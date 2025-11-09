En los hospitales también se roba (y los sanitarios solo podemos advertirlo)

En los hospitales, desgraciadamente, también se roba. Hay sujetos que pululan por las plantas haciéndose pasar por familiares o enfermos despistados, y que, de manera disimulada, acceden a las habitaciones para sustraer lo que el enfermo ha dejado encima de la mesita, despreocupado, con la tranquilidad lógica de aquel que piensa que “quien está ingresado bastante jodido está como para que nadie sea capaz de joderlo aún más”. Pero los hay. Lo sabemos. Son un cáncer de difícil extirpación.