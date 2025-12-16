edición general
Hallan el cuerpo sin vida de un soldado de 21 años con un disparo en la cabeza en la residencia oficial de Milei

Un soldado apareció muerto con un disparo en la cabeza este martes en la Quinta de Olivos, la residencia del presidente argentino, Javier Milei, sin que por el momento se conozcan las causas, informó la Presidencia en un comunicado oficial. El soldado, cuya identidad no ha trascendido de manera oficial, pertenecía al cuerpo de seguridad de la Quinta Presidencial de Olivos, ubicada en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, y la Justicia inició una investigación para esclarecer el suceso. "En horas de la madrugada (...), personal que presta

Shiiiiiittt :shit: :shit:
Que orientación sexual tiene milei?
#7 Nordeste
#7 #9 a Cuenca
Argentina va como un tiro
Lo que habrá visto...
#1 Más vería el que disparó.
#2 Que parezca un accidente...{0x1f3b5}
La herencia recibida
#13 La herencia recibida de la semana anterior.  media
fusernews.com/encuentran-un-soldado-muerto-en-la-residencia-de-milei/

"Según versiones extraoficiales, junto a su cuerpo se encontró una carta dirigida a sus camaradas y familiares, en la que el soldado indicaba que se sentía presionado por una deuda de dinero con diferentes bancos."

dfsud.com/america/encuentran-a-soldado-sin-vida-en-la-residencia-ofici

De acuerdo a medios locales, su perfil comercial y crediticio, tenía deudas en blanco de diversa antiguedad por casi 2 millones de pesos argentinos (US$ 1.379) a diferentes bancos y entidades financieras.
#4 Imposible, cuidando la casa del Amo sería el tío más feliz del mundo
#10 Imposible la economía argentina va como un tiro

Se admiten otras conjeturas
#10 Argentina va tan bien que los que trabajan para Milei se suicidan por 1400 dólares.
Siempre en el orden incorrecto :troll:
#8 Ya te digo, podría haber esperado a que Sánchez fuera a Argentina a felicitar a Miley por ganar las elecciones!
Todos hemos visto como empieza juego de tronos.
Según la portavocía presidencial, "la principal línea de investigación apunta a que se habría quitado la vida".
#4 La vocería presidencial (Poder Ejecutivo) instaló indebidamente una conclusión que le corresponde al Poder Judicial. Pero bueno, qué le hace una mancha más al León.
#4 se tropezó con una escopeta cargada
