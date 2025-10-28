·
Un hombre de Almería recibe una carta del SAS citando a una mamografía a su mujer fallecida hace seis años
Las denuncias siguen llegando. Una mujer de Almería, que murió hace seis años de cáncer de mama, ha recibido hace unos días en su casa la citación del SAS para una mamografía.
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#1
Karmarada
Eso tiene que doler. Que hijos de puta.
16
K
178
#2
xyria
#1
Y es que la fallecida murió por el cáncer de mama.
11
K
109
#9
calde
#2
Ya sabe la caída real de la muerte...
0
K
10
#17
Cehona
#1
En Madrid solicité para mi mujer con Cáncer la solicitud a los Servicios Sociales del CAM la placa para aparcamiento minusválidos y la recibí a los seis meses de fallecer.
Le envié una carta al Director General respectivo, folio de 120 gr. el más grueso creo, para que se limpiaran el culo.
7
K
70
#23
Dakitu_Dakitu
#1
Que desparramo tienen por ahí.
0
K
6
#24
Thornton
#1
Son chapuceros hasta para "arreglar" la chapuza.
0
K
20
#4
NPCMeneaMePersigue
¿No han parado de enviar cartas con todo lo que ocurre? Así parece un fallo en el sistema y no que el PP lleva más de una década haciéndolo
Lo de siempre, mejor que parezcan inútiles a que sean unos corruptos que benefician la privada o hacen control demográfico con el cáncer a las ordenes de EEUU
www.meneame.net/m/Artículos/cronologia-12-anos-pp-ocultando-mamografi
2
K
42
#5
ElmaEscobar
#4
Tiene pinta que el sistema es basura, ni siquiera tienen registrado quién está fallecido.
3
K
23
#6
NPCMeneaMePersigue
#5
Claro claro, el sistema solito quita la mamografía, borra el bulto y el médico responsable y vuelve a poner una mamografía modificada y sin médico.
El sistema de basura ha photoshopeado una mamografía, quitado el médico y puesto a su sitio. La probabilidad es 1 entre 1000000000000000000 millones de que eso ocurra.
Y casualmente pasa allí y casualmente pasa en castilla la mancha cuando gobernaba cospedal también se redujeron las mamografías, también 90.000 mujeres en la comunidad valenciana con el gobierno del PP sin cita, vaya que fallo del sistema, no es causalidad eh para nada
4
K
40
#7
ElmaEscobar
#6
El sistema lo implantan y lo gestionan los políticos y el sistema de Andalucía está claro que era una basura y lo sigue siendo, aparte de que se demuestre fraudulento que es mucho más grave. Y no, no es casualidad, son los magníficos gestores.
0
K
7
#8
NPCMeneaMePersigue
#7
Es que tirar sobre el sistema suena a "se lo ha comido el perro" o "la culpa del informático" cuando no cuela
Es como en valencia "la culpa de la AEMET"
0
K
20
#13
ElmaEscobar
#8
Es la lectura fácil. Soy más de analizar los problemas y buscar soluciones y no sólo echar culpas a lo loco. Por lo que he leído el sistema informático lo llevaba una subcontrata, el gran agujero negro en los servicios públicos donde la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda. Sabían de hace tiempo que estaba dando problemas, han seguido subcontratando servicios que no se deberían subcontratar y ahora se está viendo que incluso han podido manipular pruebas médicas. Eso es muy grave, y…
» ver todo el comentario
1
K
15
#14
NPCMeneaMePersigue
#13
Primero "el sistema es una basura"
Ahora "soy más de analizar los problemas y buscar soluciones a lo loco"
Conclusión. Primero haces una, luego la contraria y tratas de desquiciar al otro para encubrir este hecho tan grave.
No cuela
1
K
26
#10
laruladelnorte
Le animo a que acuda a la cita que le adjuntamos en la parte posterior de esta invitación,es muy importante para su salud.
Es de imaginar la impotencia y las ganas de cagarse en todo lo que se menea al recibir esta carta.
4
K
40
#11
pepel
Esto es el "no va más".
0
K
19
#15
code2011
La semana pasada han llamado a una familiar mía desde Cádiz para una mamografía.
16 años lleva empadronada fuera de Cádiz. Ni una llamada en 16 años... y ahora esto.
1
K
19
#3
mr._cortimer
ojala denuncie
1
K
16
#19
harverto
Grandes gestores.
Ahora vais y les votáis otra vez.
0
K
11
#18
ElmaEscobar
Si me citas, por lo menos hazlo bien.
Si me acusas de intentar desquiciarte no te preocupes, que no tengo ningún interés en ello.
0
K
7
#20
Tecar
La ineptitud elevada a la máxima potencia.
Porque hay que ser muy ineptos para que con la que está cayendo no ser capaces ni de filtrar los fallecidos para enviar las notificaciones.
Definitivamente a esta gente se la pela todo.
0
K
7
#21
DarthMatter
Me pregunto si ¿
las tetas de la PePera$
hijas de fruta también han de sufrir esta falta de respeto, este atropello a la razón y este insulto a la inteligencia?
Respuesta corta: NO.
0
K
7
#25
ElmaEscobar
#_14
Penita pena
0
K
7
#12
Nachodemieres
Que desastre de protocolos y gestión, no tienen control ni sobre una simple agenda de citaciones. Ya no es que los recortes y externalizaciones hagan que vaya más lenta directamente no tienen control sobre los datos ni para falsear los.
0
K
7
#16
Fernando_x
#12
Ah, pero es que los dineros que se llevan por todo eso...
0
K
11
#26
Heinkel111
Venga a cantar todos.
www.youtube.com/watch?v=HXwPjtW-sP8
0
K
6
#30
Mathrim
Plataforma de afectados y denuncia colectiva. Y ala, a depurar responsabilidades.
Me pasa a mi esto, y tengo que contenerme para no ir a quemar las sedes de quienes gobiernan...
Es indignante...
Y aprovecho: seguramente el sistema informático sea una patraña (aunque para nada el culpable de esto) como en todas las comunidades. A ver si así aprendemos a no dar estos proyectos a dedo al familiar/amigo de político de turno y empezamos a hacer software de calidad y compatible entre las autonomías.
0
K
6
#22
Nobodyatall
En un pais serio a los responsables se les fusilaria
0
K
6
#27
Setis
#22
Pero aquí tienen visos de llevarse la mayoría absoluta.
0
K
8
#28
Ricochet
Si falleció hace 6 años, su enfermedad y las mamografías fueron realizadas en la época de gobierno socialista en Andalucía.
0
K
6
#29
tierramar
*
#28
Pues claro, el desastre de las sanidad de Andalucia viene de hace décadas, de los gobiernos del PPSOE. Spiriman y la Asociación justicia por la sanidad consiguieron denunciar y tumbar el gobelino corrupto del PSOE, pero van y votan al PP, que son los mismo. Mientras no dejen de votar al PPSOE todo va a seguir igual. En el siguiente artículo se explica muy bien la historia del desastre sanitario andaluz, sin casarse con nadie:
www.meneame.net/m/actualidad/graves-ilegalidades-cometidas-relacion-pr
0
K
19
Ver toda la conversación (
30
comentarios)
