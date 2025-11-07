·
6
meneos
39
clics
Felipe (51), propietario de 8 pisos: "Cada piso me deja unos 700 euros y por otro lado tengo mi empresa"
"La gente piensa que si tienes varios pisos eres rico, pero detrás hay hipotecas, impuestos y mantenimiento".
|
etiquetas
:
vivienda
,
crisis
5
1
0
K
82
actualidad
12 comentarios
Comentarios destacados:
#7
Baneado_por_sincero
A Grosso-modo, 8x700=5600 euros brutos al mes + su empresa, otra nómina.
Entendiendo además que él ni pagará hipoteca ni alquiler...
Rico a lo mejor no, pero con 7.000 pavos al mes, se puede vivir de puta madre.
3
K
42
#2
Connect
*
Ocho personas que pueden vivir en alquiler. No hay que olvidar que para que alguien tenga derecho a vivir en régimen de alquiler porque no quiere comprar, alguien tiene que comprar ese piso para que ese otro pueda alquilárselo.
2
K
42
#5
Catacroc
#2
"
porque no quiere comprar
". Poca guillotinas se compran.
10
K
133
#6
Eibi6
#5
es un fanboy de Milei no pidas mucho mas
0
K
9
#10
Connect
#6
Yo no soy un fanboy de Milei. Para mi es un tarado que no hace más que él ridículo. Pero después de casi 20 años de peronismo, una inflación que subía de la mañana a la tarde y unos índices de pobreza alarmantes, tocaba cambiar. Y de todos, el menos malo era Milei.
Una lástima. Pero es el que había disponible. Y me da rabia que un tarado idólatra de Israel y Trump, sea el que le toque mirar de enderezar aquello.
1
K
32
#9
Icelandpeople
#5
Correcto.
0
K
20
#1
Malinke
Si te trae pérdidas, véndelos, si no, es que te traen ganancias.
2
K
41
#8
LaMinaEnMiPuerta
#1
Es un sentimental, por eso no vende.
0
K
10
#3
SeñorPeabody
*
Que los venda. O que siga llorando, yoksetio
1
K
27
#4
reithor
Ne esita un enladrillado facial
1
K
23
#11
Celsar
Hoy en entrevistas con el maligno tenemos a Felipe el casero, especulador y llorón.
0
K
12
#12
Andreham
700 euros en Sevilla? Aunque lo alquile a "conocidos", ese precio no se lo cree nadie. Ese debe ser el neto después de gastos, no el bruto que paga la familia.
Eso o son cuchitriles, vamos.
Mi madre tiene el suyo alquilado por 800 en Elche, que es notablemente más barata que Sevilla, y el otro día me dijo que ya hay vecinos del mismo edificio alquilando a 1100.
En 20 años (dice que compró el primero con 30, es decir, en 2005, es decir, en plena burbuja) ha conseguido 7 pisos para…
» ver todo el comentario
0
K
8
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
