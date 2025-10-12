edición general
El final de Alvise | Ahora sí que se acabó la fiesta. Marina Lobo te lo cuenta todo

El final de Alvise | Ahora sí que se acabó la fiesta. Marina Lobo te lo cuenta todo  

De “acabar con la casta” a acabar en los juzgados.
Marina Lobo repasa la caída de Alvise Pérez: el Telegram del odio, los 100.000 euros en metálico, los bulos en Comic Sans y el Vistalegre vacío con aplausos de inteligencia artificial.
Del fenómeno al fiasco. Del mártir al meme.
Porque ni la Guardia Civil quiso su dinero, ni ya queda quien le crea.

4 comentarios
¿Cuantas veces han dado por acabado a este cretino? Me temo que queda Alvise para un rato. Unos dos años, lo que le queda de eurodiputado, si es que no lo logran largar antes del europarlamento.
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 Están en ello ya, todo se andará.
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro *
#2 Espera que la horda de retrasados que le siguen no vuelvan a votarle (o los que siguen a VOX)

Alvise anuncia que irá a las generales con un programa de deportaciones masivas y eliminación de impuestos
www.rtve.es/noticias/20251012/alvise-anuncia-candidatura-generales-pro
wildseven23 #1 wildseven23
Es por las bromas, no me lo tengáis en cuenta.
