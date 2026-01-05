Francia reitera su apoyo a la soberanía de Dinamarca y Groenlandia tras las nuevas amenazas de EEUU [ING]

Francia reiteró este lunes su apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Dinamarca y Groenlandia tras las renovadas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de apoderarse de Groenlandia. Preguntado por la reacción de Francia, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Pascal Confavreux, dijo a la cadena de televisión TF1: "Es solidaridad con Dinamarca. (...) "
Y lo peor, es que no te hubiera extrañado nada (como a mí)
Lo que pienso que pasara es que EEUU pondra una base militar en Groenlandia y sus empresas explotaran sus recursos, legalmente seguira siendo territorio danes pero de facto se hara lo que digan desde Washington.
Por otra parte, Trump juega con fuego y corre el peligro de incendiarlo todo, pero los objetivos están siendo muy bien escogidos: Venezuela, un país con un dictador en horas bajas y nula capacidad de defensa. Groenlandia, un territorio que nadie cree que vaya a ser… » ver todo el comentario