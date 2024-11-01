edición general
Google se carga otra web histórica: cierra Genbeta tras 20 años online

2025 ha sido un año duro para los medios tecnológicos. Google, y el auge de la IA, han cambiado el paradigma en el que buscamos todo tipo de información, y lo que antes implicaba hacer una búsqueda y navegar por distintas webs donde sus profesionales nos resolvían la duda, hoy se resuelve con una mera pregunta a un chatbot. Esto, sumado a los cambios en los algoritmos y el modo IA del buscador de Google, ha hecho que Internet acabe perdiendo a una de sus webs históricas, Genbeta, quien ha cerrado definitivamente, poniendo fin a una trayectoria

angelitoMagno #15 angelitoMagno
Esta gráfica es tremenda.
 media
#5 exeware
Lo curioso es que google vive de los auncio que se ponen en las webs a las que ahora no entra la gente... aunque pensandolo bien si de cada click le daban una comision al blog de turno ahora son juan palomo yo me lo guiso yo me locomo
#21 Toni_Ivars *
#5 La pregunta que cabe hacerse es ¿cómo se mantendrán actualizadas las distintas IAs si las webs especializadas se quedan sin incentivos para seguir informando de la actualidad?
#26 exeware
#21 bueno del mismo sitio qie se nutria genbeta :troll:
#34 XXguiriXX
#21 Respuesta: no sabemos y tampoco nos importa por ahora. Que es lo mismo que está pasando con las empresas que no están contratando juniors.
borre #37 borre
#21 Membership, no queda otra.
torkato #39 torkato
#21 Eso es lo que llevo mucho tiempo pensando. Si las IAs se entrenan con contenido online, en cuanto cierren esos sitios dejarán de estar disponibles para el entreno.

Dicho de otra forma, a no ser que se busquen otras fuentes de alimentación, los modelos actuales serán los más completos y los nuevos tendrán cada vez menos información.
angelitoMagno #59 angelitoMagno *
#21 #39 Las webs especializadas suelen tirar de notas de prensa, publicaciones, etc.

Ejemplo, una de las últimas noticias en Genbeta. Meta compra Manus. Habrá cientos de sitios especializados comentando el tema. Todos ellos tirarán de medios anglosajones que a su vez sacarán la información de una nota de prensa emitida por Meta o por Manus.

Pues de ahí sacarán los contenidos las IAs. De las fuentes primarias.
Torrezzno #11 Torrezzno
Hombre, que sea una mierda con contenido robado de internet no tiene nada que ver
#63 diprosio
#11 Precisamente la "optimización para motores de búsqueda" degrada la calidad de los artículos, llenándolos de morralla. Si hicieran contenido de calidad la gente tendría Genbeta como una de sus páginas de cabecera.
mperdut #38 mperdut
Por si a alguien le interesa, tuit de genbeta anunciando el cierre, del autor del último artículo.

x.com/MarcosMerino_B/status/2007022236805533956
musg0 #10 musg0
O también se puede ver como que los directivos de Genbeta no han logrado encontrar un modelo de negocio que no dependa de parasitar las búsquedas de Google
#48 disecain
#10 “parasitar las búsquedas de Google”. Es como decir que la víctima le rompió la mano a cabezazos.
musg0 #62 musg0
#48 Victima de qué ¿De demagogia?. Si basas tu negocio en que la gente te encuentre en un buscador de terceros del que no tienes control, cualquier cambio que haga ese tercero te afecta y te puede hacer cerrar. Y si no les mola, que se unan con otras webs en la misma situación y busquen alternativas, que cuando les iba bien no se quejaban de que gracias a Google estaban ganando pasta
kreepie #2 kreepie
Bueno... resolver resolver... preguntando a una IA... cada vez está más claro que eso es como jugar a la ruleta rusa. Responden algo que luego debes contrastar con algo que no sea IA si quieres estar segura de que no te está engañando.
#19 otro_nick_mas_nuevo
#2 Y que no podrás contrastar porque las webs donde hacerlo ya habrán cerrado :troll:
kwisatz_haderach #61 kwisatz_haderach
#19 exacto, y empieza el gran problema que se esta comiendo internetnet, datos basura generados por IAS y que otras IAS lo toman como contenido firedigno, aumentando la basura... se lleva un par años ya estudiando el tema www.swissinfo.ch/spa/el-riesgo-de-alimentar-la-inteligencia-artificial
#50 blinky88
Blogs creados con IA, resumidos por IA, que no cuentan nada de valor. El futuro.
melchorct #17 melchorct
Y no hubiera sido mas lógico haber puesto un anuncio en la propia web? me acabo de enterar por aquí, y en twitter no entro a no ser que sea algo muy muy concreto...tiene gracia la descubrí gracias a meneame también. Se la echara de menos...
obmultimedia #23 obmultimedia
#17 No han cerrado.
melchorct #31 melchorct
#23 en la web puedes entrar pero ya no habrá mas artículos o al menos eso he deducido yo.
obmultimedia #32 obmultimedia
#31 la unica referencia sobre esto es la web de la noticia, no hay mas.
mperdut #45 mperdut
#32 mira el comentario 38 que acabo de dejar, un poco más abajo.
dragoman #35 dragoman
#23 hay muchos sitios que siguen online pero están "muertos", la internet muerta la llaman, en breve desaparecen
Xapata #1 Xapata
RIP :-(
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro
#1 Ojala cierren Xataka tambien xD
frg #18 frg *
#6 Venía a decir justo lo mismo. xD

Serán las buenas intenciones de principio de año. xD
thorpedo #24 thorpedo
#6 ya la están cagando con mil artículos la generación Z {ponga usted su memez} o recauchutado artículos ya publicados anteriormente
#36 Eukherio
#6 Supongo que es cuestión de tiempo. La mayor parte de su ecosistema es una sombra de lo que fue.
earthboy #52 earthboy
#6 Ya en Weblogs la estrategia fue mantener a friquis y psicopatillas y deshacerse de la gente que parecía más o menos normal.
La caída de calidad en las webs del grupo está siendo catastrófica.
#57 goyito
#6 Pues si, es una pena pues me gustaba el formato del portal, pero al final se queda en el paraiso de cuatro troll.
obmultimedia #20 obmultimedia
#1 Yo no veo por ningun sitio de Genbeta que hayan cerrado, solo tienen un articulo celebrando los 20 años del blog.
Viendo el tuit de quien procede de esa web encima, voto bulo.
Safrandel #42 Safrandel
#20 Las últimas publicaciones de Genbeta son de hace 7 dias. Para una web que generaba contenido a diario... al menos, llamativo es.
#46 Eukherio
#42 Y su última noticia cierra con un: Gracias por habernos leído.
kwisatz_haderach #58 kwisatz_haderach
#20 las paginas corporativas no suelen cerrar con "a negro" sino que simplemente pasa eso, despiden a la gente y se deja de publicar, seguro que hay alguien intentando como loco vender el dominio/nombre mientras aun tenga un minimo valor.

las paginas pequeñas si es mas normal el cerrar todo y un cartel de "hasta aqui" quedandose pagando solo el dominio un par de años por si acaso (total, es un gasto infimo y te evitas un poco que la dupliquen y roben datos y cosas asi).
#4 Banshee2x
Ya empezaron a cargarsela mucho antes de la IA.
#29 Eukherio *
#4 Ya, pasó de blog especializado en software a "aquí vale todo". Sus últimas noticias son que si jefe boomer y empleados millennial, Meta compra Manus, teletrabajo, chorrada de Sam Altman, realities.

Llevan años jugando a: mi blog va a tratar de todo porque es lo que atrae clicks, y poco a poco van cerrando todos porque ofrecen todos lo mismo.
Dramaba #53 Dramaba
#29 La pregunta es: ¿Hubieran cerrado antes si no hubieran hecho lo que dices?
chemari #25 chemari
Pues la web sigue funcionando. Vamos, tan dificil de comprobar como poner genbeta.com en el navegador.
dragoman #33 dragoman
#25 sigue funcionado pero murió, ya no hay visitas y el valor de las publicidades in the basement como dices los ingleses, esta online, pero esta muerta
manuelmace #47 manuelmace *
#25 Las últimas publicaciones son de hace 7 días. Para una web de tecnología y actualidad como Genbeta se puede decir que ha muerto.
#43 endy
Lo de sumarse a la moda de chantajear a los usuarios con pagar o librarse de las cookies no habrá tenido nada que ver :troll:
#14 vertedero_de_rojos
Hoy es un gran día entonces, ya solo falta de este basurero xatakamierda, applenfermos, mojonpasion y todos los generadores de basura en la web
#7 Regueira
Qué tiene que ver Google con el cierre?
aavvaallooss #8 aavvaallooss *
#7 Has leido el envio al menos antes de escribir la pregunta?
troll_hdlgp #54 troll_hdlgp
#8 Es un meneante con mas de 2 años de experiencia ¿Tu que crees? :troll:
Gry #9 Gry
#7 La gente ya no entra en las webs, se quedan con la respuesta que les da la IA. Sin visitas no hay ingresos.
Suigetsu #12 Suigetsu
#7 Las webs tipo Genbeta o Xataka vivían del SEO. Google les ha jodido pero bien.
obmultimedia #22 obmultimedia
#7 Nada, es un bulo de cierta persona dueña de la web de este envio.
#55 Radix2
#7 es un clickbait
#60 diprosio
#7 Entiendo que es una pregunta retórica y una crítica al titular. Yo tampoco lo entendía, el titular me ha hecho pensar que Genbeta era propiedad de Google.
angelitoMagno #13 angelitoMagno
Al final habrá que poner una tasa para que las webs de las que se nutren Google y otros buscadores tengan que pagar de alguna forma por usar los contenidos de estas en los resultados del buscador.
ChukNorris #49 ChukNorris
#13 xD ¿por qué no lo pagan los usuarios? al final eres “tú” quien quiere acceder a ese contenido.
angelitoMagno #51 angelitoMagno
#49 Porque los usuarios visitamos cientos de sitios webs cada día y no podemos pagar por todos.
Por eso Internet se basa en los anuncios.
angelitoMagno #56 angelitoMagno
Leñe, si entráis en genbeta veréis que llevan sin publicar nada nuevo desde que empezó 2026.

El último artículo es un especial sobre los 20 años.
El autor de dicho artículo confirma que es el último: x.com/MarcosMerino_B/status/2007022236805533956

Genbeta está muerta, aunque la web siga online. Pero cerrar, entendiendo por cerrar el cesar la actividad, ha cerrado.

Los más viejos del lugar recordaran uno de los primeros medios "colaborativos", Soitu. Cerró en 2009. La web sigue funcionando, aunque el que el medio cerró. Si hasta tienen una imagen de una persiana echada en la portada:
www.soitu.es/
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Que cierren al salir.
joffer #16 joffer
#3 Veo que te ha hecho sufrir mucho.
dragoman #27 dragoman
#3 el ultimo que cierre la puerta, somos parecidos pero diferentes
borre #44 borre
#3 Primero fueron a por Genbeta, pero yo... :-P

Aunque siga siendo ley de vida (o más bien ahora ley de algoritmo), siempre se pierde algo con las webs antiguas o que han estado mucho tiempo con nosotros...

Un saludo.
#41 derp
En el pie de la noticia de Genbeta:

"Imágenes | Marcos Merino mediante IA"

¿De la destrucción de puestos de trabajo que provocan ellos tienen algún artículo?
UsuarioXY #28 UsuarioXY
seguro que tú sabes cuál es ese modelo de negocio triunfador.
UsuarioXY #30 UsuarioXY
A ver si hay suerte y también cierra está basura de web.
Kmisetas #40 Kmisetas
Pues haber estudiao.
