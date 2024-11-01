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El alcalde de Margaliot (Israel) le pide a Netanyahu que pare la guerra [ENG]
"Nos hemos vuelto blancos de cañón, ciudadanos de segunda" - declara el alcalde.
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#1
Un_señor_de_Cuenca
Vaya, todo iba bien masacrando gente hasta que les han empezado a caer pepinos.
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#2
Asimismov
#1
y eso que a los árabes israelíes no les dejan entrar en los refugios.
Cuando Irán decida bombardear un refugio lleno de sionistas, serán los árabes israelíes quienes se alegren de no haber podido entrar.
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#5
Herumel
Por que a mi siempre que hablan los sionistas me parece no que solicitan, si no que imponen, no se, no piden, te ordenan. Tendrá que ver con alguna otra cosa.
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#3
DDJ
Sí venga, que diga que ya vale, que se acabó y listo
Una guerra se para cuando se detienen las dos partes, a ver con qué puede negociar Israel si quiere realmente parar esto
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#7
sotillo
#3
Eso es fácil, entregar al gobierno al tribunal penal internacional y pagar los daños del genocidio causado
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#4
DarthMatter
Judíos liándola parda ... otra vez*
* 2000 años después.
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#6
DarthMatter
*
No se de qué se queja.
Son el pueblo elegido ...
... elegido como diana
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#8
sotillo
#6
No es tonto y se ha dado cuenta lo que se piensa de ellos
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Cuando Irán decida bombardear un refugio lleno de sionistas, serán los árabes israelíes quienes se alegren de no haber podido entrar.
Una guerra se para cuando se detienen las dos partes, a ver con qué puede negociar Israel si quiere realmente parar esto
* 2000 años después.
Son el pueblo elegido ...
... elegido como diana