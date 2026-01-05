edición general



Francia reitera su apoyo a la soberanía de Dinamarca y Groenlandia tras las nuevas amenazas de EEUU [ING]

Francia reiteró este lunes su apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Dinamarca y Groenlandia tras las renovadas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de apoderarse de Groenlandia. Preguntado por la reacción de Francia, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Pascal Confavreux, dijo a la cadena de televisión TF1: "Es solidaridad con Dinamarca. (...) "

21 comentarios
Comentarios destacados:      
#3 ldoes
Había leído "retira" y ya me estaba cagando en la puta.

#5 Ze7eN
#3 No eres el único. Y lo peor de todo, es que ya no me extrañaba nada.

#6 HeilHynkel
#3

Y lo peor, es que no te hubiera extrañado nada (como a mí)

#7 Veelicus
#3 siempre podran decir que era un error tipografico y que aprueban las pretensiones de EEUU.
Lo que pienso que pasara es que EEUU pondra una base militar en Groenlandia y sus empresas explotaran sus recursos, legalmente seguira siendo territorio danes pero de facto se hara lo que digan desde Washington.

#17 karaskos
#3 Que no te extrañe tanto porque en breve lo harán al unísono, no sólo Francia, Alemania, Italia y el conglomerado de mierdasecas de la UE junto a UK.

#18 ldoes
#17 Que haya un mínimo de tira y afloja antes del Anschluss de Europa, no pido más.

#21 tul
#3 no pueden retirar lo que no existe.

#4 jonolulu
En qué mundo vivimos para que haya que anunciar el apoyo a algo tan evidente. Vaya papelón está haciendo la jefa de la diplomacia europea

#8 Sacronte
#4 Y hace dos tardes reiteraban el ataque terrorista usano. Cuantos malabarismos en tan poco tiempo.

#9 Un_señor_de_Cuenca
#4 Toda la Comisión Europea, menudo gobierno tenemos en Europa que ni pestañea ante este cúmulo de patadas al derecho internacional. La política Chamberlain aplicada con Alemania en 1939, agachar la cabeza y mirar para otro lado hasta que tienes al matón reventándote la puerta de tu casa a patadas.

#2 tul
Ahora hacen aspavientos pero cuando se la roben tragaran como las putitas de los gringos que llevan siendo los últimos 70 años

#16 Bretenaldo
#2 es que poco pueden hacer Dinamarca o la UE, al menos por el momento. Eso sí, las advertencias ya son más que suficientes como para tomarse muy en serio la cuestión de la seguridad, lo que no parece que se esté haciendo.

Por otra parte, Trump juega con fuego y corre el peligro de incendiarlo todo, pero los objetivos están siendo muy bien escogidos: Venezuela, un país con un dictador en horas bajas y nula capacidad de defensa. Groenlandia, un territorio que nadie cree que vaya a ser…   » ver todo el comentario

#19 tul
#16 los dirigentes de la ue no van a mover un dedo para proteger la soberania de ningun pais europeo frente a su amo gringo, todo el dinero publico que han robado y tienen en paraisos fiscales anglos depende de ello.

#10 Imag0
Y a Venezuela???

#11 Sinfonico
#10 Habla de apoyo a aliados

#14 johel
Lo suyo seria hacer planes desde ya para una respuesta militar proporcionada sobre la base Base Aérea de Thule. Un plan serio, hecho con metodologia militar realista... No porque sea necesario que lo es, no porque lo vayamos a usar que tambien podria darse el caso, sino porque hay que seguir la tactica TACO y seguro que algun vendepatrias de derechusma le falta tiempo para enviarle una copia a su amigo trump.

#20 vviccio
Trump se sirve de Putin y Putin se sirve de Trump para conseguir ambos sus caprichos.

#12 SeñorMarron
Las palabras están bien, si incluyera "posibles sanciones a EE.UU." y "garantizaremos la soberanía de Dinamarca" ya sería de diez

#13 encurtido
La postura oficial en realidad es "qué bien que EEUU esta vez no la haya tomado con nosotros".

#15 Pyrefox
Si yo fuera Groenlandia la dividiría a cachitos y se la daría a países de Europa antes que perderla entera, eso si que sería una risa.


