Google quiere controlar qué APKs instalas, pero la comunidad de Android ya ha encontrado la forma de saltarse sus restricciones

Anyapk. Con este sencillo nombre se ha bautizado a un instalador de aplicaciones ligero cuyo único propósito es eludir los nuevos requisitos de verificación de desarrolladores de Google. El proyecto nace de una filosofía clara, como explica su autor en un manifiesto: "Los dispositivos Android pertenecen a sus usuarios, no a las corporaciones".
Y como haces esto si Google no la valida antes
El problema no es esquivar a google. Es los incentivos que van a tener los desarrolladores open source si la inmensa mayoría de usuarios de alt stores no van a poder instalar sus apps
Y desde ahí te remite aquí:
para instalar el SDK, que tienes que instalar en el ordenador.
Entiendo que, si eres previsor, e instalas la apk antes del bloqueo, no necesitas instalar el SDK y dejas la puerta abierta para cuando llegue el bloqueo... hasta que cambies de teléfono y tengas que instalar el SDK.
Supongo también que, si alguien se instala el SDK, puede instalar el anyapk a toda la familia, amistades, vecindaria, etc.... y dejárselo abierto.
Samsung no ha colaborado en sus lineas de código ni desarrollo.
Qualcomm colabora mas abiertamente con los desarrolladores.
Eso para mi es lo mas critico, no puedo tener un movil que no grabe llamadas.
Y de segundas dejas de depender de alguien que no te permite auditar su software, y en una comunidad open source no necesitas analizar todo el software que usas, puedes aportar tu granito de arena pero lo bueno es que las comunidades open source son enormes y es más fácil auditarlo entre todos
Que si, confiar mucho en virustotal y scanners, pero es super facil también ocultar el malware y virustotal no lo detecta.
Allá ustedes, es su libertad para hacer lo que quieran con su vida y su datos.
imposibleun coñazo hacer un desarrollo sobre Android sin tener que desplegarlo en Play Store
Necesitamos una tercera alternativa en teléfonos, libre y lejos de las manos de las corporaciones.