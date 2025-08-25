·
¿Qué hace falta para que los hombres vayan al médico?
Muchas de las enfermedades de las que mueren los varones estadounidenses podrían tratarse si se detectaran a tiempo, pero para eso tendrían que ir a revisarse de vez en cuando.
17 comentarios
#1
senfet
El artículo original en inglés (requiere cuenta):
www.nytimes.com/2025/08/25/magazine/mens-health-doctor-masculinity.htm
0
K
11
#2
Golan_Trevize
Un sistema de salud público y universal de calidad.
4
K
54
#6
Torrezzno
*
No solo lo que dice
#2
, en general los hombres somos bastante más reacios a ir al médico por "tonterías". Mi vecino el año pasado se levantó con un dolor en el brazo, le dijo a su mujer que se iba a trabajar y que si le seguía doliendo al volver de comer ya iría al médico. Palmó mientras comía, le estaba dando un ataque al corazón.
6
K
87
#11
Cuchifrito
#6
Eso para urgencias, pero para el de cabecera, si ya de por sí somos mas reacios, el laberinto que hay que hacer para conseguir una cita desde luego no ayuda.
0
K
10
#16
Sandman
#11
Aquí uno que ha pedido cita dos meses después de lesionarme la muñeca y con dolores que vienen y van que no me dejan ni lavarme las manos.
0
K
13
#17
ChatGPT
#6
luego vas a urgencias y te dicen o “por qué has venido por esta tontería” o “porqué no has venido antes” esperan que seamos médicos y nos hagamos el triage nosotros mismos.
0
K
10
#10
meroespectador
#6
Hay tiempo de comer...
0
K
7
#12
EISev
#2
en España también pasa lo de tardar más en ir al médico los hombres
0
K
12
#3
ElPerroDeLosCinco
Cerveza gratis y futbol en pantalla grande en las salas de espera.
0
K
10
#4
Magog
Al medico voy, pero a la enfermera ni a hostias, que siempre está con la aguja de lo que toca en la mano, y yo no soy anti vacunas, pero es que esta se piensa que eres el yonki local y a la que te descuidas ¡TRACA! otra, "y no te pongo esta otra porque hay que esperar dos días"
0
K
11
#8
Leon_Bocanegra
#4
tal que así?
1
K
23
#14
Magog
#7
uy! yo soy un cielo para eso (Será que la he replicado alguna vez... ¡Como para replicarla!)
#8
no tanto pero si es verdad que una vez estaba con dos diferentes en la mano y la vi los ojos de "Espera un momento, ¿Esta que es lo que era?" pero vamos, me fio, no me ha matado en mas de 20 años, no creo que me mate ahora, pero si es verdad que esa vez pensé "Puri céntrate que me la lías...."
1
K
23
#7
Asimismov
#4
al personal sanitario ya le tratan muy mal las administraciones públicas.
Colabora con ellos y se amable.
0
K
12
#5
yoma
Que haya citas disponibles. Yo llevo más de seis meses esperando unas pruebas que el especialista me prescribió y sigo a la espera.
1
K
32
#9
Gry
A mí me da miedo ir al médico porque me echa la bronca cada vez que voy por no ir más a menudo.
1
K
27
#13
Tronchador.
#9
Eso es que le gustas, la próxima vez lleva bombones.
3
K
37
#15
mariKarmo
ser gay
0
K
16
