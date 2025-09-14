edición general
¿¿Qué hace falta para que los hombres vayan al médico?

Ahora mismo, los hombres de Estados Unidos, ya sean bebés o ancianos, tienen más probabilidades de morir a edades más tempranas que sus contrapartes femeninas. En la actualidad, la esperanza de vida masculina al nacer es de 75,8 años, 5,3 años menos que la de las mujeres.

6 comentarios
vvjacobo #1 vvjacobo
En estados unidos? pues para empezar una cantidad muy poco razonable de pasta.
Chinchorro #2 Chinchorro
Dinero. Les hace falta dinero.
d5tas #5 d5tas
#2 #4 Venia a lo mismo. Lo que les hace falta es una sanidad publica.
elsnons #4 elsnons *
En los EEUU o Suiza por no citar más, el dinero es una barrera para ir al médico y ya no digo a partir de los cincuenta años que aparecen los achaques típicos de la edad.

Aquí la barrera es la tardanza en hacerte las pruebas y ser diagnosticado salvo en los casos de hipertensión o los que pasan por urgencias. No vas al medico esperas tanto que acudes a el en camilla.
#6 ombresaco *
#0 ¿¿Quizás porque se lo piensan 2 veces? ;)
