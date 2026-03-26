Hezbollah destruye los asentamientos israelíes del norte

El alcalde de Kiryat Shmona rompe a llorar en directo tras la destrucción total de la localidad por los cohetes de la milicia libanesa; mientras un millón de libaneses han sido desplazados por Israel.
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¡Es injustísimo!
Ya saben a quien tienen que pedir cuentas.
Ahora Israel va a prohibir la misa de ramos y así
www.meneame.net/story/alcalde-margaliot-israel-pide-netanyahu-pare-gue
- dudar de publicaciones de facebook, Telegram, .... ciertamente se publican habitualmente muchos bulos ahí.
- dudar de los medios tradicionales, que obviamente no pueden publicar casi nada negativo contra USrael porque no les dejan. Y eso que ya normalmente no suelen ser muy tendentes a ello (un secreto, también publican bulos)
- escuchar todo, dudar de todo, y tratar de seleccionar lo que es más creíble en base a comprobar hechos relacionados en el pasado. Y aún así te equivocarás, pero al menos no será siempre en el sentido que quieren unos u otros.
No se puede construir un castillo de naipes y esperar que perdure. Eso es Israel.
A) Una bomba atómica sobre Irán
o
B) La desaparición de Israel.
Por cierto, ¿qué quiere decir este señor cuando dicen que "les dejen irse"?
Pero en Irán cuantas tienes que tirar, acabarías creando una nube radioactiva que afectaría a demasiados países. A Irán no le hace falta una bomba nuclear, simplemente tirando varios misiles a la central de Dimona, podría causar una catástrofe suficientemente grande como para hacer colapsar a Israel. No haría falta más. Irán tiene misiles capaces de destruir Dimona y provocar una escape radiactivo.
No se si viste Years & years, pero se ha quedado en nada.
Pero eso, que ya no hace falta verla.