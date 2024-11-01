edición general
En Idaho comienza el plazo para inscribirse al Affordable Care Act, u "Obamacare", con una subida estratosférica del copago a fin de año [Ing]

Muchos habitantes de Idaho tendrán que decidir si podrán permitirse la cobertura una vez que expiren a finales de año las subvenciones mejoradas que mantenían los copagos más bajos para muchas familias de clase media. Bob McMichael, de 63 años, y su esposa, Leslie, de 62, ya saben que no podrán. Ambos están jubilados y ganan alrededor de 42.000 dólares al año. Actualmente pagan 51 dólares al mes por su plan ACA. A finales del mes pasado, recibieron un aviso de que su copago mensual aumentaría a 2.232 dólares el próximo año sin los subsidios.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Actualmente pagan 51 dólares al mes y les aumentará a un copago mensual de 2.232 dólares

Acabo de flipar un poco y darme pena, luego voy y veo que Idaho votó por Donald Trump con un margen de 30.8 puntos...

A DISFRUTAR
10 K 115
themarquesito #10 themarquesito
#1 Votaron por Trump a lo grande: 66,87% de votos sacó en Idaho.
en.wikipedia.org/wiki/2024_United_States_presidential_election_in_Idah
0 K 20
JanSmite #3 JanSmite
En Idaho, Trump ganó POR GOLEADA. Es decir, votaron a alguien que dijo, por activa y por pasiva, que iba a acabar con el ACA, con el Obamacare. Pues bien, tienen lo que querían… y ahora resulta que no les gusta.

Por cierto, es el motivo principal del cierre del Gobierno USA: los demócratas no quieren que los republicanos recorten esos subsidios, y no aprobarán los presupuestos hasta que los republicanos se comprometan a mantenerlos.

Para que veamos y nos demos cuenta de que votar a unos o a otros no es lo mismo… :-P

  media
6 K 76
#6 Pixmac
#3 Votar a unos y otros no lo es mismo en 3 o 4 cosas pero en lo demás sí. No hay más que ver que el apoyo a Israel a lo largo de los años, el ánimo belicista, deportaciones,... La diferencia es que Trump es más radical y no le importa lo que se diga o los vídeos que salgan, que las críticas hasta le vienen bien para fidelizar a sus seguidores.
0 K 20
JanSmite #12 JanSmite *
#6 Ya…… Es que yo hablo de cosas que me tocan los bolsillos, de lo cercano, de lo cotidiano: los partidos de derechas tienen una ideología MUY CLARA en ese sentido, no engañan a nadie, quieren privatizar los servicios públicos, quieren que la vivienda sea un negocio (NINGÚN servicio básico debería serlo)…

Ya empezó Aznar, y por eso España no tiene, por ejemplo, una eléctrica pública potente (servicio básico), como, por ejemplo, tiene Italia con Enel (por cierto, ahora Endesa, privatizada, es…   » ver todo el comentario
0 K 20
JanSmite #5 JanSmite
#4 Hay que ver cuánto tiempo va a durar eso de "siempre tienes la pública", porque el camino de DESTROZO de la pública a favor de la privada que se está dando en todas las autonomías gobernadas por el PP es de traca. En cuantos nos queramos dar cuenta, a contratar privada si queremos tener algo de cobertura… :palm:

Ah, y las primas, los copagos bajos, son un gancho mientras exista la pública, porque saben que no captarían NI UN CLIENTE si ponen las primas que de verdad cuestan sus servicios, y porque siempre pueden enviar a un paciente cliente a la pública para que le atiendan, eso les baja mucho los costes. Sin pública, otro gallo nos cantará, y no nos gustarán sus graznidos… :-P
3 K 42
#7 bibubibu
Lo tienen merecido, el trumpetas les dijo lo que iba a hacer y aún así le votaron, pues sarna con gusto no pica.
2 K 29
Kasterot #2 Kasterot
No se que les ofrecerán por 51$ mes.
Pero aquí por 51 en aseguradoras privadas vas justito y con bastantes "carencias".
0 K 12
#4 z1018
#2 aquí vas justo por 51 euros, pero siempre tienes la pública para el resto o para cosas graves.

Allí no es que vayas justo es que si no pagas te mueres porque no te atienden.
0 K 7
Gry #8 Gry
#2 Los 51 al mes es el copago, no la cuota.

Funciona como en los seguros de automóviles: Si tienes un accidente y la reparación cuesta menos de esos 2.232 $ lo pagas de tu bolsillo. Si lo supera lo cubre el seguro.

Si tienen enfermedades crónicas con los precios que se gastan en la sanidad estadounidense llegan fácil al límite mensual.

Si yo fuera ellos hacia las maletas y me piraba a algún país con buen clima y sanidad barata.
0 K 16
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#8 Si yo fuera ellos hacia las maletas y me piraba a algún país con buen clima y sanidad barata.

Un país comunista?
1 K 40
Gry #11 Gry *
#9 Singapur es la meca del capitalismo y la sanidad es más barata que en los EEUU.

También tienen Canadá cerquita.
0 K 16

