Galicia, identificada como una de las mayores "anomalías húmedas" del planeta

Galicia, identificada como una de las mayores "anomalías húmedas" del planeta

Nuevos estudios satelitales y mediciones de humedad del suelo sitúan a la comunidad gallega como un punto de saturación hídrica excepcional. Mientras gran parte de Europa y el Mediterráneo enfrentan ciclos de aridez, el noroeste peninsular mantiene niveles de reserva de agua en tierra que desafían las tendencias climáticas globales.

Dakaira #1 Dakaira
Desde noviembre ha llovido el 71 % de los días, sin apenas tregua en enero, y algunas estaciones han recogido más de 1.800 l/m2, tanta agua como en todo un año


bsky.app/profile/troposfera.bsky.social/post/3mdrypehvs22c
#2 Einwanderer
#1 Esa nota es bastante engañosa. El gráfico que muestra esa imagen es la anomalía semanal (puedes comprobar otros períodos aquí: charts.ecmwf.int/products/extended-anomaly-tp?base_time=202601310000&a ). Y si miras la precipitación acumulada del último mes (o de los últimos cuatro) tampoco ha sido nada excepcional, entre los percentiles 50 y 75 dependiendo de la estación (a menos que haya cambiado algo muchísimo en los últimos días, que hace varios que no inspecciono esos datos).
#3 Tensk
#1 Luego que Grazalema no sé qué.
Dene #4 Dene
Galizia sitio distinto
Ya lo decían Os Resentidos
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
El cambio climático.
#6 Oliram
No seré quien cuestione estadísticas pero con mas de 60 años de vida os aseguro que este es de los inviernos muy pasados por agua, no excesivamente frío, pero viniendo de unos inviernos relativamente suaves estos últimos años este contrasta mucho
Elbaronrojo #7 Elbaronrojo
#6 Estoy en la montaña ourensena y hasta hace dos días las ortensias tenían aún hoja y ahora ya tienen las yemas gordas, las peonias y algunos rosales están brotando, las camelias ahí andan también...
