El infierno de una mujer sin hogar en València: "Me insultan, me acosan, abusan de mí"  

María lleva seis años viviendo en la calle y soportando todo tipo de vejaciones. Vino a València para cumplir el deseo de su madre, pero esta enfermó y ella quedó desamparada. Tras cruzar el "inframundo" de las habitaciones compartidas, la mujer describe una vida marcada por el machismo estructural y las deficiencias de los servicios públicos para ofrecer soluciones reales en casos de vulnerabilidad extrema.
| etiquetas: aporofobia , sin hogar , calle , pobreza , vivienda
Es más, se supone que algunos votamos a partidos de izquierdas para que estas cosas no pasen.
“Hago un llamamiento a los inversores, a los promotores sociales de vivienda, para construir vivienda asequible". Diciembre ' 25.
Los servicios sociales de ayuntamientos y comunidades autónomas, se rigen por normativas y presupuestos que marca el Gobierno Central.
Si Moncloa dice que hay que destinar X% del presupuesto a políticas sociales, y que hay que hay que atenderlas "con la mayore premura posible" ... (no ponen plazos, para no pisar a sus propias CCAA)
¿ Aplicamos el 155 ?
Y entonces, ¿para que queremos un ministerio de la vivienda ... si el problema es de la vivienda ... pero la solución no es de nadie?
Hay que tener muy poquita vergüenza para decir esto.
¿ O por los políticos que legislan ?
no lo que yo quisiera, pero lo que es
