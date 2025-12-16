El Festival Santas Pascuas responde a Abogados Cristianos

La organización del Festival Santas Pascuas, cuya X edición se celebra hasta el 5 de enero de 2026 en Pamplona, ha respondido formalmente al requerimiento remitido por la Fundación Española de Abogados Cristianos en relación con su denuncia del cartel anunciador de la décima edición del festival, reafirmando su compromiso con la libertad de expresión, la creación artística contemporánea y el respeto a la pluralidad de sensibilidades que conviven en la sociedad.