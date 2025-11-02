El gobierno no puede solucionar el problema de la vivienda

Leo a muchos exigiendo al actual gobierno una solución al problema de la vivienda. O a gente pensando que en cuando haya un cambio de gobierno, las leyes cambiarán y el problema se solucionará. Pero el fondo del asunto no viene de regulaciones o leyes. El problema de la vivienda viene de la oferta-demanda. Es el mercado, amigos.

La demanda ha crecido de forma exponencial, pues a la gente que busca una casa para vivir, hay que sumar los inversores que buscan un pelotazo, la presión turística y extranjeros de rentas altas deseando mudarse a ciudades con mejor clima.

Pues angelito, que construyan más y se aumenta la oferta. Pero es que ya se está construyendo, pero en lugares alejados de los núcleos urbanos. Porque como dicen muchos liberales, "el derecho a una vivienda no implica que tengas que vivir en el mismo barrio donde naciste, te puedes comprar una casa a 50km de ahí, no llores tanto".

En los extrarradios se construye. Pero, en los núcleos urbanos, pues ya me diréis, ¿urbanizamos el Retiro? Y esto sin entrar en que ya vivimos una época de construcción desmedida. ¿Y que ocurrió? Una burbuja.

Para que los precios se empiecen a normalizar, hay que limitar la demanda y esto no lo puede hacer el gobierno. Por ejemplo, ¿limitar la compra de vivienda a fondos de inversión extranjeros? Ah, no se puede, libre movimiento de capitales a lo largo de la UE, amigos. No, en efecto, el gobierno no puede evitar que un fondo alemán se compre un edificio de viviendas en Mallorca para ponerlos como pisos turísticos.

Así que, varias cosas:

- Quien piense que el gobierno va a solucionar el problema de la vivienda, que se quite la idea de la cabeza.

- Quien piense que otro gobierno va a solucionar el problema de la vivienda, que se quite la idea de la cabeza.

- Quien piense que liberar el mercado, que se quite la idea de la cabeza. Liberar el mercado a un mayor número de demandantes es lo que nos has puesto aquí.

Así que señores, pintan bastos. Se pueden poner parches, pero mientras no se ataque el problema de raíz, no creo que haya solución.