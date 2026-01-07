El infierno de una mujer sin hogar en València: "Me insultan, me acosan, abusan de mí"  

María lleva seis años viviendo en la calle y soportando todo tipo de vejaciones. Vino a València para cumplir el deseo de su madre, pero esta enfermó y ella quedó desamparada. Tras cruzar el "inframundo" de las habitaciones compartidas, la mujer describe una vida marcada por el machismo estructural y las deficiencias de los servicios públicos para ofrecer soluciones reales en casos de vulnerabilidad extrema.