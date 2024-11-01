El Ministerio del Interior publicó en sus redes sociales una infografía explicativa sobre el nuevo sistema V16 conectada generada íntegramente por inteligencia artificial y plagada de errores tipográficos realizados por el generador de imágenes por IA. "Admnés de emitir luz de alta intensidad, el dispositivo fransntite una sefial a la plataforma DGT 3.0 con la peclocalización del vehículo." En la infografía se habla de "ubécracdo" (por "ubicación"), "loo panelas" (por "los paneles") o "canetera" (por "carretera").
Es solo cuestión de tiempo que este tipo de infografías sean indistinguibles. Es más, supongo que habrá (o saldrá dentro de nada) una herramienta de generación de imagen no generalista, sino especializada en gráficas, que maneje mejor los textos y todo eso.
Pero imaginemos una pyme que necesite un cartel para lo que sea.
Antes: Busca un diseñador, le manda lo que quiere, el diseñador le dice que le especifique mejor, le respondes, el diseñador te presupuesta, lo aceptas, esperas una semana o dos, te manda el cartel, etc.
(Si es administración publica, sumar algo más de burocracia)
Ahora: Metes el prompt, e imprimes el primer o segundo resultado.
¿Cutre? Si. ¿Poco profesional? Si. ¿Se va a seguir usando? Pues nos guste o no, también.
Justo ayer vi en una biblioteca pública un cartel generado por algoritmo para anunciar un club de lectura juvenil.
Si tomas esta infografía y revisas un mínimo retocando, incluyendo los textos, tardas a lo mejor 10 minutos más. Pero no sale semejante horror lovecraftiano.