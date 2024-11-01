El indignante mensaje homófobo de Rafael Hernando a Marlaska en el Congreso  

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Fernando Grande-Marlaska fue capturado por las cámaras realizando una serie de gesticulaciones involuntarias, las cuales fueron interpretadas de forma lasciva por el senador por Almería del Partido Popular, Rafael Hernando, quien lanzó un mensaje con tintes homófobos a través de su cuenta personal de X -antes Twitter-, en el que increpa al ministro diciendo que “creyó que en vez de en el Congreso estaba en la sauna de Sabiniano”.