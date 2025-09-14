¿¿Qué hace falta para que los hombres vayan al médico?

Ahora mismo, los hombres de Estados Unidos, ya sean bebés o ancianos, tienen más probabilidades de morir a edades más tempranas que sus contrapartes femeninas. En la actualidad, la esperanza de vida masculina al nacer es de 75,8 años, 5,3 años menos que la de las mujeres.
| etiquetas: salud , longevidad , usa
Aquí la barrera es la tardanza en hacerte las pruebas y ser diagnosticado salvo en los casos de hipertensión o los que pasan por urgencias. No vas al medico esperas tanto que acudes a el en camilla.