El informe médico de la joven violada por 4 hombres en Pamplona determina una "agresión sexual de alto impacto"

Cuatro hombres de entre 20 y 33 años han sido detenidos por violar en grupo a una joven en una fiesta universitaria en Pamplona. (...)los presuntos autores de la violación,estaban viviendo en una tienda de campaña que es donde han sido detenidos.
| etiquetas: violación , machismo
Haces lo mismo con el clero, donde la proporción de violadores es mayor? O ladrones en los políticos del PP? Naaaaa
Mejor aprovechar cualquier oportunidad para sacar la mierda racista que se tiene dentro. Por qué si, es miseria moral y racismo por definición.
Va un secreto, pero no se lo digas a nadie, hijos de puta hay en todas partes, de todos los gustos y colores, aunque la mayor proporción esté en la ultraderecha, el resto de colectivos no está a salvo. Es más, tú miras su procedencia, yo te digo que feministas seguro que no eran. Jugar a decir gilipolleces sabemos todos.
El día que yo gobierne el mundo la gente temblará sólo de pensar en lo que les pasaría si hiciesen algo así.
... en fin, otro caso aislado para la colección.
No puedes reinsertarte después de violar o matar.
Si se comieran 30 años integros de cárcel pero en condiciones duras descendencia los casos. Y no me vengáis que en usa sigue pasando...
Sin duda yo no los soltaba otra vez. El tema es cómo iban a pasar lo que les quedase de vida.
Es muy viejo, la forma fácil de manipular y distraer a subnormales.
Pero se ve que cosas tan obvias no las ven los subnormales a los que te refieres, o es a otros?