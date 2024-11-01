edición general
235 meneos
1940 clics
Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.
El indignante mensaje homófobo de Rafael Hernando a Marlaska en el Congreso

El indignante mensaje homófobo de Rafael Hernando a Marlaska en el Congreso  

Fernando Grande-Marlaska fue capturado por las cámaras realizando una serie de gesticulaciones involuntarias, las cuales fueron interpretadas de forma lasciva por el senador por Almería del Partido Popular, Rafael Hernando, quien lanzó un mensaje con tintes homófobos a través de su cuenta personal de X -antes Twitter-, en el que increpa al ministro diciendo que “creyó que en vez de en el Congreso estaba en la sauna de Sabiniano”.

| etiquetas: rafael hernando , pp , homofobia , marlaska
81 154 23 K 344 actualidad
60 comentarios
81 154 23 K 344 actualidad
Comentarios destacados:              
#9 ¿Pero estar en la sauna de Sabiniano es malo?.

Es que no entiendo cual es el mensaje homófobo.
fareway #1 fareway
Hernando es un puerco más de la granja Génova. No hay que esperar mucho de él...
18 K 164
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
#1 Los cerdos son animales nobles, no hay que insultarlos al compararlos con este despojo.
14 K 136
Lythos60 #25 Lythos60
#2 Este "señor" del PP se reía de las victimas del 11-M en la comisión de investigación, un muy digno representante de esa basura: el PP
2 K 25
#27 Xoche *
#25 O el que decía Angroá en vez de la localidad gallega de Angrois, como si fuera un municipio francés. Pero lo peor de todo es que ninguno de los juntaletras (periodistas) que estaban delante de él no le enmendaron la plana y había oportunidad para ello. Por ejemplo: "gilipollas, se dice Angrois, no Angroá"
2 K 25
#26 SCHATTENJAEGGER
#1 Rafa Hernando rafahernandeando.
1 K 11
Glidingdemon #35 Glidingdemon
#1 hernando mas que puerco es un cuernudo. Seguro que putero y un inútil en la cama, sólo pensar que el puerco de Inda se llevó a su mujer al catre dice mucho del micropolla este.
0 K 6
#55 daviz1933
#1 correcto. Comparar un cerdo con el es insultar a un gorrino
0 K 6
elmakina #11 elmakina *
Indignante es esta basura de periódico, que se monta unos dramones solo para ganar clicks baratos. Hablar de una sauna gay no es homofobia ni aunque lo intentes forzar con calzador. Una sauna gay es un sitio perfectamente normal, legal y respetable, y mencionarla no convierte mágicamente a nadie en un cavernícola. Lo homófobo sería insinuar que tiene algo de malo ser gay o ir a una sauna gay, y justo eso es lo que insinúan algunos con esa pose impostada.

Y que pretendan vender que eran…   » ver todo el comentario
10 K 103
#16 Pivorexico *
#11 Y hay que ponerse en lugar de Rafael ,

Que tu mujer te abandone por Inda , debe dejarte con la autoestima por los suelos , de ahí que todo le parezca un ataque . :-(
4 K 47
#19 unocualquierax
#16
Pues su mujer... ¡ hay que tener mal gusto !.
Sale de un estercolero para caer en otro.
1 K 19
#54 crissis
#11 No tengas duda de que los que reaccionan escandalizándose tanto viendo homofobia en todas partes son los más homofobos, y creen que todo el mundo tiene los mismos pensamientos que ellos.
0 K 7
Malaguita #56 Malaguita
#11 En ese caso habría que ver cómo se tomaría el señor que afirmaran algo así de sí mismo o de su señora.
0 K 10
elmakina #57 elmakina
#56 entonces lo homófobo es la persona, no "el mensaje".
0 K 9
Malaguita #58 Malaguita
#57 Es la persona y la intencionalidad tan evidente de denigrar a un ministro por su homosexualidad.
Evidentemente el señor Marlaska puede tener la orientación sexual que quiera y vivirla como a él le parezca si no hace daño a nadie, pero este señor simplemente ha encontrado una forma más retorcida de llamarle "mariconazo".
0 K 10
elmakina #59 elmakina *
#58 Menudo puritano estás hecho. No, no hay ninguna “intención evidente” de denigrar a nadie por su homosexualidad, salvo en tu imaginación hipersensible. Mencionar una sauna gay (que, repito, no tiene nada malo) no es ningún código secreto para llamarle nada a nadie. Que no te enteras: si tú asocias automáticamente “sauna gay” con insultar a un homosexual, el problema lo tienes tú, no el que lo menciona.

Y lo de meter la palabra que has puesto entre comillas es precisamente lo que delata tu…   » ver todo el comentario
0 K 9
#9 Katos
¿Pero estar en la sauna de Sabiniano es malo?.

Es que no entiendo cual es el mensaje homófobo.
12 K 94
Torrezzno #14 Torrezzno
#9 si fuera malo no irían digo yo
0 K 20
Lenari #18 Lenari
#9 Pues que era una sauna donde había prostitución gay.

Pero es que en este caso la referencia no tiene que ver con que hubiera prostitución gay, sino con que Pedro Sánchez está ligado en mayor o menor grado a esa sauna, que era un negocio familiar. La referencia hubiera sido igual si en vez de ser esa sauna uno de los negocios familiares, hubieran gestionado un burdel de los que hay en las carreteras.

Lo de "homofobia" es que no viene a cuento, pero bueno, algo hay que alegar.
5 K 54
Glidingdemon #38 Glidingdemon
#18 Seguro que tus familiares, abuelos eran unos falangistas asesinos de rojos, para robarlos sus tierras y demás pertenencias que es lo que hacían los fascistas en la guerra y posterior represión, por ende y según tu argumento, estas ligado en mayor o menor grado a los robos y asesinatos de tus antepasados, por lo tanto eres lo que dices del perro, no? Esa mierda de comentario está al nivel del mío, si te ofendes la próxima vez antes de escribir sandeces, las piensas.
1 K 13
#53 crissis
#18 Los que ven homofobia en esto están mirando hacia dentro y acusando a los demás, no tengas la menor duda.
0 K 7
Maelstrom #23 Maelstrom
#9 El Plural ha intentado sacar una noticia absurda para proteger a Marlaska de su gesto obsceno en el Congreso (si se lo hubiera dedicado un diputado a una diputada sería tildado como tal, con toda razón), por el que Rafael Hernández se befa sin ninguna homofobia (lo que denuncia es lo inadecuado de la acción, por el lugar, no la acción en sí: creerse que está en otro sitio en vez de en el Parlamento), y en un acto de contorsionismo inverosímil aún dice que los gestos del susodicho ¡fueron involuntarios!.

Quiero decir, este es el nivel de periodismo exquisito y crítico por el que aquí chorrean. Y está en portada.
3 K 35
#50 Gorrion80kg
#9 Si no te da para entenderlo, no te da. Déjalo ahí.
0 K 6
#5 unocualquierax
Eso es el PP, náusea.
5 K 50
#17 capitansevilla
La fachosfera está muy crecidita últimamente
3 K 43
Chinchorro #10 Chinchorro
La culpa es del ministro de interior, que va provocando. El pobre Hernando se ve obligado a ser homófobo.
2 K 37
Asimismov #3 Asimismov
Rafael Hernando es un digno representante pepero, capaz de agredir físicamente a Alfredo Pérez Rubalcaba en la entrada del hemiciclo.
3 K 32
#28 miraqueereslinda *
"gesticulaciones involuntarias" -> sonríe, se relame y lanza besito

¿Habéis visto el vídeo? xD xD xD
2 K 26
#33 Tensk
#28 Ni de coña es involuntario.

Mal uno y mal el otro, que aunque no sé dónde está la homofobia en su comentario, también podría haber dicho otra cosa.

Aprovecho para meter un calzador: con este nivelazo de políticos, y mira que Marlaska es juez por lo qie se le suponen unos estudios y unos conocimientos, ¿A quién ponemos de presidente de la república?
0 K 10
Battlestar #34 Battlestar
#28 Qué quieres que te diga, no sé que me ha hecho reír mas, si la cara que pone, que solo le ha faltado estar en 4k o lo de "gesticulaciones involuntarias".

Y esto es "un calambre en el dedo" xD  media
0 K 10
Glidingdemon #48 Glidingdemon
#47 editó las faltas, comemierda, mira si tengo cojones, tu eres el mierda que denuncias, aquí tienes la evidencia, de lo que eres, mamá me ha insultado. :'( :'( todos sois iguales nenazas, por cierto revisa tus mensajes y tus insultos :'( :'( :'(
2 K 24
Kmisetas #51 Kmisetas
#48 Te quiero mascotita.
1 K -5
Torrezzno #12 Torrezzno
que cabrón el pijales. Debe tener esto en casa  media
0 K 20
#7 laruladelnorte
“creyó que en vez de en el Congreso estaba en la sauna de Sabiniano”.

Habla como si la conociera... :roll:
1 K 20
#6 tpm1
" realizando una serie de gesticulaciones involuntarias"

Las excusas ridículas que tienen que inventarse algunos.
3 K 19
ChatGPT #20 ChatGPT
#6 él que escribe ya sabe que son involuntarias. por que sí. no puede dudar, no puede escribir las dos opciones que existen, no... SABE y AFIRMA que son involuntarias.

así que ya sabes de qué sesgo es.
2 K 14
ChatGPT #24 ChatGPT
#20 y el del negativo, también sabemos de que sesgo cojea xD
0 K 11
EldelaPepi #15 EldelaPepi
Garruloland.
1 K 18
Glidingdemon #40 Glidingdemon
#37 el pp es tu partido madre, apesebrado voxtrenco, no haces más que defender a esta institución mafiosa y en este caso a un cuernudo resentido con el mundo. Como tu, panfletos fascista.
1 K 13
Kmisetas #42 Kmisetas *
#40 eres mi mascotita, mi perrito faldero siguiendome hilo por hilo, te quiero, luego te pongo más pienso.
0 K 6
Kmisetas #47 Kmisetas
#44 Te quiero mascotita. Reportado por insultos directos, ten cojones y no edites esta vez. Luego te pongo más pienso, no te retires.
1 K -5
Kmisetas #43 Kmisetas
#40 El pp y vox me comen los huevos. Tú en cambio dedicas tu vida a lamerle digitalmente los huevos a la PSOE. Das puta pena.
0 K 6
valandildeandunie #60 valandildeandunie
#40 Solo recordarte que "apesebrado" está catalogado como insulto directo y puede ser reportado como tal.

Así que los usuarios normales te pedimos que hagas uso de tu derecho a no ser insultado y de paso ayudar a limpiar de basura esta nuestra casa.
0 K 7
pitercio #8 pitercio *
La doctrina oficial del portacoz del pepe es que no hay que consentir estás mierdas depreciativas a los subnormales que cobran nuestro dinero.
0 K 12
Brill #46 Brill
Poco hay que rascar en el PP para que salga lo peorcito del ser humano.
0 K 10
ehizabai #30 ehizabai
Si la línea de defensa es "es que Marlasca es gay", pues vale.

Lamentable.
0 K 10
SeñorMarron #31 SeñorMarron
#30 Hipótesis: Se muere de rabia de no poder salir él del armario sin que lo linchen los suyos
0 K 7
#29 Cincocuatrotres
Homofogo donde? Ya no se puede emplear la coña? Tiene mala leche el comentario pero es de lo más normal, a qué mundo vamos que no se va a poder decir nada.
0 K 8
SeñorMarron #32 SeñorMarron
#29 Que vuelva Arévalo y los chistes de gangosos! :troll:
0 K 7
#22 Emotivo
¡¡¡Senador por Almería!!!.
0 K 7
#41 pedromoralesnn_62a8fccf7
Hernando representa todo lo que no me gusta del PP , un asqueroso
0 K 6
NESSI #45 NESSI
....de parte de un pretendido chulo...ser asqueroso
0 K 6
#21 LaColetadeDusko
Peor es que su mujer se fue con Inda
0 K 6
#13 LaMinaEnMiPuerta
#4 Saca los colores a tu amado partido y molesta?
2 K 27
#52 crissis
#13 No hombre, el PP es una puta mierda igual que el panfleto, una cosa no quita la otra.
0 K 7
Glidingdemon #36 Glidingdemon
#4 ya sabemos que eres el panfleto del pp, ya limpiaste el cuenco?
0 K 6
Kmisetas #37 Kmisetas
#36 el PP me la suda, apesebrado a sueldo de la mafia socialista.
1 K -7
BastardWolf #39 BastardWolf
#4 tus comentarios del dia:
Menudo panfleto el plural
Menudo panfleto el diario
Menudo panfleto...
xD
0 K 10
#49 Gorrion80kg
#4 Menudo hijo de puta el Hernando.
0 K 6

menéame