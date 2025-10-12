El final de Alvise | Ahora sí que se acabó la fiesta. Marina Lobo te lo cuenta todo  

De “acabar con la casta” a acabar en los juzgados.

Marina Lobo repasa la caída de Alvise Pérez: el Telegram del odio, los 100.000 euros en metálico, los bulos en Comic Sans y el Vistalegre vacío con aplausos de inteligencia artificial.

Del fenómeno al fiasco. Del mártir al meme.

Porque ni la Guardia Civil quiso su dinero, ni ya queda quien le crea.