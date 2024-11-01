edición general
El informe médico de la joven violada por 4 hombres en Pamplona determina una "agresión sexual de alto impacto"

Cuatro hombres de entre 20 y 33 años han sido detenidos por violar en grupo a una joven en una fiesta universitaria en Pamplona. (...)los presuntos autores de la violación,estaban viviendo en una tienda de campaña que es donde han sido detenidos.

snowdenknows #13 snowdenknows *
Esperemos que al menos sus compañeros de universidad hagan manifestaciones proque por parte de los movimientos políticos esto no les da votos y no se mueven. pero es machismo, perdida de independencia de la mujer e inseguridad de la mujer que va a peor dia a dia
#11 Borgiano
Pinta a caso aislado, circulen, por favor
#12 Toponotomalasuerte
#9 estás asociando inmigración a violaciones?
Haces lo mismo con el clero, donde la proporción de violadores es mayor? O ladrones en los políticos del PP? Naaaaa
Mejor aprovechar cualquier oportunidad para sacar la mierda racista que se tiene dentro. Por qué si, es miseria moral y racismo por definición.

Va un secreto, pero no se lo digas a nadie, hijos de puta hay en todas partes, de todos los gustos y colores, aunque la mayor proporción esté en la ultraderecha, el resto de colectivos no está a salvo. Es más, tú miras su procedencia, yo te digo que feministas seguro que no eran. Jugar a decir gilipolleces sabemos todos.
DrEvil #1 DrEvil
Algunos tenemos la percepción de que pasan estas cosas porque no hay miedo al castigo.
El día que yo gobierne el mundo la gente temblará sólo de pensar en lo que les pasaría si hiciesen algo así.

... en fin, otro caso aislado para la colección.
Sacretos #3 Sacretos
#1 mi duda es que cojones hacen 4 magrebíes en una tienda de campaña en España violando a una joven.
Pertinax #5 Pertinax
#3 Yo te digo lo que no hacen. No hacen que algunes lo denuncien con tanta behemencia como en otros casos similares. Por lo que sea.
#4 yokitolakaka
#1 si yo gobernará les corto el pito

No puedes reinsertarte después de violar o matar.

Si se comieran 30 años integros de cárcel pero en condiciones duras descendencia los casos. Y no me vengáis que en usa sigue pasando...
DrEvil #6 DrEvil
#4 Yo no creo en la reinserción de determinados perfiles. Creo que hay gente que no es apta para la vida en sociedad antes de cometer el delito, y que termina pasando lo que iba a pasar antes o después: alguna barbaridad.
Sin duda yo no los soltaba otra vez. El tema es cómo iban a pasar lo que les quedase de vida.
Sacretos #2 Sacretos
Rápido, oculten está noticia que tiene tintes racistas.
#8 Toponotomalasuerte
#2 los racistas son los comentarios. Que ante cuatro violadores hijos de puta solo les importa hablar de su libro y la nacionalidad. Asi meten en el mismo saco a estos hijos de puta que a cualquier otro que comparta su etnia o nacionalidad.
Es muy viejo, la forma fácil de manipular y distraer a subnormales.
Sacretos #9 Sacretos
#8 sabes lo que pasa, que si esos 4 hijos de puta no estuvieran en este país haciendo hijoputeces a esa pobre chica no le hubieran jodido la vida.

Pero se ve que cosas tan obvias no las ven los subnormales a los que te refieres, o es a otros?
#7 Juanjolo *
Y la podemia hipócrita no va a decir ni mu, que son magrebíes. Ni escandalitos ni manfas ni na de na. Aquí la víctima importa poco. Se informa por encima, de casualidad sabemos la nacionalidad y mañana a otra cosa. Y así va el país, luego en los medios hacen carambolas para decir que la inmigración no tiene nada que ver con el aumento de las violaciones en España y que la culpa es de los hombres en general.
Sacretos #10 Sacretos
#7 los datos no mienten ni son racistas. Los datos lo que tienen es que quitan paguitas si se cierran ciertos ministerios de chupones.
