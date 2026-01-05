Francia reitera su apoyo a la soberanía de Dinamarca y Groenlandia tras las nuevas amenazas de EEUU [ING]

Francia reiteró este lunes su apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Dinamarca y Groenlandia tras las renovadas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de apoderarse de Groenlandia. Preguntado por la reacción de Francia, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Pascal Confavreux, dijo a la cadena de televisión TF1: "Es solidaridad con Dinamarca. (...) "