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¿Hollywood es propaganda?

¿Hollywood es propaganda?  

Vídeo de la Filmoteca Maldita sobre las injerencias de la CIA en Hollywood, centrado en particular en la figura de Tom Hanks.

| etiquetas: tom hanks , steven spielberg , hollywood , propaganda , cine
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9 comentarios
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#1 lawerka
Claro
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nopolar #3 nopolar
Si, algunas veces sutil y la mayoría exageradamente descarada.
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EvilPreacher #4 EvilPreacher
#3 Parte del interés del vídeo es que destaca algunos ejemplos en los que podría pasar desapercibida.
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Dene #7 Dene
No hay mas que ver los apellidos detrás de las grandes producciones
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asola33 #2 asola33
Alguien tiene el texto?
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cargolcoix #8 cargolcoix
#2 transcrito con Gemini, no me lo he leído:

### Transcripció Completa: ¿Quién controla Hollywood?

¿Y qué pasa, peña? Entre los militares y altos cargos del gobierno de los Estados Unidos ha nacido un nuevo concepto al que llaman el **efecto Capitana Marvel**. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues a raíz de la película de la Marvel, el número de nuevas reclutas mujeres se ha multiplicado por cinco en el año posterior al estreno. Eh, no está nada mal, aunque para ser honestos a la verdad, se nota…   » ver todo el comentario
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asola33 #5 asola33
A veces me pregunto si paga directamente el estado usa.
Si que es sabido que en las del ejército, el propio ejército facilita los aviones y otro material. Si no les gusta el guión no hay avión.
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elgranpilaf #9 elgranpilaf
Sí. Propaganda sionista
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PaCuMen #6 PaCuMen
Pues quizás costó darse cuenta, pero sí, me temo que la gran mayoría de lo que factura Hollywood es propaganda.
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menéame