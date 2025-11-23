Gabriel Rufián, político catalán: "Aliança va a pegar un pelotazo importante. Yo, si fuera contrario al independentismo y un fascista del carajo, estaría encantado con Sílvia Orriols"

Tanto España como Catalunya atraviesan un momento político marcado por un clima de tensión y una fuerte división entre partidos, tanto a nivel estatal como autonómico. Mientras que hace unos años en territorio catalán el debate público giraba en torno al independentismo, ahora lo hace sobre la inseguridad y la crisis de la vivienda, dos problemas que los ciudadanos sitúan desde hace meses como sus principales preocupaciones.