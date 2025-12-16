Un hombre con 101 detenciones roba en un restaurante japonés de Madrid y acaba en estado grave tras ser perseguido por tres empleados

La Policía Nacional investiga a tres jóvenes trabajadores de un restaurante japonés del centro de Madrid por la supuesta agresión a un ladrón reincidente que minutos antes les había robado 80 euros de la caja registradora del local. El sospechoso, un varón rumano de 33 años con 101 antecedentes policiales, permanece ingresado en estado grave en el Hospital Clínico San Carlos tras quedar inconsciente en la persecución.