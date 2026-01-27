HazteOír irrumpe en la campaña aragonesa llamando a Vox «nueva derechita cobarde»

HazteOír, la asociación que preside Ignacio Arsuaga, ha irrumpido en la campaña de Aragón para las elecciones que se celebran el próximo 8 de febrero, y se ha referido a Vox como la «nueva derechita verde», en alusión al término que el partido de Santiago Abascal utilizó cuando apareció en el panorama político llamando «derechita cobarde» al PP.
| etiquetas: hazteoir , vox , nueva derechita cobarde , pp , extrema derecha , aragon
Parece que Hazteoir denuncia que VOX no es lo suficientemente facha
-Gooooooool de Alvise, nadie se lo veia venir pero jugando al despiste parece que SALF acaba de encajarle a HazteOir una estupenda inyeccion de pastaaaaa
www.votavalores.org/
www.meneame.net/story/vox-reconoce-incompetente-sobre-amenazas-trump-a
¿ Que es hazteoir? Turbomegaepicultraderecha?
Que siga el circo, que ya me han llegado
Nazi Hazte Oir. Sería más apropiado.