HazteOír irrumpe en la campaña aragonesa llamando a Vox «nueva derechita cobarde»

HazteOír, la asociación que preside Ignacio Arsuaga, ha irrumpido en la campaña de Aragón para las elecciones que se celebran el próximo 8 de febrero, y se ha referido a Vox como la «nueva derechita verde», en alusión al término que el partido de Santiago Abascal utilizó cuando apareció en el panorama político llamando «derechita cobarde» al PP.