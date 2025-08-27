edición general
Se insta a los hospitales franceses a prepararse para la guerra en marzo de 2026, según instrucciones del Ministerio de Salud (FR)

Según este documento, fechado el 18 de julio de 2025, Francia podría convertirse en la retaguardia de un conflicto a gran escala en los próximos meses. Por lo tanto, debe estar preparada para acoger a cientos de miles de soldados franceses y extranjeros heridos. «En el contexto internacional que vivimos, es necesario anticipar las modalidades de apoyo sanitario en situaciones de conflicto de alta intensidad», explica el Ministerio de Salud en el documento. La ministra de Salud Catherine Vautrin no negó la existencia de esta carta.

rojelio #3 rojelio
Esto cada vez más suena a profecía autocumplida.
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#3 será por los problemas internos derivados de reventar el Estado del Bienestar?
#14 eipoc
#3 es que es lo que buscan.
Sikorsky #11 Sikorsky
Es una medida de preparación más. De hecho, una bastante coherente. No significa que dispongan de información privilegiada ni que sepan que efectivamente va a haber guerra para entonces...

Lo que los franceses sí saben es que hombre prevenido vale por dos.
#13 Vactor20 *
#11 Nos veo haciendo una nueva Nueve la verdad, porque habiendo trabajado con ellos, si hay que confiar en ellos, ya nos podemos dar por jodidos, en momentos de caos se vienen abajo tal castillo de naipes.
Artillero #20 Artillero
#13 A quien incluyes en el Nos?
A los meneantes, con su ardor guerrero?
A la izquierda española?
Nos vamos a reir a mandíbula batiente con lo que se nos puede venir encima...
#23 Vactor20
#20 Es un plural mayestático.

Pero si te soy sincero, habiendo leído el libro de la Nueve hace unos años, te puedo decir que esos si tenían unos cojones grandes. Quiero creer que aun queda algo de ese espíritu. Y la guasa que tenían también, que entraron en el teatro europeo cantando la cucaracha por los atascos en las playas de Normandia. A punta tampoco nos gana nadie ajaj
#17 Suleiman
Cuantas ganas hay desde ciertos sectores que haya una guerra. En las guerras se mueve mucha pasta y muchos se forran....
#1 Vactor20
fuck us...
#5 manuelnw
#1 Europa va cuesta abajo.
#6 Borgiano
Da tiempo a comer
#15 veratus_62d669b4227f8 *
Un vueltecita de tuerca mas a la politica de acojonar a la poblacion para que les demos lo poco que nos queda a belicistas, fabricantes de armamento yanquis y comisionistas europeos....poquito a poquito, noticia tras noticia para que la borregada se vaya acojonando.
oceanon3d #19 oceanon3d
#15 Lo que da miedo de estos jugos de guerra psicóloga para mantener esa industria es que cuando no les da resultado desatan, sin pudor, guerra de verdad.
Veelicus #16 Veelicus
#7 yo apostaria por las islas cook
Suigetsu #9 Suigetsu
Francia podría convertirse en la retaguardia de un conflicto a gran escala

Decían lo mismo en la 2n Guerra mundial, que el frente estaría en Belgica y Paises Bajos. xD
Kamillerix #12 Kamillerix
También les vendrá bien para el caso de que empiecen pronto "problemas civiles internos", previsiblemente... :roll:
#10 imaginateca
#7 Muy interesante. ¿Y podrías explicarlo? Jamás habría pensado en Uruguay...
Koliko_Nefritiko #18 Koliko_Nefritiko
#10 Es un poco largo de explicar/desarrollar aquí, pero el resumen a final de cuentas es que es un país con muy buenas relaciones internacionales en todas las direcciones. Está presente en cantidad de tratados intergubernamentales, su mayor enemigo a nivel histórico han sido ellos mismos (y creo que aprendieron la lección como país mucho mejor que nosotros)... Su clima, de momento, es estable para "dar de comer a su propio país" si las cosas se ponen feas internacionalmente... Y no…   » ver todo el comentario
Koliko_Nefritiko #2 Koliko_Nefritiko
He mantenido el titular de la noticia aunque pueda ser algo sensacionalista, entre ésta noticia y la del servicio militar alemán... No sé si ir preparando las maletas :-(
#4 imaginateca
#2 ¿Para irte a dónde, exactamente?
Koliko_Nefritiko #7 Koliko_Nefritiko
#4 tras muchos meses de estudio y razonamiento geopolítico... de momento, va ganando Uruguay
Rogue #21 Rogue
Quirón Francia se está frotando las manos
#22 PatoWC_
Esperemos que el pueblo francés saque las guillotinas a pasear antes de nos metan en una guerra directa con Rusia
