Vox se reconoce "incompetente" sobre las amenazas de Trump de anexionarse Groenlandia

Vox guarda silencio sobre las amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump, de anexionarse el territorio danés de Groenlandia. Un ataque directo a la soberanía de Dinamarca, un socio comercial y militar de EEUU, parte de la UE y miembro de la OTAN al que el partido ultra "no ha dedicado ni medio nanosegundo" en la reunión de su dirección celebrada este lunes, según ha asegurado el portavoz, José Antonio Fúster.

#6 laruladelnorte
“Si tenemos que tener una opinión de todo en la vida, incluso de Groenlandia, yo la verdad... No pensamos sobre Groenlandia. Tenemos bastante con Pedro Sánchez y la corrupción como para ponernos a pensar en Groenlandia.

Si es que no dan para más. :shit:

Un_señor_de_Cuenca #8 Un_señor_de_Cuenca *
#6 Y estos zoquetes pretenden gobernar un país. Se dan por contentos con ser una pintoresca provincia de EE.UU. a la que acudan los señoritos a ver corridas de toros y procesiones.

#13 laruladelnorte
#8 Si con ello viven de puta madre para qué pedir más.

MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#6 Es un "no hablamos sobre Groenlandia porque no somos groenlandeses"... que no aplican con otros países.

#12 laruladelnorte
#9 Empezando por Venezuela...

pitercio #4 pitercio *
Vale, Groenlandia ping timeout ¿y del ataque israelí contra militares españoles en el Líbano tienen algo que decir?
8 K 100
skaworld #5 skaworld
#4 ¡Mira detrás de ti! ¡Un MENA de tres cabezas!
12 K 148
Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
Si solo fueran incompetentes para Groenlandia...
6 K 83
Kantinero #2 Kantinero
Grandísimo titular, Vox se reconoce incompetente
4 K 59
Javi_Pina #3 Javi_Pina
Por una vez estoy de acuerdo con ellos, han demostrado ser muy incompetentes.
3 K 48
#11 jorgeesc *
Yo aún diría más, "incompetente", así, en general. Esta solo es una más de las muchas cosas en las que día a día demuestran serlo.
2 K 34
#7 Suleiman
Más que sobre las amenazas, es en general. Toros,misa y adoctrinamiento son unos cracks, si los sacas de ahí...
1 K 27
#14 Piscardo_Morao
Se declaran "incompetentes" para criticar a Trump por amenazar con la guerra a otro país de la UE y que es miembro de la OTAN, como España, pero al mismo tiempo son muy "competentes" para opinar del secuestro de Maduro en Venezuela, que ni está en Europa ni es de la OTAN.

Vox es el partido de Scrhödinger, es competente e incompetente al mismo tiempo.

Dene #15 Dene
Tampoco hace falta contextualizar tanto.. Vox es incompetente en general, para cualquier cosa que se les ponga delante

mente_en_desarrollo #10 mente_en_desarrollo
Cuando estén en el gobierno, se declararán incompetentes en políticas sociales, y ya está, que les den a todos por saco menos a toreros y grandes empresas, donde sí serán competentes para darles paguitas.


