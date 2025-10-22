·
5385
clics
El acoso tan intolerable de Ndongo a Gabriel Rufián que hasta Vito Quiles lo ha calificado de "lamentable"
5378
clics
El choque entre turistas y vecinos en el centro de València agita las redes
4099
clics
André el Gigante en avión a principios de los 80
4382
clics
El plan de Makinavaja y Popeye para robar unos Mirós
2991
clics
Las mentiras de un grupo desokupa y la prensa contra un vecino de Puente de Vallecas (Madrid)
más votadas
574
El Supremo obliga al Gobierno de Ayuso a levantar el secreto sobre las cuentas de Madrid Network, con un agujero de más de 50 millones
469
Pedro Sánchez quiere la independencia de la UE. Los líderes de la UE intentan silenciarlo. (Eng)
448
Colonos golpean a agricultores palestinos en video mientras crecen ataques a cosechas en Cisjordania
348
Los doce consejeros del Tribunal de Cuentas, con un sueldo de 130.771 euros anuales, votan recuperar la tradición de llevar una medalla de 786 euros cada una
430
El Gobierno andaluz congela la subida salarial a 77.000 empleados públicos para derivar el gasto a la crisis de los cribados
Imágenes que escandalizan: así están los pasillos de Urgencias del Hospital del Mar de Barcelona
Trabajadores denuncian saturación histórica y pasillos llenos mientras la situación empeora ...
barcelona
,
catalunya
,
sanidad
,
colapso
29 comentarios
relacionadas
#1
CharlesBrowson
algun dia tendremos que sentarnos a hablar de la sanidad, tanta privatizacion, tanto es que depende de las CCAA, la verdad que se ha ido a tomar por el culo, corremos en circulo agitando los brazos pero tampoco es que veamos una solucion efectiva que vaya mas de esloganes molones
8
K
85
#5
Tronchador.
#1
Teniendo en cuenta que tenemos una derecha que quiere vender todo lo público para llevarse crudas las comisiones y malversar, una izquierda que no se organiza ni para irse de putas y el partido que gobierna que si se organiza pero solo para irse de putas. No sé cómo nos vamos a sentar a hablar.
6
K
61
#9
Raziel_2
#5
Sentar a hablar puedes, pero nadie te va a escuchar y los pocos que te escuchen o no te van a entender o van a hablarte de su libro.
0
K
11
#23
guillersk
#5
joder, mis dies
0
K
9
#13
cosmonauta
*
#1
¿Por qué quieres privatizar el Hospital del Mar? Es cierto que hay muchos otros hospitales en consorcios con la iniciativa privada que funcionan bastante mejor que el Mar, pero no creo que la solución pase por privatizarlo.
Ahora en serio, ese hospital es una mierda y lo ha sido siempre. En parte por su origen de "hospital municipal", parte por los barrios a los que da soporte y parte por la distribución absurda de sus centros por toda la ciudad
2
K
38
#15
perogrullobrrr
#13
"
Ahora en serio, ese hospital es una mierda y lo ha sido siempre. En parte por su origen de "hospital municipal", parte por los barrios a los que da soporte y parte por la distribución absurda de sus centros por toda la ciudad"
La cuestión no es que tipo de hospital es o a qué barrios da soporte. La cuestión es la inversión pública, el ratio de profesionales. Esto es consecuencia absolutamente directa de las privatizaciones y abandono de la sanidad pública. Solo luchandolo se conseguirá.
2
K
29
#26
Dakitu_Dakitu
#1
"Si no contratan un seguro médico privado, les obligaremos"
0
K
6
#29
Skiner
#1
Las urgencias estan en urgencia
0
K
8
#3
Pertinax
No es Madrid. Circulen. Nada que ver aquí.
6
K
57
#11
Andreham
#3
Cuando abren noticia de Madrid, que por qué no abren noticia de otros lados, que todo lo malo siempre Madrid.
Cuando abren noticia de otro lado, ni is Midrid mimimi.
Axo pijo.
Y mientras, la gente sufriendo, pero que no se vea. Porque esto no es "puntual", y sólo sale la noticia porque alguien quiere. Y eso da mucho asco.
5
K
37
#21
Ehorus
#3
ni andalucía, es la opción B
1
K
13
#2
rogerillu
Y eso que aún no ha llegado el frío, que hoy en Barcelona estábamos a 25 grados.
Es lamentable lo que está pasando.
4
K
56
#14
Pandacolorido
#2
Hay pasa de gripe/covid, no se si tendrá algo que ver con la situación del Hospital del Mar, pero lo comento porque yo lo acabo de pasar
0
K
10
#7
obmultimedia
Mientras tanto en la otra punta de Barcelona...
metropoliabierta.elespanol.com/economia/20231026/asi-sera-el-hospital-
3
K
55
#12
Paisos_Catalans
Doy fe que es así, he estado varias veces en los últimos 2 años, y siempre está así.
1
K
21
#10
Pitchford
Si las comunidades autónomas no son capaces de dar un servicio adecuado a los pacientes, debería establecerse un sistema automático de compensaciones por retrasos y otras deficiencias del servicio, lo mismo que con las compañías aéreas. Igual si les cuesta suficiente pasta se espabilan para contratar más personal y ampliar las instalaciones.
0
K
16
#6
alcama
DISFRUTEN LO VOTADO
3
K
13
#18
Suleiman
En Cataluña llevan décadas de adelanto sobre hospitales no públicos, de hecho es el que menos tiene que sean 100%. Hay que criticarlo y no hay excusa que valga, viene de una herencia de ciu que luego no se ha revertido... Ya tú sabes....
0
K
13
#22
emdi
Escandalizados!? Pero si casi siempre están así....Poco ha estado ese en una urgencias.
0
K
10
#8
milkarri
Saldremos mejores, ja
0
K
9
#28
Necrid
Maldita seas Ayuso.
0
K
9
#4
BlackDog
Los mejores pacientes en los pasillos, los de Barcelona
0
K
8
#19
C.Nutrio
#4
Y los mejores ancianos abandonados a su suerte en las residencias para morir a miles, en Madrid.
Concédele algún "mérito" también a la señorita Ayuso, hombre.
1
K
17
#27
BlackDog
#19
La Señora Ayuso ya tiene bastante con estar tan buena, le echaría 7.291 polvos
0
K
8
#16
este_no_es_eltraba
pero que la competencia es de la comunidad!!!!
ha! que en este caso este no es el argumento....
0
K
8
#20
angeloso
#16
Tanto da, en la Generalitat está el PSOE.
0
K
15
#24
este_no_es_eltraba
#20
debe ser culpa del pp de una u otra manera... a ver que dice el lider pedro.
0
K
8
#25
yango
Yo de vez en cuando también me acuerdo de estos audios
www.redaccionmedica.com/autonomias/cataluna/caso-fernandez-diaz-les-he
0
K
6
#17
Sobraoyjeta
la sanidad pública es una mierda y en Cataluña lo que sobrevive lo hace de pura caridad y dedicación desinteresada de los profesionales. Menudo desastre. Todo empezó con la gloriosa cruzada nacional que destruyó todo lo público e hizo que la burguesía sobreviviera a base de instituciones privadas con el amparo de la iglesia. Qué bien, eh? Esto no se arregla. Y menos aun siguiendo conectados al chupómetro de España que solo sirve para alimentar Madri y las comunidades afines (eg Extremadura). Cataluña está muy mal pero recordemos que Valencia está peor y tiene balance negativo con España (aplauso lento)
1
K
3
Ver toda la conversación (
29
comentarios)
