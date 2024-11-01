En Idaho comienza el plazo para inscribirse al Affordable Care Act, u "Obamacare", con una subida estratosférica del copago a fin de año [Ing]

Muchos habitantes de Idaho tendrán que decidir si podrán permitirse la cobertura una vez que expiren a finales de año las subvenciones mejoradas que mantenían los copagos más bajos para muchas familias de clase media. Bob McMichael, de 63 años, y su esposa, Leslie, de 62, ya saben que no podrán. Ambos están jubilados y ganan alrededor de 42.000 dólares al año. Actualmente pagan 51 dólares al mes por su plan ACA. A finales del mes pasado, recibieron un aviso de que su copago mensual aumentaría a 2.232 dólares el próximo año sin los subsidios.