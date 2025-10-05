La huelga de hambre de las activistas mallorquinas se expande en las celdas israelíes mientras se encienden las calles

La huelga de hambre de las activistas mallorquinas Lucía Muñoz y Alejandra Martínez tras su detención por parte de las fuerzas israelíes por su participación en la Flotilla se expande en las celdas, donde cunde la medida. La eurodiputada francesa Emma Fourreau y los belgas Alexis Deswaef, abogado y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), y la activista Latifa Gharbaoui son algunos de los rostros visibles de una acción que señalan como acto de solidaridad con la población palestina de Gaza.