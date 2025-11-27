edición general
44 meneos
99 clics
La Fiscalía denuncia al youtuber xenófobo ‘Jan sin Miedo’ por delito de odio contra los migrantes y le obliga a cerrar sus cuentas

La Fiscalía denuncia al youtuber xenófobo ‘Jan sin Miedo’ por delito de odio contra los migrantes y le obliga a cerrar sus cuentas

En este escrito, al que ha tenido acceso Infobae España, no solo se pide a los juzgados de Barcelona que se le investigue, sino que solicitan una medida cautelar para proteger a las víctimas que ya está teniendo efecto: el cierre de todos sus perfiles en las diferentes redes sociales, de las que ya han sido eliminados en Instagram y Youtube, quedando solamente su cuenta de X, antes Twitter, como último reducto para vomitar sus discursos de odio.

| etiquetas: jan sin miedo , fiscalía , redes sociales , denuncia
33 11 1 K 355 actualidad
16 comentarios
33 11 1 K 355 actualidad
Comentarios destacados:      
#1 ldoes
A pastar. Este energúmeno es referente de más de uno por esta web.
8 K 92
frg #6 frg
#1 ¿No será que ese energúmeno es más de uno en esta web? :-D

Mira que no hay clones ...
2 K 25
DrEvil #2 DrEvil
Es una forma interesante de agredir... corriendo delante.
4 K 41
frg #7 frg
#2 Pocas hostias le han dado a semejante anormal. Y no, las agresiones son otras aunque lo que busque es correr para vender su discurso de mierda.
2 K 17
LokoYo_ #10 LokoYo_ *
#2 Manda huevos con la cantidad de delincuencia que hay en Barcelona que denuncien a este tío.
Eso es exactamente lo que quiere el gobierno. Que la gente esté con miedo de la delincuencia.
Yo creo que el gobierno no sabe lo que hace este tío, vio 20 segundos de un video y lo acusa de delito de odio.
#9 Espero que crezca el efecto Streisand
Y que se haga mas famosa la labor que hace
4 K 36
LokoYo_ #13 LokoYo_
#10 Por lo que se ve en artículo pedazos de tweets sesgados.
Ojalá que un buen abogado exponda todos los videos que tiene. Es un juicio facilmente ganado
0 K 6
Libre_albedrío #16 Libre_albedrío
#10 No tiene otra cosa que hacer el gobierno, que visitar sus páginas. Ahora bien, si yo fuera una persona económicamente fuerte y mis raíces estuvieran fuera de España, lo denunciaría.
0 K 7
kastanedowski #9 kastanedowski
Primera vez que escucho de él, sería famoso en su casa.

A mi lo que me preocupa es que ahora todo es odio y es seria facil bloquear cuentas de cualquier ciudadano dejando la libertad de expresion muy reprimida...

Entiendo que ofender a alguien no es libertad de expresion, pero tampoco ir al extremo de no poder ni un mal chiste
1 K 26
frg #12 frg
#9 Si no lo conoces mejor callar, porque lo que ejercía dicho sujeto era odio en toda su magnitud. La libertad de expresión ni se va a inmutar por lo que éste gañán.
2 K 28
valandildeandunie #4 valandildeandunie
Ahora será Jon con vaselina.
1 K 14
DrEvil #15 DrEvil
Es paradójico ver vomitar odio a los que dicen que odiar es un delito.

El par de vídeos que yo haya podido ver, el tipo salía corriendo hasta que se veía acorralado y entonces se defendía con spray de pimienta. Se puede discutir lo que pase antes, pero está claro que corrían tras él.

Me parece muy difícil agredir a nadie con un spray de pimienta, yo diría que si corres detrás de alguien echando eso... te encuentras con tu propia nube de gas.

Como lo han censurado ahora ni siquiera podemos ver los vídeos de los que se habla para tener una opinión más precisa. Supongo que esperarán que les creamos ciegamente...
1 K 11
#5 j-light
Vi varios videos en su momento y ciertamente usaba el gas pimienta justo antes de que fueran a agredirle. Si no recuerdo mal, ya ha sido denunciado varias veces, pero como se demuestra que es en defensa propia, pues nada.
0 K 11
frg #8 frg
#5 El delito de odio no lo comete en "defensa propia".
2 K 21
#11 EISev *
#5 a recibir negativos voy

Jan sin miedo usó el spray justo antes de que fueran a agredirle lo cual es una agresión

La próxima vez que alguien intente agredir sexualmente a una mujer habrá que esperar a usar el spray a que le meta mano o comience la penetración, ¿o cómo va eso?

O Román cuesta de diario red que se vio acorralado y sacó las llaves para defenderse, ¿cometió una agresión al blandir un objeto punzante?
3 K 16
frg #14 frg
#11 Mira la noticia y verás que eso no es cierto. Discutir con alguien que te pide que no le grabes a base de espray no es que le fueran a agredir. Hacer los comentarios que hace y la gente palmea ...

La comparación de la mujer y la violación es asquerosa.

Un provocador en toda regla, y lo sabes. Defender a esta gentuza os convierte en cómplices.
4 K 42
Jakeukalane #3 Jakeukalane
Me alegro
0 K 10

menéame