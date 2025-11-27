La Fiscalía denuncia al youtuber xenófobo ‘Jan sin Miedo’ por delito de odio contra los migrantes y le obliga a cerrar sus cuentas

En este escrito, al que ha tenido acceso Infobae España, no solo se pide a los juzgados de Barcelona que se le investigue, sino que solicitan una medida cautelar para proteger a las víctimas que ya está teniendo efecto: el cierre de todos sus perfiles en las diferentes redes sociales, de las que ya han sido eliminados en Instagram y Youtube, quedando solamente su cuenta de X, antes Twitter, como último reducto para vomitar sus discursos de odio.