Guillermo Fesser señala que "EEUU depende completamente de Europa para pagar sus facturas a fin de mes"

Guillermo Fesser señala que "EEUU depende completamente de Europa para pagar sus facturas a fin de mes"  

El corresponsal analiza en este vídeo si Europa debería preocuparse ante las amenazas de Donald Trump. Fesser considera que la UE debería unirse y hacerle frente.

Fuck USA, Fuck Trump!
Fuck USA, Fuck Trump!

Boicot a las empresas cómplices del imperialismo yanki.

Boicot USA.. Tesla, Apple, McDonnals, Cocacola, Amazon, Starlink, Twitter (X)..

Son las que han puesto a Trump donde está

Por cierto, muy interesante la intervención completa de Fesser.
lixivia #8 lixivia
#1 Añado Netflix, Disney, HBO, Garmin, Strava, Spotify ...(ademas te ahorras una pasta)
Ramen #9 Ramen
#8 Se os olvidan Google, Android...
Sell America
Sell America
#7 omega7767
#4 China lleva años haciendolo, vende dólares y compra oro

Europa penosamente sigue comprando dolares y no los usa como un arma contra Trump
#5 Dav3n
Señor Fesser, cuéntenos algo que no sepamos...

El problema es que Europa es el atento vasallo de EEUU y que en el último año se ha vendido del todo a EEUU.

Es que no es coincidencia que todo esto ocurra pocos meses después de firmar la dependencia energética y armamentística con EEUU.

Ahora mismo todas las opciones de Europa pasan por sacrificarse, sea para servir a EEUU o para desmontarles el negocio, porque claro que podríamos hacerles daño financiero, el tema es que también nos lo haríamos a nosotros mismos.

Europa llega tarde y no hay políticos en condiciones para capear todo esto, asumidlo cuanto antes: o se sale a la calle a exigir o el resultado será el mismo, nos van a vender tantas veces como hagan falta.
Mountains #2 Mountains
Sobre el interés que ha manifestado por Groenlandia, el periodista tiene claro que su interés está centrado en los minerales que hay en esta isla. Considera que EEUU paga a la OTAN y que esta "no le da nada". Y, como expone Fesser, está pagando por 37 bases militares estadounidenses que se encuentran en Europa. "Si Estados Unidos perdiera esas bases en Europa, pues perdería la capacidad de maniobra", afirma. "Tenemos cartas", concluye, "igual hay que plantearse que por fin hay que unirse a Europa y hacer frente a este bully".
#3 Suleiman
De ahi que este tan interesado en petarla... De momento va por buen camino.
#6 Tailgunner
Este hombre, Fesser me refiero, a qué se dedica ahora? Veo por ahí que es corresponsal (vaya cambio de registro!) pero corresponsal para quién?
