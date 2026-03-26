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Hezbollah destruye los asentamientos israelíes del norte

Hezbollah destruye los asentamientos israelíes del norte

El alcalde de Kiryat Shmona rompe a llorar en directo tras la destrucción total de la localidad por los cohetes de la milicia libanesa; mientras un millón de libaneses han sido desplazados por Israel.

| etiquetas: moshav margaliot , eitan davidi , líbano , israel , asentamientos
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40 comentarios
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Comentarios destacados:          
Poplíteo #3 Poplíteo
¡Nos están destruyendo las casas que hicimos tras destruír sus casas!

¡Es injustísimo!
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Meneanauta #32 Meneanauta
#3 Se merecen que los echen a todos a la fuerza, hasta los de Tel Aviv pero ya me dirás tu si las casas de su jodido asentamiento ilegal son las que tiene detrás lo destrozadas que están. Nada
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makinavaja #1 makinavaja
Poco me parece lo que les pasa...
23 K 219
#4 laruladelnorte
Mientras Davidi lamentaba la destrucción de los asentamientos sionistas en la frontera, el ejército israelí intensifica su ofensiva sobre Líbano con una escalada que ha provocado una catástrofe humanitaria de dimensiones colosales

Ya saben a quien tienen que pedir cuentas.
12 K 140
#5 Galton
¡Lágrimas de sionista! {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
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ixo #19 ixo
#5 Lágrimas de cocodrilo. :popcorn:
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Andreham #6 Andreham
Osea que les han hecho exactamente lo mismo que ellos hacen.
10 K 116
Malaguita #40 Malaguita
#6 Pero es que ellos son el pueblo elegido de Dios, no es ni parecido.
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Suigetsu #2 Suigetsu *
Para ellos los árabes son subhumanos, y por lo tanto aniquilarlos o desplazarlos es algo totalmente irrelevante. Eso sí como pueblo elegido por dios es todo un drama que te aplanen 2 asentamientos fronterizos de legalidad dudosa.
7 K 68
#34 suzudo
#2 Lo curioso es que muchos de los que denominan árabes son descendientes de los hebreos que vivían en la zona en palestina porque se pudieron quedar ahí y son más semitas y emparentados con la gente que vivieran junto David y demás que nadie y los que mandan en Israel en su mayoría son europeos descendientes de europeos conversos al judaismo y ni un cabello semita, pero van llorando de antisemitismo y de lo que les pasó a los judios en el holocausto nazi (los pocos supervivientes que aún quedaban condenaban la política de Israel por lo que escuché), cuando se les critica lo que hacen a los demás
Ahora Israel va a prohibir la misa de ramos y así
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JanSmite #9 JanSmite
#0 ¿No es el mismo vídeo que aparece en este meneo?

www.meneame.net/story/alcalde-margaliot-israel-pide-netanyahu-pare-gue
4 K 56
Format_C #15 Format_C
#9 exacto, pero seguro que ninguna de las dos es fake
0 K 8
elgranmago #16 elgranmago
#9 El mismito. Y llegados a este punto no he encontrado en ninguna otra parte el tema de que realmente Hezbollah haya destrozado o no esos asentamientos. Sólo sale en TikTok, Facebook e Instagram. Lo mismo puede ser cierto que no, pero no sale en ninguna otra parte.
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calde #27 calde *
#16 Mira, aquí puedes hacer lo siguiente:

- dudar de publicaciones de facebook, Telegram, .... ciertamente se publican habitualmente muchos bulos ahí.

- dudar de los medios tradicionales, que obviamente no pueden publicar casi nada negativo contra USrael porque no les dejan. Y eso que ya normalmente no suelen ser muy tendentes a ello (un secreto, también publican bulos)

- escuchar todo, dudar de todo, y tratar de seleccionar lo que es más creíble en base a comprobar hechos relacionados en el pasado. Y aún así te equivocarás, pero al menos no será siempre en el sentido que quieren unos u otros.
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elgranmago #39 elgranmago
#27 sin duda voy a la tercera opción. No me creo nada de nadie y más en un conflicto en el que la información realmente marca la diferencia y en el caso particular de los israelíes ya sabemos el control de daños que están haciendo con según qué noticias.
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puigmajor #26 puigmajor
#9 sí, pero cada vez que sube a Menéame es el alcalde de un pueblo diferente. Es el alcalde de Schroedinger.
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Mauro_Nacho #12 Mauro_Nacho
Quien siembra vientos recoge tempestades, si niegas los derechos a los demás acaba volviéndose contra ti. ¿De que se lamentan cuando han despreciado la vida de los demás? No hay justicia divina, pero todo al final los que eran débiles dejan de ser tan débiles y cuando tienen la oportunidad tratan de recuperar lo que en su día fue suyo. ¿ Por qué lloras si es la ley del más fuerte lo que manda, lo que en su día defendiste?
No se puede construir un castillo de naipes y esperar que perdure. Eso es Israel.
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MAVERISCH #8 MAVERISCH
Creo que vamos a ver
A) Una bomba atómica sobre Irán
o
B) La desaparición de Israel.

Por cierto, ¿qué quiere decir este señor cuando dicen que "les dejen irse"?
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#13 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#8 Pues que lo habrán evacuado, y supongo que está diciendo que si el ejército no va a defender su pueblo, que ya se encargan ellos. Aunque si te están lanzando misiles, no sé que querrá hacer... ¿comprar raquetas de tenis grandes para repelerlos?
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avalancha971 #17 avalancha971
#8 No son incompatibles.
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Mauro_Nacho #23 Mauro_Nacho
#8 Es más fácil hacer desaparecer a Israel ya que Irán es 70 veces Israel. Con dos bombas atómicas en Israel te deshaces de todo Israel.
Pero en Irán cuantas tienes que tirar, acabarías creando una nube radioactiva que afectaría a demasiados países. A Irán no le hace falta una bomba nuclear, simplemente tirando varios misiles a la central de Dimona, podría causar una catástrofe suficientemente grande como para hacer colapsar a Israel. No haría falta más. Irán tiene misiles capaces de destruir Dimona y provocar una escape radiactivo.
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calde #24 calde
#8 error, la B no es posible.
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MAVERISCH #30 MAVERISCH
#24 Si te digo la de cosas imposibles que están pasando....
No se si viste Years & years, pero se ha quedado en nada.
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calde #31 calde
#30 no, no lo vi
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MAVERISCH #33 MAVERISCH
#31 m.filmaffinity.com/es/film247862.html

Pero eso, que ya no hace falta verla.
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Yorga77 #38 Yorga77
#33 Es que vivirla no hace ni PU.. gracia la verdad. Y creo que la vamos a superar, en el curro de un conocido ya les están diciendo que los van a concentrar en el mismo sitio por ahorrar energía, y posiblemente los que vivan lejos tienen que hacer tele trabajo hasta nueva orden.
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#36 wonsterboy
#8 Es muy probable que ambas...
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#7 zancudo
Una lágrima por cada palestino asesinado por su ejército y se quedaría como una pasa
3 K 29
vicus. #21 vicus.
Un cerdo sionista chillando en su Sanmartín. Donde las dan las toman, ni una lágrima por esta gentuza.
1 K 29
security_incident #11 security_incident
es el alcalde de Metula, no el de Kiriat Shimona pero bueno, lo mismo es.
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#29 Garminger2.0
Joder, por fin una buena noticia!!
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#18 euacca
¿No dice su libro sagrado que ojo por ojo?
1 K 23
#37 pcmaster
Pues ya saben:  media
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#28 JanSolo
Y aún así y todo no se ha hecho suficiente justicia.
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#14 Perrota
Son increíbles las imágenes de la destrucción…que no vemos por alguna razón.
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Westgard #25 Westgard
Quien a hierro mata... :popcorn:
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#35 wonsterboy
Pobres colonos, se han quedado sin sus casas robadas...
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#10 Yqsyo
Hezbollah e Israel, esos grupos filosóficamente pacifistas y amantes del "derecho internacional"... {grin}{grin}
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menéame