El Festival Santas Pascuas responde a Abogados Cristianos

La organización del Festival Santas Pascuas, cuya X edición se celebra hasta el 5 de enero de 2026 en Pamplona, ha respondido formalmente al requerimiento remitido por la Fundación Española de Abogados Cristianos en relación con su denuncia del cartel anunciador de la décima edición del festival, reafirmando su compromiso con la libertad de expresión, la creación artística contemporánea y el respeto a la pluralidad de sensibilidades que conviven en la sociedad.
| etiquetas: abogados cristianos , religión , laicismo , navarra
www.meneame.net/story/abogados-cristianos-pide-retirada-cartel-santas-
¿Para cuándo la eliminación del delito de ofensas a los sentimientos religiosos?
Por ejemplo, yo no podría hablar de Jesús, dado que si digo que es Dios encarnado ofendo a Judíos (que lo ven como a un farsante) y a los musulmanes (que lo ven como un profeta). Hablar de él como de un farsante ofendería a crisitianos y a musulmanes, y hablar de él como profeta ofendería a judíos y a cristianos.
Es imposible no ofender.
A ver...que intentar razonar con fanáticos es como hablarle a una pared.
Que ofendiditos
www.santaspascuas.com/