El Festival Santas Pascuas responde a Abogados Cristianos

La organización del Festival Santas Pascuas, cuya X edición se celebra hasta el 5 de enero de 2026 en Pamplona, ha respondido formalmente al requerimiento remitido por la Fundación Española de Abogados Cristianos en relación con su denuncia del cartel anunciador de la décima edición del festival, reafirmando su compromiso con la libertad de expresión, la creación artística contemporánea y el respeto a la pluralidad de sensibilidades que conviven en la sociedad.

15 comentarios
Esteban_Rosador #2 Esteban_Rosador *
¿Para cuándo la eliminación del delito de ofensas a los sentimientos religiosos?
Mikhail #3 Mikhail
#2 Es que además, ni siquiera están haciendo burla de la religión. Están reinterpretando un cuadro. Y de forma bastante recatada, pienso yo.
#6 ombresaco
#3 es lo que tiene la ofensa, que depende de quién la recibe, no del acto en sí.

Por ejemplo, yo no podría hablar de Jesús, dado que si digo que es Dios encarnado ofendo a Judíos (que lo ven como a un farsante) y a los musulmanes (que lo ven como un profeta). Hablar de él como de un farsante ofendería a crisitianos y a musulmanes, y hablar de él como profeta ofendería a judíos y a cristianos.

Es imposible no ofender.
Mikhail #10 Mikhail
#6 Ya, pero, tristemente, en nuestra sociedad post-nacionalcatólica, los únicos sentimientos que valen son los de los católicos. Lo de las ofensas no es para todos, aunque digan intentando no reírse que todos los españoles somos iguales ante la ley y que Españita es un país aconfesional. >:-(
tul #4 tul *
#2 eso tocara cuando el islam sea la religión mayoritaria en España, apuestas? xD
#7 Hoypuedeserungrandia
#4 Que ganas tenéis de que ocurra cualquier cosa para sacar el islam a relucir, cualquier cosa os sirve para meter la cuña.
tul #9 tul
#7 tenemos quienes? las voces de tu cabeza y yo?
#12 laruladelnorte *
La organización del festival reitera su voluntad permanente de diálogo, desde el respeto mutuo y la convivencia de sensibilidades diversas, y reafirma su compromiso con una cultura crítica, plural y libre, entendida como espacio de encuentro, reflexión y creación compartida.

A ver...que intentar razonar con fanáticos es como hablarle a una pared.
TheIpodHuman #15 TheIpodHuman *
#teahorrounclick Respuesta corta y concisa del Festival Santas Pascuas a Abogados Cristianos: "Abogados Cristianos cascamela a dos manos" :troll: xD
devilinside #1 devilinside
Siempre pueden decir que les coman los huevos (de Pascua)
smilo #11 smilo
La única respuesta que deberían darles es un: chupame los huevos!!
Rogue #5 Rogue
Recreando algo que ni tan siquiera existió.
Que ofendiditos
roker #8 roker
No creo que hiciera falta ninguna respuesta, ni mucho menos una respuesta tan políticamente correcta. Con un "nos podéis comer la polla" podría haber servido.
rutas #13 rutas *
Rezo muy fuerte a Dios, a Jesusito y a la "Virgen" María, para que esta edición 2026 del festival Santas Pascuas tenga un éxito rotundo, venda más entradas que nunca hasta ahora, y sirva para afianzarse como uno de los mejores planes musicales y culturales de estas fechas en Pamplona. Con un poco de suerte, los subnormales que financian a los abogados meapilas conseguirán entender que estas denuncias provocan el efecto contrario al buscado, y dejarán de sostener económicamente ese tinglado reaccionario.

www.santaspascuas.com/
#14 tpm1
¿Hasta dónde les creció la nariz mientras lo escribían? O tienen un problema cognitivo o sabían perfectamente que iba a generar polémica y resultar ofensivo para algunos, que no es la primera vez.
