Hallan el cuerpo sin vida de un soldado de 21 años con un disparo en la cabeza en la residencia oficial de Milei

Un soldado apareció muerto con un disparo en la cabeza este martes en la Quinta de Olivos, la residencia del presidente argentino, Javier Milei, sin que por el momento se conozcan las causas, informó la Presidencia en un comunicado oficial. El soldado, cuya identidad no ha trascendido de manera oficial, pertenecía al cuerpo de seguridad de la Quinta Presidencial de Olivos, ubicada en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, y la Justicia inició una investigación para esclarecer el suceso. "En horas de la madrugada (...), personal que presta
"Según versiones extraoficiales, junto a su cuerpo se encontró una carta dirigida a sus camaradas y familiares, en la que el soldado indicaba que se sentía presionado por una deuda de dinero con diferentes bancos."
De acuerdo a medios locales, su perfil comercial y crediticio, tenía deudas en blanco de diversa antiguedad por casi 2 millones de pesos argentinos (US$ 1.379) a diferentes bancos y entidades financieras.
