alta intensidad», explica el Ministerio de Salud en el documento. La ministra de Salud Catherine Vautrin no negó la existencia de esta carta.