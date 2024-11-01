El Ministerio del Interior publicó en sus redes sociales una infografía explicativa sobre el nuevo sistema V16 conectada generada íntegramente por inteligencia artificial y plagada de errores tipográficos realizados por el generador de imágenes por IA. "Admnés de emitir luz de alta intensidad, el dispositivo fransntite una sefial a la plataforma DGT 3.0 con la peclocalización del vehículo." En la infografía se habla de "ubécracdo" (por "ubicación"), "loo panelas" (por "los paneles") o "canetera" (por "carretera").