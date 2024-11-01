Google se carga otra web histórica: cierra Genbeta tras 20 años online

2025 ha sido un año duro para los medios tecnológicos. Google, y el auge de la IA, han cambiado el paradigma en el que buscamos todo tipo de información, y lo que antes implicaba hacer una búsqueda y navegar por distintas webs donde sus profesionales nos resolvían la duda, hoy se resuelve con una mera pregunta a un chatbot. Esto, sumado a los cambios en los algoritmos y el modo IA del buscador de Google, ha hecho que Internet acabe perdiendo a una de sus webs históricas, Genbeta, quien ha cerrado definitivamente, poniendo fin a una trayectoria
Dicho de otra forma, a no ser que se busquen otras fuentes de alimentación, los modelos actuales serán los más completos y los nuevos tendrán cada vez menos información.
Ejemplo, una de las últimas noticias en Genbeta. Meta compra Manus. Habrá cientos de sitios especializados comentando el tema. Todos ellos tirarán de medios anglosajones que a su vez sacarán la información de una nota de prensa emitida por Meta o por Manus.
Pues de ahí sacarán los contenidos las IAs. De las fuentes primarias.
La caída de calidad en las webs del grupo está siendo catastrófica.
Llevan años jugando a: mi blog va a tratar de todo porque es lo que atrae clicks, y poco a poco van cerrando todos porque ofrecen todos lo mismo.
Por eso Internet se basa en los anuncios.
El último artículo es un especial sobre los 20 años.
Genbeta está muerta, aunque la web siga online. Pero cerrar, entendiendo por cerrar el cesar la actividad, ha cerrado.
Los más viejos del lugar recordaran uno de los primeros medios "colaborativos", Soitu. Cerró en 2009. La web sigue funcionando, aunque el que el medio cerró. Si hasta tienen una imagen de una persiana echada en la portada:
Aunque siga siendo ley de vida (o más bien ahora ley de algoritmo), siempre se pierde algo con las webs antiguas o que han estado mucho tiempo con nosotros...
