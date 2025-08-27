Se insta a los hospitales franceses a prepararse para la guerra en marzo de 2026, según instrucciones del Ministerio de Salud (FR)

Según este documento, fechado el 18 de julio de 2025, Francia podría convertirse en la retaguardia de un conflicto a gran escala en los próximos meses. Por lo tanto, debe estar preparada para acoger a cientos de miles de soldados franceses y extranjeros heridos. «En el contexto internacional que vivimos, es necesario anticipar las modalidades de apoyo sanitario en situaciones de conflicto de alta intensidad», explica el Ministerio de Salud en el documento. La ministra de Salud Catherine Vautrin no negó la existencia de esta carta.
Lo que los franceses sí saben es que hombre prevenido vale por dos.
A los meneantes, con su ardor guerrero?
A la izquierda española?
Nos vamos a reir a mandíbula batiente con lo que se nos puede venir encima...
Pero si te soy sincero, habiendo leído el libro de la Nueve hace unos años, te puedo decir que esos si tenían unos cojones grandes. Quiero creer que aun queda algo de ese espíritu. Y la guasa que tenían también, que entraron en el teatro europeo cantando la cucaracha por los atascos en las playas de Normandia. A punta tampoco nos gana nadie ajaj
Decían lo mismo en la 2n Guerra mundial, que el frente estaría en Belgica y Paises Bajos.