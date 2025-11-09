edición general
En los hospitales también se roba (y los sanitarios solo podemos advertirlo)

En los hospitales, desgraciadamente, también se roba. Hay sujetos que pululan por las plantas haciéndose pasar por familiares o enfermos despistados, y que, de manera disimulada, acceden a las habitaciones para sustraer lo que el enfermo ha dejado encima de la mesita, despreocupado, con la tranquilidad lógica de aquel que piensa que “quien está ingresado bastante jodido está como para que nadie sea capaz de joderlo aún más”. Pero los hay. Lo sabemos. Son un cáncer de difícil extirpación.

Asimismov #1 Asimismov
Los hay con chaqueta y corbata que te roban el derecho a la sanidad y te mienten con los resultados de las pruebas y no pululan por los hospitales. Esos son los verdaderamente peligrosos.
8 K 92
Yuiop #11 Yuiop
#1 No seas machista, también las hay con vestido rojo y pinganillo.
1 K 19
Asimismov #12 Asimismov *
#11 yo hablaba de Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, consejero de hacienda en la CAM y antes de sanidad.
0 K 12
Yuiop #13 Yuiop
#12 Pensé que te referías a Bulero Bonilla.
0 K 7
Asimismov #15 Asimismov
#13 también
0 K 12
g3_g3 #4 g3_g3
Lo peor es cuando son trabajadores del propio hospital.
3 K 62
Barney_77 #5 Barney_77
¿Por qué tenéis que trasladarlo todo al eslogan ideológico? Te están diciendo que hay desalmados que se aprovechan de los momentos de necesidad para robar a los pacientes y a los familiares y, por supuesto, tienes que venir a soltar obviedades.
3 K 57
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#5 Porque así quedan mejor, tergiversan todo a su gusto.
1 K 39
#9 Lacasito.Pérez
#8 Primera parte de la frase, verdadero. Segunda parte, falso.
0 K 6
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#9 Lo intentan.
0 K 20
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
O pueden ir a casa de muchos celadores y encontraran mantas, toallas, etc.
1 K 34
pepel #7 pepel
Hay muchas técnicas; los hay que observan qué pacientes frecuentan cafetería o máquinas de vending, e incluso si pagan en las mismas con efectivo o tarjeta, para a continuación observar cual es su habitación, y que frecuencias de ausencia de la misma tiene.
0 K 20
Grymyrk #6 Grymyrk
Emprendedores que han visto una oportunidad y la aprovechan
1 K 19
#14 Pitchford
Para empezar tendría que estar más controlado y limitado el acceso de visitas, que no pasa nada por estar tranquilo unos días en el hospital.
0 K 13
Lutin #3 Lutin
Linchamientos públicos, es una solución acertada ante estos sujetos.
0 K 8

