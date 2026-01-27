edición general
HazteOír irrumpe en la campaña aragonesa llamando a Vox «nueva derechita cobarde»

HazteOír irrumpe en la campaña aragonesa llamando a Vox «nueva derechita cobarde»

HazteOír, la asociación que preside Ignacio Arsuaga, ha irrumpido en la campaña de Aragón para las elecciones que se celebran el próximo 8 de febrero, y se ha referido a Vox como la «nueva derechita verde», en alusión al término que el partido de Santiago Abascal utilizó cuando apareció en el panorama político llamando «derechita cobarde» al PP.

Mountains #1 Mountains *
Cojo palomitas

Parece que Hazteoir denuncia que VOX no es lo suficientemente facha

xD
7 K 88
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#1 Vox se ha vuelto woke xD
2 K 45
skaworld #11 skaworld *
#1 #7 Ojo sorpreson en la Romareda :

-Gooooooool de Alvise, nadie se lo veia venir pero jugando al despiste parece que SALF acaba de encajarle a HazteOir una estupenda inyeccion de pastaaaaa

www.votavalores.org/
0 K 12
Apotropeo #8 Apotropeo
#1 Para estos Franco era un maricon comunista judeomason.
1 K 21
#3 Leon_Bocanegra *
Joder, es que los de vox no hacen nada bien. Ya no se les da bien ni lo de ser unos putos fascistas.
2 K 34
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
#3 Ya han reconocido que hasta en cosas fascistas, que es su fuerte y no lo critican, son incompetentes:
www.meneame.net/story/vox-reconoce-incompetente-sobre-amenazas-trump-a
0 K 12
ipanies #4 ipanies
Vox ya es solo un chiringuito para financiar la fundación que financia el patrimonio de cuatro espabilaos comandados por Abascal.
0 K 12
#10 guillersk
Si vox es ultraderecha....
¿ Que es hazteoir? Turbomegaepicultraderecha?
0 K 11
Amperobonus #2 Amperobonus
Avisad hijos de puta, que no tenia las palomitas a mano.


Que siga el circo, que ya me han llegado :popcorn:
0 K 8
#6 Bravok1
A mi es que me da que le falta algo al nombre de la asociación, algo así como:

Nazi Hazte Oir. Sería más apropiado.
0 K 7
#9 Piscardo_Morao
#6 ¿No querrás decir "Hazte Nazi"?
0 K 12

