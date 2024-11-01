edición general
19 meneos
172 clics
El fiasco de la infografía IA sobre la V16 del Ministerio del Interior

El fiasco de la infografía IA sobre la V16 del Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior publicó en sus redes sociales una infografía explicativa sobre el nuevo sistema V16 conectada generada íntegramente por inteligencia artificial y plagada de errores tipográficos realizados por el generador de imágenes por IA. "Admnés de emitir luz de alta intensidad, el dispositivo fransntite una sefial a la plataforma DGT 3.0 con la peclocalización del vehículo." En la infografía se habla de "ubécracdo" (por "ubicación"), "loo panelas" (por "los paneles") o "canetera" (por "carretera").

| etiquetas: v16 , ministerio del interior
16 3 1 K 231 tecnología
7 comentarios
16 3 1 K 231 tecnología
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Lo vi en redes y de primeras no noté nada raro. Hasta que no aumentas la imagen y empiezas a leer no te das cuenta.
Es solo cuestión de tiempo que este tipo de infografías sean indistinguibles. Es más, supongo que habrá (o saldrá dentro de nada) una herramienta de generación de imagen no generalista, sino especializada en gráficas, que maneje mejor los textos y todo eso.
2 K 37
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Y esto el ministerio, que debería tener a alguien de diseño en comunicación, o tener una agencia externa que les lleve estas cosas.

Pero imaginemos una pyme que necesite un cartel para lo que sea.

Antes: Busca un diseñador, le manda lo que quiere, el diseñador le dice que le especifique mejor, le respondes, el diseñador te presupuesta, lo aceptas, esperas una semana o dos, te manda el cartel, etc.
(Si es administración publica, sumar algo más de burocracia)

Ahora: Metes el prompt, e imprimes el primer o segundo resultado.

¿Cutre? Si. ¿Poco profesional? Si. ¿Se va a seguir usando? Pues nos guste o no, también.
Justo ayer vi en una biblioteca pública un cartel generado por algoritmo para anunciar un club de lectura juvenil.
1 K 27
yemeth #6 yemeth
#3 A ver y yo encantado de la IA pero lo que no se puede es ser tan cutre. O que falta la mentalidad de que a la IA hay que revisarla, que parecería que demasiada gente solo concibe como opciones diseño profesional y darle al botón y palante.

Si tomas esta infografía y revisas un mínimo retocando, incluyendo los textos, tardas a lo mejor 10 minutos más. Pero no sale semejante horror lovecraftiano.
1 K 20
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
Grandiosa cagada. Una más de lo que rodea a la puñetera baliza.
0 K 13
Rorschach_ #7 Rorschach_
Errónea, el tuit original ya no existe con lo que no se puede constatar lo que aquí se indica.
0 K 11
LeDYoM #1 LeDYoM
Sería una IA de los chinos.
0 K 10
Javi_Pina #4 Javi_Pina
Bueno ya esta la IA al nivel de Cletus
0 K 10

menéame