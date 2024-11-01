Vox se reconoce "incompetente" sobre las amenazas de Trump de anexionarse Groenlandia

Vox guarda silencio sobre las amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump, de anexionarse el territorio danés de Groenlandia. Un ataque directo a la soberanía de Dinamarca, un socio comercial y militar de EEUU, parte de la UE y miembro de la OTAN al que el partido ultra "no ha dedicado ni medio nanosegundo" en la reunión de su dirección celebrada este lunes, según ha asegurado el portavoz, José Antonio Fúster.