En Idaho comienza el plazo para inscribirse al Affordable Care Act, u "Obamacare", con una subida estratosférica del copago a fin de año [Ing]

Muchos habitantes de Idaho tendrán que decidir si podrán permitirse la cobertura una vez que expiren a finales de año las subvenciones mejoradas que mantenían los copagos más bajos para muchas familias de clase media. Bob McMichael, de 63 años, y su esposa, Leslie, de 62, ya saben que no podrán. Ambos están jubilados y ganan alrededor de 42.000 dólares al año. Actualmente pagan 51 dólares al mes por su plan ACA. A finales del mes pasado, recibieron un aviso de que su copago mensual aumentaría a 2.232 dólares el próximo año sin los subsidios.
Acabo de flipar un poco y darme pena, luego voy y veo que Idaho votó por Donald Trump con un margen de 30.8 puntos...
A DISFRUTAR
Por cierto, es el motivo principal del cierre del Gobierno USA: los demócratas no quieren que los republicanos recorten esos subsidios, y no aprobarán los presupuestos hasta que los republicanos se comprometan a mantenerlos.
Para que veamos y nos demos cuenta de que votar a unos o a otros no es lo mismo…
Ya empezó Aznar, y por eso España no tiene, por ejemplo, una eléctrica pública potente (servicio básico), como, por ejemplo, tiene Italia con Enel (por cierto, ahora Endesa, privatizada, es… » ver todo el comentario
Ah, y las primas, los copagos bajos, son un gancho mientras exista la pública, porque saben que no captarían NI UN CLIENTE si ponen las primas que de verdad cuestan sus servicios, y porque siempre pueden enviar a un
pacientecliente a la pública para que le atiendan, eso les baja mucho los costes. Sin pública, otro gallo nos cantará, y no nos gustarán sus graznidos…
Pero aquí por 51 en aseguradoras privadas vas justito y con bastantes "carencias".
Allí no es que vayas justo es que si no pagas te mueres porque no te atienden.
Funciona como en los seguros de automóviles: Si tienes un accidente y la reparación cuesta menos de esos 2.232 $ lo pagas de tu bolsillo. Si lo supera lo cubre el seguro.
Si tienen enfermedades crónicas con los precios que se gastan en la sanidad estadounidense llegan fácil al límite mensual.
Si yo fuera ellos hacia las maletas y me piraba a algún país con buen clima y sanidad barata.
Un país comunista?
También tienen Canadá cerquita.