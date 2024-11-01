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¿Por qué se recluta a soldados con enfermedades mentales en Ucrania? (ENG)

Los informes, incluidos los de soldados, sugieren que hombres psicológica y físicamente incapaces están siendo reclutados en el ejército ucraniano, donde pueden ponerse en peligro a sí mismos y a otros. ¿Cómo está pasando esto?

| etiquetas: project 100.000 , salud mental , tuberculosis , disability draft
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19 comentarios
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Comentarios destacados:      
#10 candonga1
Que rápido el negativo de pozz, apenas unos segundos.
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#4 MenéameApesta
Porque no quedan pobres sanos para usar de carne de cañón.
4 K 79
Stathamdepueblo #1 Stathamdepueblo
¿para parecerse al presidente de allí? :troll:
4 K 54
HeilHynkel #13 HeilHynkel
sugieren que hombres psicológica y físicamente incapaces están siendo reclutados en el ejército ucraniano,

Siempre valen para propagandistas OTANazis. Total, para votar negativo a todo lo que no les gusta no hace falta un CI muy alto. :-D
2 K 52
#16 Perrota
#13 De casa se viene llorado.
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HeilHynkel #18 HeilHynkel
#16

¿temes que te quiten el estipendio por dicha labor? Ahora entiendo la tirria que le tenéis al migrante.
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Stathamdepueblo #19 Stathamdepueblo
#13 ni muy alto ni muy bajo, a un timbre no le hace falta ningún CI para saber cuando tiene que sonar :-D
0 K 15
Oestrimnio #11 Oestrimnio
Noticia falsa.

Todos sabemos que Ucrania va ganando y que por cada uno los nuestros mueren entre 30 y 200 rusos malos malosos.
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#15 Perrota
#11 Lo sabrás tu, que eres muy listo. El resto sabemos que nadie gana y solo pierden los civiles. Ganar gana Putin, que así no se habla de lo mal que se vive en Rusia, y los fabricantes de armas.
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makinavaja #3 makinavaja
Porque ya no tienen otra cosa para elegir...
1 K 32
ombresaco #2 ombresaco *
en primera aproximación, porque ocupan lo mismo y paran las balas igual + 1 poco de "la purga". Ahora, a leer el artículo
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Feindesland #5 Feindesland *
Porque se van a volver locos igual, y estos ya llevan ese trabajo adelantado. Además, imaginad que pudieses alegar que estás mal de la cabeza para librarte. Si, claro, por los cojones...
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Stathamdepueblo #8 Stathamdepueblo
#5 a Feynman le funcionó, pero mal porque él sí quería ir
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#9 tierramar *
Porque para mantener una guerra perdida se necesita carne de cañon igual que balas.
La guerra es un negocio, hay que gastar armamento, da igual ganar o perder, el objetivo es alargar la guerra y el negocio
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#12 tierramar *
Con enfermedades mentales o con deficiencias debido a la contaminación de Chernobyl? ¿Son los niños de Chernobyl con deficiencias que fueron abandonados en orfanatos? Vean lo que sucedio a los niños: www.meneame.net/m/actualidad/ninos-chernobyl-eng-imagenes-sensibles
Sería el colmo de la crueldad , la inhumanidad,.... primero les toco Chernobyl y ahora la guerra!!
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johel #7 johel *
No queda nadie con todas las piezas en su sitio.
Por cierto, que sepais si no lo sabeis ya que "el recluta patoso" de la chaqueta metalica esta inspirado en una prueba estadunidense para rebajar el minimo requerido por el ejercito que fue un fracaso absoluto.
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Spirito #6 Spirito
En Ucrania solo hay un tarado corrupto.
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#14 Perrota
#6 No como en España, que tenemos a todo el gobierno de aznar juzgados y condenado, y a medio gobierno de Rajoy. Vamos a hablar de corrupción. Manda cojones.
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#17 Dav3n
#14 Si, podemos hablar de corrupción y denunciarla, tanto aquí como en la Pampa.

Curioso interés el tuyo con esos vetos morales autoimpuestos para que no se hable del corrupto de Zelensky, de su camarilla y de todos los que siguen empujando en esa guerra perdida.

Voy a empezar a pensar que con esto de Ucrania también sacas tajada, eh? xD
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menéame