Google quiere controlar qué APKs instalas, pero la comunidad de Android ya ha encontrado la forma de saltarse sus restricciones

Anyapk. Con este sencillo nombre se ha bautizado a un instalador de aplicaciones ligero cuyo único propósito es eludir los nuevos requisitos de verificación de desarrolladores de Google. El proyecto nace de una filosofía clara, como explica su autor en un manifiesto: "Los dispositivos Android pertenecen a sus usuarios, no a las corporaciones".

34 comentarios
Torrezzno #1 Torrezzno *
"Cómo se instala. El proceso, aunque suena técnico, solo requiere una única configuración inicial. Primero, tan fácil como instalar el APK (irónicamente, el último que instalarás "a la antigua")."

Y como haces esto si Google no la valida antes

El problema no es esquivar a google. Es los incentivos que van a tener los desarrolladores open source si la inmensa mayoría de usuarios de alt stores no van a poder instalar sus apps
sxentinel #2 sxentinel
#1 Desde ADB. Google ya dijo que permitiría instalar APKs desde ahí, que sino la ley antimonopolio les zurra como ya le pasó a Apple... En cualquier caso, cuanto más trate de restringir Google la instalación de aplicaciones más gente tratará de saltarse esas limitaciones.
Torrezzno #3 Torrezzno
#2 lo dudo mucho. Si ya es minoritario usar alt stores como FDroid imagínate si las tienes que instalar con ADB. Es literalmente matar la escena foss
tul #5 tul
#3 eso es lo que pretenden precisamente
ahotsa #20 ahotsa *
#1 La información de Xataka no sirve para nada. La instalación de la apk se explica aquí:

github.com/sam1am/anyapk?tab=readme-ov-file#readme

Y desde ahí te remite aquí:

developer.android.com/studio/releases/platform-tools

para instalar el SDK, que tienes que instalar en el ordenador.

Entiendo que, si eres previsor, e instalas la apk antes del bloqueo, no necesitas instalar el SDK y dejas la puerta abierta para cuando llegue el bloqueo... hasta que cambies de teléfono y tengas que instalar el SDK.

Supongo también que, si alguien se instala el SDK, puede instalar el anyapk a toda la familia, amistades, vecindaria, etc.... y dejárselo abierto.
thingoldedoriath #28 thingoldedoriath
#20 La información de Xataka no sirve para nada... Esta parte de la primera frase de tu comentario contiene un... oximorón, porque las palabras "información" y "Xataka" en la misma frase, se pegan mucho :-) y al final una redundancia... lo que publica este grupo de blogs nunca sirve para nada! y en aquellas ocasiones en las que no se trata de refritos de información difundida por otros medios, es una copia o un plagio descarado.
ahotsa #30 ahotsa
#28 Esperaba un comentario en esa línea :hug:
meneantepromedio #4 meneantepromedio
Por razones como esta es que solo compro móviles que puedan ser fácilmente enraizados.
#6 skyleth
#4 estoy pensándome en volver a Android más pronto que tarde. ¿Qué móviles hay ahora de estos que no tengan cosas tipo KNOX?
meneantepromedio #11 meneantepromedio *
#6 No tengo previsto cambiar el móvil de momento, pero creo que motorola no tiene (AUN) nada similar. Si vas a por un móvil nuevo te recomendaría buscar uno que tenga procesador SnapDragon y buscar como enraizarlo en los foros de X D A
#15 Purpurschnecke
#11 ¿Porque un chip SnapDragon?
pawer13 #16 pawer13
#15 No sé si ha cambiado la cosa, pero Qualcomm da mucho más mantenimiento a los drivers de sus procesadores, mientras que Mediatek era muy rácana con eso: si si tienes un procesador de ellos es muy posible que no puedas obtener legalmente una versión de los drivers que sea compatible con una versión de Android más moderna, lo que limita mucho el instalar ROMS no oficiales en teléfonos que se compraron con una versión de android anterior a la actual
meneantepromedio #21 meneantepromedio
#15 Dos razones:
Samsung no ha colaborado en sus lineas de código ni desarrollo.
Qualcomm colabora mas abiertamente con los desarrolladores.
#23 SeuMadruga
#6 Huawei
janatxan #13 janatxan
#4 ¿de verdad crees que usar un sistema fuera de los corporativos te va a mantener a salvo de algo? ¿Te vas a revisar los millones de líneas de código que usas cada día?
blog.npmjs.org/post/180565383195/details-about-the-event-stream-incide
portswigger.net/daily-swig/popular-npm-package-ua-parser-js-poisoned-w
www.sonatype.com/blog/npm-libraries-colors-and-faker-sabotaged-in-prot;   » ver todo el comentario
meneantepromedio #17 meneantepromedio
#13 Claro que no. Pero enraizar me permite tener mas control sobre mi teléfono, como por ejemplo: Grabar llamadas, denegar trafico, denegar permisos, aislar aplicaciones, deshabilitar el logcat, evitar publicidades, etc.
ahotsa #22 ahotsa
#17 ¿Puedes dar alguna pista para lo de grabar llamadas? Muchas gracias.
mudito #27 mudito
#22 En el caso del dialer de Google, en España no permite activar la grabación de llamadas pero en otros países sí, así que la cosa debe estar en poder hacer un override de la función que lo activa, o en decirle que estás en otro país que sí permite su activación. Otra opción es ponerle un dialer como el de Xiaomi que sí permitía la grabación de llamadas (pero no funcionaba bien el antispam de llamadas)
meneantepromedio #32 meneantepromedio
#22 Uso ACR de BoldBeast [www.boldbeast.com] pero no corre en las versiones de Android superiores a 12.

Eso para mi es lo mas critico, no puedo tener un movil que no grabe llamadas.
pawer13 #18 pawer13
#13 Estás mezclando conceptos distintos
#19 osids *
#13 De primeras eres dueño de instalar lo que te dé la gana, lo cual ya has ganado mucho si quieres trastear con el teléfono

Y de segundas dejas de depender de alguien que no te permite auditar su software, y en una comunidad open source no necesitas analizar todo el software que usas, puedes aportar tu granito de arena pero lo bueno es que las comunidades open source son enormes y es más fácil auditarlo entre todos
babuino #14 babuino
#4 joooooder "enraizados". Me la apunto y gracias! :hug:
#25 UNX
No sé si tener la depuración inalámbrica activa supondrá meter una puerta trasera.
aironman #26 aironman
Desde que averigüé lo fácil que es añadir malware a un apk, no se me ocurre jugar como hacen ustedes con un android.

Que si, confiar mucho en virustotal y scanners, pero es super facil también ocultar el malware y virustotal no lo detecta.

Allá ustedes, es su libertad para hacer lo que quieran con su vida y su datos.
#9 Fayer
Como si Google no se enterase de que han creado esta herramienta. Va a durar hasta que saquen una nueva versión del sistema operativo.
Khadgar #12 Khadgar
#9 Va a durar mientras sea algo de nicho que utilicen cuatro gatos. La mejor forma de enfrentarte a un enemigo es no enfrentarte a él.
#29 BoosterFelix
Ahí fuera hay muchos hackers peligrosos entre los que elegir. Dos de los mas peligrosos son Google y Microsoft.
#8 SergioZgz
Pero hasta donde entendí, el sideloading, seguirá funcionando, simplemente validan que el certificado este vinculado a un desarrollador validado por ellos... Si no es así, ya puedo despedirme del 80% de mis ingresos :-/
#10 baronluigi
#8 esque es eso. Lo que pasa es que quieren usar esa validación para impedir que se compilen apks como el de revanced.
#31 SergioZgz
#10 pero es que no le veo sentido, ya metieron limitaciones para admob, no puedes tener una app con admob si el packageid no está en la PlayStore y hay mil formas de hacerlo... No entiendo que es lo que espera conseguir Google con esto, y llevo trabajando con android desde el inicio del inicio (importandolo) y siempre siempre siempre... Lo hacen todo mal xD
Calomar #7 Calomar
No creo que eso vayan a caparlo porque si no sería imposible un coñazo hacer un desarrollo sobre Android sin tener que desplegarlo en Play Store
#24 falvarez
#7 Lo pueden capar igual que Apple, validando tu certificado de desarrollador.
kAlvaro #34 kAlvaro
Google no necesita impedir la instalación de aplicaciones de terceros. Le basta con romperla de vez en cuando al sacar actualizaciones, hasta que sea insufrible para cualquier usuario normal. Por eso espero que la Unión Europea no se esté callada y le exija a Google ni más ni menos que lo mismo que le ha exigido a Apple. La duda que me surge es cuántos europarlamentarios hay que no usen iPhone y por tanto tengan el incentivo suficiente.
Falk #33 Falk
Me sorprende como Google ha ido socavando más y más su reputación.

Necesitamos una tercera alternativa en teléfonos, libre y lejos de las manos de las corporaciones.
