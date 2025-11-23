edición general
Gabriel Rufián, político catalán: "Aliança va a pegar un pelotazo importante. Yo, si fuera contrario al independentismo y un fascista del carajo, estaría encantado con Sílvia Orriols"

Tanto España como Catalunya atraviesan un momento político marcado por un clima de tensión y una fuerte división entre partidos, tanto a nivel estatal como autonómico. Mientras que hace unos años en territorio catalán el debate público giraba en torno al independentismo, ahora lo hace sobre la inseguridad y la crisis de la vivienda, dos problemas que los ciudadanos sitúan desde hace meses como sus principales preocupaciones.

Leon_Bocanegra
Entro a ver si alguien ha puesto ya la gilipollez de los 18 meses, veo que si y con esto podemos dar por cerrada la semana.
16
Pertinax
#7 Espera al menos 8 segundos más, lo mismo se dan más comentarios al respecto.
5
Shuquel
En Cataluña pasa como en España, la derecha se ha dividido en 2, Junts y Aliança. Y a Junts le puede pasar como al PP que le adelanten Aliança y Vox respectivamente
5
RegiVengalil
#4 ahora decir las cosas claras es hablar para bobos. Cualquier cosa vale para desacreditar al enemigo xD

Por cierto, Junts, ex-socio del gobierno, es ultraderecha total como Orriols o sólo un poco ultradedrechista???

#6 #8
3
Shuquel
#11 ¿Dónde he desacreditado a alguien?
0
RegiVengalil
#13 me refiero a #4
0
Shuquel
#15 Me he dado cuenta luego :wall:
1
Shuquel
#11 edit
0
cosmonauta
#8 Junts está en liquidación desde el 2017, para algunos.

Pero ahí sigue, más importante en el parlamento que la propia e irrelevante posición del PP.

Lástima de 7 escaños, que no fuesen 15
0
Pertinax
#19 Aún mantienen más de un 3% de los escaños.
1
Herumel
#8 Y en Francia, y en Alemania, y en UK, y en Hungría, y en Japón, etc... etc...

Si no vemos como nos manejan a través de la RRSS que solo controla un solo país y por ahí nos está destrozando las democracias a sus intereses, o nos desligamos de ellas y las cortamos de raíz, o solo quedarán 2 salidas, obedecer o ser arrasados, en Navidad veréis lo que ocurre con quien no obedece. Al tiempo.
4
CharlesBrowson
la cosa es que a ver si alli estan hasta el carajo de tanta independensi pero en madrid gozando la spanish way of life :popcorn:
4
Nusku
#17 Poner como ejemplo a Heribert Barrera, un hombre que nació en 1917, para intentar colar que ERC es un partido racista es cuánto menos un argumento muy simplón y absurdo
5
JuanCarVen
#17 Tú eres más de "Los hijos de buena estirpe" o de "Raza", supongo.
2
A.more
Está meneame a tope de trabajadores. A sueldo
1
Pepepaco
#17 Las declaraciones sobre la democracia de gente del PP, partido fundado por 7 miembros de los gobiernos de Franco que firmaron un montón de sentencias de muerte de opositores políticos, también son un chiste o esto solo se aplica a los catalanes?
1
gale
Está bien que exista Aliança para que los independentistas racistas tengan a alguien que les represente.
1
Pájaroloco
#6 Es un chiste que lo diga Rufián un miembro del partido, ERC, con un secretario general durante 11 años con H.Barrera absolutamente racista. ( No quiero volver a poner sus vergonzosas declaraciones sobre los negros, y los inmigrantes)
0
Torrezzno
La pela es la pela
0
elsnons
No creo que Rufián pueda liderar ninguna coalición de izquierdas no lo veo . En sus propias filas piensan que es una suerte que esté en Madrid . No es un indepe convencido y no aporta nada para su comunidad ya que Sánchez ni caso a los pactos firmados solo a los de Junts y cuando le interesa .
0
NinjaBoig
"No ploreu com nens pel que no heu defensat com homes"
0
Pertinax
¡Pero si Orriols es una independentista del carajo, como lo fuiste tú durante 18 meses!
8
Expat_Guinea_Ecuatorial
#1 Y mucho mas que el, se ve que habla para bobos
3
obmultimedia
#1 Orriols no es independentista, es otra separatista de ultraderecha mas de las que hay en Europa.
1
gorgos
#1 yo interpreto que prefiere a su vecina orriols que a vox. De no ser por aliança catalana, vox hubiera "arrasado".
0
mariopg
y se irán ambos a la mierda en cuanto la izquierda vea al elefante en la habitación
0
Ethereum
Ay, que te comen la merienda, Rufi!
0
mariopg
#12 se la comen a junts
0

