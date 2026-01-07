edición general
El infierno de una mujer sin hogar en València: "Me insultan, me acosan, abusan de mí"

El infierno de una mujer sin hogar en València: "Me insultan, me acosan, abusan de mí"  

María lleva seis años viviendo en la calle y soportando todo tipo de vejaciones. Vino a València para cumplir el deseo de su madre, pero esta enfermó y ella quedó desamparada. Tras cruzar el "inframundo" de las habitaciones compartidas, la mujer describe una vida marcada por el machismo estructural y las deficiencias de los servicios públicos para ofrecer soluciones reales en casos de vulnerabilidad extrema.

tul #4 tul
hay que ser un miserable de mierda para tratar asi a una personas con problemas, espero que el karma les alcance rapido.
4
Drebian #12 Drebian
#9 El machismo estructural existe y ella te está poniendo tan sólo un ejemplo de los "ofrecimientos" que algunos hombres le han hecho. No es para mandar a nadie a la basura, y menos para alguien que vive en la calle.
4
cenutrios_unidos #13 cenutrios_unidos
#12 Que sí, que todo es machismo.

En fin.
2
Drebian #15 Drebian
#13 Eso lo has dicho tú, que pareces un incel de manual. Cuanto antes te nutras sobre el tema, antes dejarás de patalear
3
cenutrios_unidos #16 cenutrios_unidos
#15 Que sí, que la igualdad es solo un eslogan. Está claro.
0
Drebian #18 Drebian
#16 Ya está uno cansado de hablar con paredes. Hasta nunca.
0
cenutrios_unidos #19 cenutrios_unidos
#18 Pues habla con Puma.
0
Mark_ #24 Mark_
#15 ¿parece?
1
#7 Abril_2025
Qué triste. Se supone que pagamos impuestos para que estas cosas no pasen.

Es más, se supone que algunos votamos a partidos de izquierdas para que estas cosas no pasen.
3
Golan_Trevize #21 Golan_Trevize
#17 deben ser autónomos de los que se pasan por aquí el día llorando con que tienen que pagar muchos impuestos, cuando la mayoría cobra más negro que otra cosa y no declara una mierda.
2
#2 Daniel2000
Isabel Rodríguez, Ministra de la vivienda.

“Hago un llamamiento a los inversores, a los promotores sociales de vivienda, para construir vivienda asequible". Diciembre ' 25.
1
#10 soberao
#2 Los servicios sociales son competencia de las comunidades autónomas no sólo del gobierno central.
1
#14 Daniel2000 *
#10 Esperaba esa respuesta ...

Los servicios sociales de ayuntamientos y comunidades autónomas, se rigen por normativas y presupuestos que marca el Gobierno Central.

Si Moncloa dice que hay que destinar X% del presupuesto a políticas sociales, y que hay que hay que atenderlas "con la mayore premura posible" ... (no ponen plazos, para no pisar a sus propias CCAA)

¿ Aplicamos el 155 ?


Y entonces, ¿para que queremos un ministerio de la vivienda ... si el problema es de la vivienda ... pero la solución no es de nadie?
0
Drebian #26 Drebian
#14 La verdad es que yo no quiero ni el ministerio ni las comunidades autónomas, mejor nos iría con las colectividades y cooperativas
0
asola33 #11 asola33
En Barcelona conozco un caso de una persona con bastante capital, siempre ha trabajado en negro y le han dado un piso porque "legalmente" es pobre.
1
#17 Daniel2000
#11 Vivo en una promoción de VPO (privada).

La compré bajo precio de mercado, en suelo público o algo así. No puedo venderlo hasta dentro de unos años.

Vecino mío, autónomo él y su mujer ... su mujer no admite pago con tarjeta en el comercio de barrio ... ni bizum como le ha sugerido mi mujer (ya me lo pagarás la semana que viene).

Ellos siempre con coches de alta gama, y sus dos hijos becados en el comedor .
0
Mark_ #23 Mark_
#9 "ser mujer te ofrece mayores ventajas frente a los hombres".

Hay que tener muy poquita vergüenza para decir esto.
1
#6 Daniel2000
¿ Lo dices por los propietarios de las viviendas ?

¿ O por los políticos que legislan ?
0
#5 Daniel2000 *
¿ Lo dices por los propietarios de los pisos ?


¿ O por los políticos que legislan ?
0
eltxoa #20 eltxoa
la función de los servicios públicos es desviar dinero a quien menos lo necesita y emplear a un montón de afiliados

no lo que yo quisiera, pero lo que es
0
#22 BoosterFelix
Es una noticia horrible, pero no dejemos que esta noticia estigmatice a los defensores del derecho de hacer nacer a los hijos en la pobreza. No podemos ir tomando por tontos o por malvados a las personas que, simplemente, ejercen su legítimo derecho de considerar que la pobreza es una circunstancia estupenda en la que hacer nacer, y criar, a sus propias proles.

No debemos, pues, perder de vista la dimensión cultural, pues el factor cultural es poderosísimo. Hasta la pobreza, el v…   » ver todo el comentario
0
#25 nadapasista *
Es un claro problema femenino. Pero siempre que sale un indigente apuñalado, apalizado, quemado... es hombre. Luego ves la propaganda del regimen y te dice "Un 23,3% de las personas sin hogar en España son mujeres," y seguramente es cierto, pero vas al INE y resulta que en la "puta calle" son un 9%, es decir que ante un problema mayoritariamente masculino la solución es agrandarlo más todavía.  media
0
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Ya solo por esto merecería ir a la puta basura "el machismo estructural y las deficiencias de los servicios públicos "

¿De verdad hay que vender el libro siempre para todo? Esta persona necesita ayuda, pero lo del comodín de ser mujer comienza ya a ser bastante vomitivo. Son PERSONAS que necesitan ayuda. Punto.
6
Drebian #3 Drebian
#1 Ni que estuviese diciendo alguna mentira, ¡pero bueno!
10
cenutrios_unidos #9 cenutrios_unidos
#3 Pues sí. Está vendiendo un puto libro que es falso. Es más, el ser mujer te ofrece mayores ventajas frente a los hombres. No te hace falta ni denunciar para tenerlas cuando vienes de otro país...así están las leyes.
2
orangutan #8 orangutan *
#1 La culpa de que haya indigentes hombres (la mayoría de ellos) también debe ser del machismo estructural o del mansplaining. Necesitamos más puntos violeta ya.
4

