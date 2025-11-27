La Fiscalía denuncia al youtuber xenófobo ‘Jan sin Miedo’ por delito de odio contra los migrantes y le obliga a cerrar sus cuentas

En este escrito, al que ha tenido acceso Infobae España, no solo se pide a los juzgados de Barcelona que se le investigue, sino que solicitan una medida cautelar para proteger a las víctimas que ya está teniendo efecto: el cierre de todos sus perfiles en las diferentes redes sociales, de las que ya han sido eliminados en Instagram y Youtube, quedando solamente su cuenta de X, antes Twitter, como último reducto para vomitar sus discursos de odio.
Mira que no hay clones ...
Eso es exactamente lo que quiere el gobierno. Que la gente esté con miedo de la delincuencia.
Yo creo que el gobierno no sabe lo que hace este tío, vio 20 segundos de un video y lo acusa de delito de odio.
#9 Espero que crezca el efecto Streisand
Y que se haga mas famosa la labor que hace
Ojalá que un buen abogado exponda todos los videos que tiene. Es un juicio facilmente ganado
A mi lo que me preocupa es que ahora todo es odio y es seria facil bloquear cuentas de cualquier ciudadano dejando la libertad de expresion muy reprimida...
Entiendo que ofender a alguien no es libertad de expresion, pero tampoco ir al extremo de no poder ni un mal chiste
El par de vídeos que yo haya podido ver, el tipo salía corriendo hasta que se veía acorralado y entonces se defendía con spray de pimienta. Se puede discutir lo que pase antes, pero está claro que corrían tras él.
Me parece muy difícil agredir a nadie con un spray de pimienta, yo diría que si corres detrás de alguien echando eso... te encuentras con tu propia nube de gas.
Como lo han censurado ahora ni siquiera podemos ver los vídeos de los que se habla para tener una opinión más precisa. Supongo que esperarán que les creamos ciegamente...
Jan sin miedo usó el spray justo antes de que fueran a agredirle lo cual es una agresión
La próxima vez que alguien intente agredir sexualmente a una mujer habrá que esperar a usar el spray a que le meta mano o comience la penetración, ¿o cómo va eso?
O Román cuesta de diario red que se vio acorralado y sacó las llaves para defenderse, ¿cometió una agresión al blandir un objeto punzante?
La comparación de la mujer y la violación es asquerosa.
Un provocador en toda regla, y lo sabes. Defender a esta gentuza os convierte en cómplices.