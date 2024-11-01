¿Por qué se recluta a soldados con enfermedades mentales en Ucrania? (ENG)

Los informes, incluidos los de soldados, sugieren que hombres psicológica y físicamente incapaces están siendo reclutados en el ejército ucraniano, donde pueden ponerse en peligro a sí mismos y a otros. ¿Cómo está pasando esto?
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Siempre valen para propagandistas OTANazis. Total, para votar negativo a todo lo que no les gusta no hace falta un CI muy alto.
¿temes que te quiten el estipendio por dicha labor? Ahora entiendo la tirria que le tenéis al migrante.
Todos sabemos que Ucrania va ganando y que por cada uno los nuestros mueren entre 30 y 200 rusos malos malosos.
La guerra es un negocio, hay que gastar armamento, da igual ganar o perder, el objetivo es alargar la guerra y el negocio
Sería el colmo de la crueldad , la inhumanidad,.... primero les toco Chernobyl y ahora la guerra!!
Por cierto, que sepais si no lo sabeis ya que "el recluta patoso" de la chaqueta metalica esta inspirado en una prueba estadunidense para rebajar el minimo requerido por el ejercito que fue un fracaso absoluto.
Curioso interés el tuyo con esos vetos morales autoimpuestos para que no se hable del corrupto de Zelensky, de su camarilla y de todos los que siguen empujando en esa guerra perdida.
Voy a empezar a pensar que con esto de Ucrania también sacas tajada, eh?